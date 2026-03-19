La Generalitat elimina 69 consejos asesores y grupos de estudio obsoletos

Algunos de los foros, como el de la Reactivación Económica o de la Sostenibilidad, fueron creados hace más de 15 años

La Generalitat continúa con su proceso de racionalización administrativa y este jueves el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha oficializado la eliminación de otros 24 consejos asesores y grupos de estudio que se consideraban obsoletos o cuyas funciones ya habían sido asumidas por otros órganos colegiados. La creación de algunos de ellos, como el Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento (CAREC), se remonta a hace 15 años. Con esta segunda tanda de cierres, ya son 69 los consejos y grupos suprimidos durante el actual mandato, de los 687 que el Govern de Salvador Illa se encontró al llegar al Palau.

La participación en esos grupos o comisiones no suele ser retribuida, por lo que la medida no tiene impacto económico para la Generalitat. “Se trata de simplificar la estructura administrativa para que sea más clara para el ciudadano”, ha aclarado Eva Giménez, secretaria general del Departamento de la Presidencia.

Cuando el Ejecutivo de Illa tomo posesión, en el verano de 2024, contabilizó 687 órganos colegiados en la estructura de la Generalitat. Algunos eran tan antiguos como el Consejo Editor de las páginas web del Departamento de Cultura, creado hace 24 años. Por ello estaban en el punto de mira, irónicamente, de otra comisión de expertos —la encargada de definir la Estrategia de Transformación y Mejora de los Servicios Públicos— como entes susceptibles de reducción. El objetivo del Govern era recortar un 15% de las estructuras existentes.

La primera tanda de supresiones, en julio del año pasado, eliminó 45 órganos. La segunda, publicada este jueves, añade otros 24. Giménez ha explicado que la diferencia en los tiempos responde a que, mientras algunos cierres dependían únicamente de la Generalitat, otros requerían la intervención de instituciones externas y debían formalizarse mediante otros procedimientos.

En el caso del CAREC, sus funciones las asume ahora la Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica. También desaparecen, entre otros, la Comisión Asesora en materia de perros potencialmente peligrosos —que dependía del Departamento de Territorio— o la Comisión Ejecutiva del Año Internacional de las Montañas, creada en 2001 y nunca clausurada pese a que la celebración tuvo lugar en 2002. Tampoco se había puesto fin al Grupo de Trabajo Catalunya 2022, encargado de proponer un plan de acción para reactivar el país tras la pandemia.

Algunos órganos superaban las dos décadas de existencia y seguían activos a nivel administrativo. Es el caso de la Mesa de Contratación del Departamento de la Presidencia —cuyas funciones asumen ahora las mesas que se constituyen para cada licitación— o la Comisión General de Política Universitaria del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Pese a este proceso de reducción, el propio Illa ha anunciado la creación de nuevos órganos colegiados. Uno de los últimos será el encargado de hacer el seguimiento de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Giménez ha añadido que la estrategia de racionalización incluirá mecanismos para asegurar que, una vez cumplida su función, los nuevos órganos se disuelvan. El primero bajo esta nueva filosofía será el creado tras los incendios en la comarca del Priorat.