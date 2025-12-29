10 relojes analógicos para hombre y mujer: el regalo perfecto de Reyes
Ninguno de estos obsequios, que imprimen carácter, elegancia y distinción a cualquier ‘outfit’, supera los 100 euros. Algunos presentan hasta un 36% de rebaja
Si eres regalar obsequios que presentan un mayor simbolismo y que perduran a lo largo del tiempo, estas propuestas de relojes analógicos tanto para publico femenino como masculino no pueden faltar en tu lista de deseos durante toda la Navidad. En EL PAÍS Escaparate nos hemos decantado por dejar los smarwatches a un lado y profundizar en un catálogo tan amplio como el de Amazon para dar con modelos de relojes de cuarzo de diferentes estilos y gustos, pero con una sola premisa: que su precio no supere los 100 euros. Y lo hemos conseguido. Te invitamos a que le des un buen repaso a una selección donde también encontrarás relojes analógicos de marcas de renombre, como Tommy Hilfiger, Lotus o Lacoste.
¿Por qué regalar un reloj analógico?
El complemento de moda por excelencia de muchos lectores de EL PAÍS Escaparate no solo sirve para dar la hora, también es un símbolo de significado, estilo y permanencia. Si sigue siendo un regalo tradicional con el que acertar sí o sí en una festividad tan importante como el Día de Reyes, por citar un ejemplo, se debe a una serie de factores atemporales, como son:
- Aporta estilo y personalidad: se trata de un objeto que va más allá al completar un look formal o casual, y que suele reflejar el gusto personal de la persona que lo lleva.
- No pasa de moda ni caduca su software: a comparación de otros productos como los relojes inteligentes, uno de tipo analógico puede durar décadas y dejarlo a punto siempre que se desee con reparaciones puntuales.
- Un oasis de paz en un mundo interconectado: puede ser una forma más elegante de ver la hora y es un objeto que no distrae ni invade los momentos como lo puede llegar a hacer un móvil.
- Es un producto que se hereda: pasa de generación en generación y genera una serie de recuerdos sólidos con el paso del tiempo.
RELOJES ANALÓGICOS PARA HOMBRE
Reloj Casio con más de 26.000 valoraciones
El reloj de toda la vida sigue generando mucho interés, aunque pase el tiempo. En esta ocasión, la marca Casio siempre tiene algo que decir al respecto. Un clásico de la colección de la marca nipona que aúna lo funcional y deportivo. Sus materiales son de alta calidad, posee una correa muy flexible y es resistente a pequeñas salpicaduras de agua.
Reloj Lotus con cristal mineral de alta resistencia
En otro orden de prioridades, encontramos este modelo analógico con una personalidad única, combinando el diseño urbano y moderno con un sello atemporal. Su correa está confeccionada en acero inoxidable y es perfecto tanto para uso diario como para eventos más formales. El color azul marino de su esfera le da personalidad y un toque sofisticado.
22% de descuento, ahorra 17,32 euros.
Reloj Festina con agujas y numeración dorada
Para los hombres con un estilo más clásico, el reloj de cuarzo de la imagen no puede faltar en su expositor esta Navidad. De una marca archiconocida como es Festina, el producto destila acabados de buena calidad en cada detalle. Su correa es de cuero con un tacto cómodo en la muñeca, y su esfera es de grandes dimensiones y muy legible.
Reloj analógico Emporio Armani resistente al agua a 30 metros
Esta otra alternativa de reloj de cuarzo para hombre presenta una correa de silicona muy deportiva a la par que elegante en color negro. El producto contiene hasta tres subesferas donde se muestran el cronógrafo y otras funciones avanzadas. Su tipo de cierre es de hebilla y tiene detalles muy cuidados como la serigrafía de las iniciales de la marca.
Reloj analógico con correa de cuero, de Invicta
Su gran caja de acero inoxidable convierte a este reloj masculino en uno de los modelos más deseados en Amazon. Su diseño es muy ligero (pese al tamaño de su esfera), posee una estructura resistente al agua y su pulsera está terminada en cuero de la mejor calidad. Además, su aro fijo ayuda a proteger la esfera y la corona. Se vende en cuatro acabados.
23% de descuento, ahorra 26 euros.
RELOJES ANALÓGICOS PARA MUJER
Reloj analógico con borde de circonitas brillantes
Se puede escoger tanto en versión dorada como plateada. Así es este reloj de pulsera femenino con más de 600 unidades vendidas solo el mes pasado. Su acabado, sofisticado y elegante a partes iguales, recuerda a ciertos modelos de la popular Casio. “Queda precioso y cumple muy buen su función. Viene con funda y gamuza para limpiarlo”, dice una usuaria.
Reloj analógico de cuarzo con malla de acero inoxidable
Disponible en más de una docena de colores, este reloj analógico de la marca Hannah Martin roza las 5.000 valoraciones en Amazon. Su popularidad reside en el estilo sencillo que lo caracteriza: cuenta con una caja ultrafina y una correa de malla de acero inoxidable (y respetuosa con la piel) resistente a los arañazos. También es resistente al agua.
Reloj analógico con cristal mineral de alta resistencia, de Lotus
Su diseño es atemporal y es un reloj, de diseño femenino, ideal para el uso diario: presenta una lectura clara y precisa y su correa de acero inoxidable aporta un estilo moderno inconfundible. Su esfera se puede elegir en cinco colores diferentes.
19% de descuento, ahorra 15,22 euros.
Reloj analógico con correa de silicona, de Lacoste
Se trata de un reloj de pulsera con alma deportiva, pero que puede lucirse en cualquier contexto o plan (ya sea más formal o informal). Su correa de silicona negra, confeccionada con diseño petit piqué, se complementa genial con el logo de la marca dentro de su esfera y unas manecillas acabadas en dorado que realzan todo el conjunto.
24% de descuento, ahorra 24 euros.
Reloj analógico con correa de cuero rosa, de Tommy Hilfiger
La elegancia personificada en un reloj analógico: así es este complemento de moda femenino con un descuento notable asociado por Navidad. Posee un movimiento fiable de cuarzo en sus dos manecillas y su diseño es realmente bonito: presenta una hermosa esfera rosa con efecto sol. Además, viene empaquetado en una caja de estética superior.
36% de descuento, ahorra 50,65 euros.
Preguntas frecuentes sobre relojes analógicos
¿Cómo funcionan los relojes analógicos?
Todo depende del tipo de mecanismo que integren: ya sea de cuarzo, automático o con mecanismo manual.
¿Por qué los relojes analógicos adelantan o atrasan su hora?
Ello se debe a diversos factores, como la batería baja, los golpes de cierta intensidad, desequilibrios en su mecanismo o que aparezca una magnetización (en los tipo de mecánico).
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de diciembre de 2025.
