La alerta por leches infantiles con una toxina que afecta ya a 18 países europeos se amplía a otras dos marcas en España: Babybio Caprea 1 y Babybio Optima 1 han retirado varios lotes por presencia de cereulida, una toxina que puede causar intoxicaciones alimentarias, náuseas y vómitos. La marca sigue así la senda que marcaron tanto Nestlé como Lactalis Nutrición, que también detectaron este problema y sacaron de la circulación algunos de sus productos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) señala que la mayoría de las leches afectadas se han retirado antes de comercializarlas, mientras el Ministerio de Sanidad apunta que por ahora no hay constancia de afectados en España. Ambos organismos recuerdan que quien tenga uno de los lotes debe abstenerse de consumirlo.

La Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) ha lanzado más de una decena de alertas por este motivo en el último mes, la más importante de las cuales tuvo su origen en Francia y llegó hasta 18 países y varias marcas. En este caso, se trata de otra notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias francesas por cereulida en Babybio Caprea 1 de 800 gramos con números de lote 899014 y 911057 y fechas de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027; y Babybio Optima 1 de 800 gramos con número de lote 907179 y fecha de caducidad 01/10/2027.

“Se ha detectado la contaminación por esta toxina en un ingrediente específico para la elaboración de fórmulas infantiles y las marcas están haciendo análisis y retirando los productos donde aparece. En la mayoría de los casos son análisis de autocontrol, por lo que ni siquiera llegan al mercado, con lo que hay que tranquilizar a la población”, señalan fuentes del sector.

La cereulida puede provocar náuseas, vómitos y dolor abdominal en adultos, mientras que en bebés menores de seis meses puede producir complicaciones mayores. Aunque la mayoría de los productos no han llegado al mercado, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados que se abstengan de dárselos a sus bebés.

Varias alertas anteriores

La retirada es al menos la tercera que se produce en pocas semanas en España. El primer caso afectó a leches de fórmula de la marca Nestlé. El pasado 12 de diciembre, Nestlé anunció la retirada de un lote de leche de fórmula para lactantes (Nidina 1) por la presencia de Bacillus cereus, algo que notificó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) .

El pasado 5 de enero, la AESAN notificó una ampliación de la alerta , que según información de la propia empresa , en España llegó a afectar a 36 lotes de 16 marcas diferentes de leche de fórmula para lactantes. De hecho, no solo se retiraron productos en España, sino que se extendió al menos a 47 países de cinco continentes, entre ellos, 29 países de Europa, además de otros como Australia, Brasil, Argentina, China, México y Sudáfrica. Es la mayor retirada de productos en toda la historia de la empresa.

A finales de enero, Lactalis Nutrición Iberia retiró varios lotes de leche infantil de la marca Damira por el mismo problema. Según el comunicado de la empresa, la retirada del producto, que se vende en farmacias y supermercados, se producía tras una alerta emitida por la Asociación Profesional de Nutrición Infantil de Francia.