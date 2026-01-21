Retiran varios lotes de leche infantil Damira por la presencia de una toxina tras una alerta lanzada en Francia

Sanidad y la empresa señalan que por ahora no se ha recibido ninguna notificación vinculada al consumo de estos productos

Lactalis Nutrición Iberia está retirando varios lotes de leche infantil de la marca Damira debido a la presencia de cereulida, una toxina que puede causar intoxicaciones alimentarias, náuseas y vómitos. Según el comunicado de la empresa, la retirada del producto, que se vende en farmacias y supermercados, se produce tras una alerta emitida por la Asociación Profesional de Nutrición Infantil de Francia. Los lotes afectados son Damira Natur 2 de 800 gramos, lote 8000003302, y Damira Natur 1 de 800 gramos, lote 8000003307. Tanto el Ministerio de Sanidad como la marca señalan que por ahora no se ha recibido ninguna notificación por consumo de estos productos.

La denuncia francesa informaba de la presencia de esta toxina en un ingrediente (el omega-6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles. La compañía asegura que, al conocerla, solicitó análisis al proveedor y puso en marcha su propio análisis a través de un laboratorio independiente.

Después, la empresa realizó pruebas de laboratorio complementarias sobre el producto reconstituido, es decir, del biberón preparado. Los resultados de estas pruebas, recibidos este mismo martes, revelaron la presencia de cereulida y han llevado a Lactalis Nutrición Iberia a proceder a la retirada voluntaria de los lotes afectados como medida de precaución.

“Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna reclamación ni notificación vinculada al consumo de estos productos”, señala el comunicado.

Y continúa: “Invitamos a los consumidores a consultar la lista de productos y números de lote afectados. Únicamente estos productos y números de lote están incluidos en esta retirada. Todos los demás productos, así como los demás lotes de estos mismos productos, pueden consumirse con total seguridad”.

Además, la empresa ha habilitado un número gratuito para atender las consultas de los consumidores e informar de los siguientes pasos: 900 10 23 36. La marca solicita a las familias no consumir los productos pertenecientes a los lotes indicados y desecharlos. Además, señalan que no es necesario devolver estos productos al punto de venta, sino que es suficiente con tomar una fotografía clara y legible del número de lote que figura en la base de cada envase afectado para tramitar la devolución del dinero. Por último, recuerdan que los consumidores que tengan cualquier duda relacionada con la salud de sus hijos deben ponerse en contacto con un profesional sanitario.

16 marcas afectadas en una alerta anterior

La retirada se produce pocas semanas después del anterior caso que afectó a leches de fórmula de venta en España, en este caso de la marca Nestlé. El pasado 12 de diciembre, Nestlé anunció la retirada de un lote de leche de fórmula para lactantes (Nidina 1) por la presencia de Bacillus cereus, algo que notificó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) .