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Partidas de Ajedrez
Ajedrez/Wijk aan Zee

El inesperado Bluebaum (y II)

Esta inapelable victoria sobre el vigente campeón del mundo, Gukesh, confirma que el alemán es un rival temible, a pesar de su estilo conservador

Leontxo García
Leontxo García
Irún -
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