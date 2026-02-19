Una novela que mezcla el Antiguo Egipto con la fantasía y tiene como protagonista a una joven embalsamadora gana el 20 º premio Minotauro

La sombra del loto negro, una novela que mezcla el Antiguo Egipto con la fantasía y tiene como protagonista a una joven embalsamadora, ha sido proclamada hoy ganadora del Premio Minotauro en su 20ª edición. La autora del libro, presentado con el título original de La ira del chacal —que ciertamente tira más a Anubis y menos a Tintín que el escogido para su publicación— es la escritora África Vázquez (Zaragoza, 35 años), con una treintena de libros editados y ganadora de premios como el Kelvin 505 del festival Celsius 232 de Avilés. La novela se publicará el 25 de marzo.

Más información Un agente del Cesid lucha contra invasores con aspecto de insectos en la novela ganadora del premio Minotauro

Vázquez, que ha recogido el premio, dotado con 6.000 euros, en un acto celebrado en lo alto de la Torre Urquinaona de Barcelona, de 70 metros (la mitad de la altura de la Gran Pirámide de Keops), es licenciada en historia, apasionada del Egipto faraónico y fan de Christian Jacq, una de cuyas novelas de la serie sobre Ramsés II, El hijo de la luz, fue su introducción literaria en el viejo país del Nilo, según ha explicado a este diario. Sinuhé el egipcio, la novela de Mika Waltari en la que precisamente el médico protagonista se ve forzado a trabajar en la Casa Hermosa o del Rejuvenecimiento embalsamando cadáveres, “vino después, pero también ha sido una gran influencia”.

La sombra del loto negro se centra en Imet, que al comenzar la narración es una novicia de 16 años en el templo de Isis en Philae. El hallazgo de un cadáver y del venenoso loto negro del título que brota en el Inframundo hace que Imet se vea llevada a Abydos como aprendiz de embalsamadora dedicada a convertir cadáveres frescos en momias incorruptas. La joven se entregará luego a ejecutar una venganza infiltrada en la corte real en Tebas. La autora sitúa su novela en un Egipto mágico y atemporal y de hecho usa la denominación “reino de Ta-Mri”, una de las que usaban los antiguos egipcios para referirse a su tierra. Tampoco coloca su historia en las coordenadas de ningún faraón histórico, sino del ficticio Nekht-en-sen, aunque admite que pensaba en Ramsés II y el Imperio Nuevo. “He mezclado todo lo que me gusta de Egipto y lo he hecho con la más absoluta libertad”, ha recalcado. “MI historia tiene muchas capas”. De una de las novelas de referencia que mezclan Antiguo Egipto con fantasía, Las puertas de Anubis, de Tim Powers, apunta que no la ha leído pero que le gusta mucho el autor.

África Vázquez ha explicado que su gran momento iniciático fue el viaje que hizo con sus padres y su hermana mayor a Egipto a los 13 años. La autora revalidó su amor por el país del Nilo en otro viaje a los 27. Su lugar favorito es Abu Simbel que no aparece en la novela, aunque sí lo hacen otros lugares que le fascinan como el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas de Lúxor. La escritora ha apuntado cómo en La sombra del loto negro se une ese amor por Egipto con otra de sus pasiones que es la literatura fantástica. La novela premiada está concebida como autoconclusiva y en principio Vázquez no proyecta darle continuidad.

El acto de presentación del premio, saludado como el galardón de referencia de la literatura fantástica, ha contado con una amplia representación de aficionados al género, entre ellos el librero del Mal, Antonio Torrubia, de Gigamesh, y Alberto Plumed, de Cyberdark.net. Vicky Hidalgo, directora editorial de Minotauro (sello del grupo Planeta), ha destacado el “panorama muy sano” de la ciencia ficción, el terror y la fantasía en nuestro país y ha señalado cómo el género fantástico es en tiempos turbulentos a la vez un buen refugio y una herramienta para imaginar otros futuros posibles. En cuanto al premio, ha destacado que por primera vez en los originales recibidos, un total de 216, mayoritariamente procedentes de España pero con alguna novela llegada hasta de Arabia Saudí, la fantasía ha superado a la ciencia ficción y el terror. Se han recibido asimismo algunos títulos de romantasy, obras que priorizan la trama romántica. El dos veces ganador del Minotauro (2020 y 2025) y miembro del jurado Sabino Cabeza ha procedido a dar lectura al fallo del premio y ha aseverado con notable entusiasmo que en la obra ganadora “puedes oler el ungüento de los embalsamadores”. A señalar como curiosidad que en el jurado hay un paleontólogo, Francesc Gascó, director del museo de Benagéber, en Valencia.

El jurado ha valorado La sombra del loto negro como “meticulosa, devastadora e implacable”, y “viaje deslumbrante al corazón del Antiguo Egipcio con una protagonista única que atrapa desde el primer momento”, y ha avanzado que en la historia, “oscura y envolvente”, aparecen plagas, viajes al Inframundo o “cadáveres que regresan a la vida y amenazan con sumir al país en el caos”.