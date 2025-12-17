Pruebo los mejores ‘smartwatches’ para niños y te cuento cuál es mi favorito

Les permiten mantenerse en contacto con familia y amigos en un entorno seguro y controlado. Al combinar funciones de comunicación con herramientas de protección y supervisión, reducen los riesgos asociados al uso de un teléfono móvil tradicional

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo SaveFamily Reloj SaveWatch Plus 2 RobinGen Reloj Robin Watch 2 Xplora Reloj Xplora Kidzi SoyMomo Reloj Space 2.O imoo Reloj imoo Z1 Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para las familias que buscan un equilibrio entre diversión, aprendizaje y supervisión parental. Si estás interesado en un modelo sencillo, sin acceso a Internet. Para quienes buscan retos interactivos. Familias que valoran de manera muy especial la seguridad y el control parental. Para padres que quieren un reloj infantil sin costes extra. Por qué lo recomendamos Protección Gorilla Glass, IA, WhatsApp. Diseño reforzado, señal GPS precisa, podómetro. Incluye tres meses de suscripción gratuita, tarjeta SIM Xplora Connect preinstalada, zonas seguras. Función ‘Amigos’, cifrado, establecimiento de recordatorios. Sin desembolso extra, protección integral de la privacidad, correa transpirable. Medidas Potencia Precio 139 € 99.99 € 79.99 € 99 € 98.04 €

Este es el mejor ‘smartwatch’ para niños Nuestra experta ha elegido el modelo SaveFamily SaveWatch Plus 2. A pesar de que es la opción menos económica, es la más interesante de todas al integrar funciones como un chatbot basado en inteligencia artificial. Además, su diseño es el más avanzado y sus resultados han sido los mejores en términos de seguridad y control parental.

Los smartwatches se han convertido en uno de los wearables estrella de los últimos años. Su popularidad es tan grande que ya no están pensados únicamente para el público adulto, sino que las firmas también se han lanzado a presentar modelos diseñados para niños que, además, retrasan un poco el momento de comprarles su primer móvil .

Como hemos elegido y probado los relojes inteligentes

Para realizar esta comparativa, lo primero que hice fue llevar a cabo una labor de investigación para seleccionar los relojes inteligentes para niños más destacados del momento. A partir de ahí, y con la ayuda de mi hija de 13 años, probé cada modelo durante al menos una semana para comprobar si realmente cubre las necesidades de quienes están pensando en comprar un smartwatch infantil.

En las pruebas utilicé una tarjeta SIM que tengo como línea secundaria —estos relojes suelen ser compatibles con prácticamente todos los operadores— y tome la precaución de instalarla con el PIN desactivado. Este detalle es clave porque estos modelos no muestran un teclado para introducirlo cuando los enciendes, y si la SIM mantiene el PIN activo el smartwatch no podrá desbloquearse, lo que significa que no habrá señal, ni llamadas, ni datos, ni localización GPS en tiempo real.

Los criterios que he tenido en cuenta en cada uno de los análisis han sido los siguientes:

Diseño : este aspecto engloba varios elementos, como la calidad de fabricación, la comodidad al llevarlo puesto y una estética que resulte atractiva para el público al que se dirige.

Autonomía: como sucede con cualquier dispositivo que se alimenta de una batería, lo idóneo es no estar pendiente del cargador todo el tiempo. Eso sí, al final la duración de esta batería siempre va a depender del uso (más o menos intensivo) del smartwatch.

Control parental: he considerado si las familias pueden gestionar de forma eficaz e intuitiva estos relojes inteligentes, restringiendo, por ejemplo, su funcionamiento en el colegio, o controlando las llamadas y los mensajes.

Experiencia de uso: se basa en la combinación de los aspectos mencionados anteriormente, a los que he añadido otros como la capacidad de gestionar notificaciones, juegos…

Con IA incorporada: SaveFamily SaveWatch Plus 2

Vista del reloj SaveFamily SaveWatch Plus 2. © Amazon

Para quién es: un smartwatch ideal para las familias que buscan un equilibrio entre diversión, aprendizaje y supervisión parental.

Por qué lo recomendamos: viene con una correa que emplea el mismo sistema de pasadores que los relojes tradicionales. De su diseño me ha gustado que es resistente al agua y al polvo, y que la pantalla está protegida con un cristal Gorilla Glass que refuerza su resistencia.

La configuración la realicé a través de su app móvil escaneando el código QR que hay en la caja. En la pantalla de inicio encontré accesos directos al soporte, al perfil y a las funciones y ajustes disponibles. Entre estas funciones creé un calendario con todas las actividades de mi hija y añadí determinados contactos a su agenda. Además, configuré el modo ‘No molestar’ para que ciertas funciones permaneciesen bloqueadas durante sus clases (manteniendo activos solo el GPS y el modo SOS) y consulté la actividad física realizada. Desde los ajustes es posible, asimismo, poner una alarma y bloquear ciertos números de teléfono. El apartado de localización GPS permite conocer en todo momento la ubicación exacta del reloj.

Pero uno de los extras más interesantes y curiosos que he encontrado es que cuenta con una IA que recuerda a los chatbots para adultos: responde preguntas tanto por escrito como por voz, adaptando sus mensajes para que sean divertidos y comprensibles para los niños. El proceso de interacción es sencillo, aunque dictar preguntas resulta más práctico que usar el teclado pequeño. Quiero destacar, por otro lado, el juego de preguntas Questia, que ayuda también a entrenar los reflejos.

Sus puntos débiles: la batería hay que cargarla casi a diario y la bandeja donde se inserta la SIM puede extraerse con la uña. Para sacar el máximo partido al dispositivo es recomendable contratar el Plan SaveFamily.

FICHA TÉCNICA Diseño: certificación IP68 Pantalla: AMOLED, 1,96 pulgadas, protección Corning Gorilla App: SaveFamily Salud: frecuencia cardíaca, podómetro, sueño Otros: cámara de 2 megapíxeles, Spotify, WhatsApp, geolocalización, botón SOS, llamadas, videollamadas, modo ‘Clase’, IA, definir zonas de seguridad, historial de rutas, música, grabadora de voz, juego QUESTIA, varios modelos entre los que elegir…

Diseño modular: Robin Watch 2

Vista del reloj Robin Watch 2. © Amazon

Para quién es: si estás interesado en un modelo sencillo, sin acceso a Internet y que destaque por su rendimiento, ¡sigue leyendo!

Por qué lo recomendamos: lo he vinculado a la aplicación RobinGen desde la que he ajustado la configuración del reloj, establecido notificaciones, delimitado áreas seguras y gestionado los contactos autorizados para las llamadas. Para que todo funcione correctamente, necesitas, como he comentado antes, una tarjeta SIM. Aquí las opciones son dos: que te lo envíen libre (es decir, sin SIM) o contratar un plan del fabricante, que puede ser mensual o anual, en cuyo caso la tarjeta ya vendría incluida. En mi caso, opté por la primera alternativa y utilicé una línea de prueba que tengo con voz y datos. Me gusta esta opción porque te permite elegir la SIM que prefieras y normalmente no es necesario optar por la más cara: las más económicas suelen funcionar perfectamente.

Durante las pruebas, la señal GPS nunca se perdió, lo que me permitió hacer un seguimiento exhaustivo de los movimientos de mi hija en tiempo real sin problemas. Mientras, en las llamadas, la voz se escucha con claridad y el altavoz es lo suficientemente potente para que el interlocutor te escuche sin molestias. Incorpora protectores que refuerzan la estructura y amortiguan los golpes, aportando un extra de resistencia al diseño.

Sus puntos débiles: si el entorno es muy ruidoso se ‘cuela’ bastante sonido durante las llamadas.

FICHA TÉCNICA Diseño: protección frente a baño cortos y la ducha App: RobinGen Salud: podómetro Otros: mensajes de audio y de texto, localización en tiempo real, llamadas 4G, agenda preconfigurada, modo ‘No molestar’, linterna, calculadora, alarma, botón SOS, cronómetro, filtrado automático de números no autorizados, en varios colores



Cable de carga magnético: Xplora Kidzi

Vista del reloj Xplora Kidzi. © Amazon

Para quién es: ¿buscas un smartwatch infantil que motive a tu hijo con retos? Este modelo te lo ofrece.

Por qué lo recomendamos: al igual que los otros smartwatches, combina resistencia y un diseño que evita el estilo infantil, acercándose más al de los adultos, con una caja de líneas redondeadas y una pantalla a color de tamaño contenido.

En cuanto a la app, te registras con una cuenta y añades los contactos que desees autorizar. Desde esta no solo se gestiona quién puede llamar o enviar mensajes, sino que creas zonas de seguridad y configuras alertas si el reloj sale de la zona que hayas delimitado; en una de las pruebas, recibí una notificación automática indicando que el reloj había salido del perímetro definido como ‘colegio’.

El GPS y la precisión de localización del reloj merecen un pequeño matiz: el dispositivo combina varios sistemas para situar al menor en tiempo real, y en exteriores funciona con bastante fiabilidad. No obstante, como ocurre con cualquier dispositivo GPS compacto, la exactitud puede variar según la cobertura móvil y la presencia de edificios próximos. En recorridos por calles abiertas, suele ser suficientemente preciso para saber, por ejemplo, que el menor se encuentra ‘en la calle X, a unos 100–200 metros’. En interiores, como centros comerciales o edificios muy altos, el reloj continúa proporcionando información aproximada, pero la posición no es tan exacta como en la calle: esto explica que parece que se mueve ligeramente, aunque en realidad permanece quieto. Incorpora un podómetro que tiene un sistema de recompensa para desbloquear retos y juegos.

Sus puntos débiles: se requiere un plan de suscripción para aprovechar todo su potencial.

FICHA TÉCNICA Diseño: clasificación IP68 Pantalla: TFT de 1,3 pulgadas App: Xplora Salud: podómetro Otros: botón SOS, varios colores, GPS, llamadas, mensajes, zonas seguras, cámara, modo ‘Clase’, tarjeta SIM Xplora Connect preinstalada

En rosa y en negro: SoyMomo Space 2.O

Vista del reloj SoyMomo Space 2.O. © Amazon

Para quién es: Familias que valoran de manera muy especial la seguridad y el control parental, pero que no quieren hacer un desembolso superior a los 100 euros.

Por qué lo recomendamos: lo emparejé con la app para padres en apenas unos minutos y desde ese instante tuve acceso al mapa de localización, a la agenda de contactos y a todas sus funciones de comunicación. Durante las pruebas, el GPS ofreció la fiabilidad que buscaba: la ubicación se actualizaba casi al instante en la aplicación, sin retrasos perceptibles y con la precisión suficiente para saber si mi hija, por ejemplo, había llegado o salido del instituto.

Las llamadas y videollamadas rinden de forma satisfactoria, aunque conviene puntualizar que el micrófono funciona mejor cuando no hay demasiado ruido ambiental; en situaciones más ruidosas, es recomendable acercar el reloj a la boca. Por su parte, la seguridad se refuerza con funciones como ‘Bloqueo de desconocidos’ y el botón SOS para emergencias, todas ellas gestionadas desde la aplicación móvil a la que vinculamos al reloj y habituales en estos modelos. Uno de los añadidos más interesantes y curiosos de esta app es la función ‘Amigos’, que permite a los menores enviar mensajes de voz o fotos entre los contactos que también utilicen un SoyMomo Space 2.0. En cuanto a su resistencia, la certificación IP67 garantiza que soporta salpicaduras sin problema.

Sus puntos débiles: la gestión de la batería es mejorable y aunque el GPS se comporta bien, su precisión se resiente en zonas con muchos edificios altos. Para aprovechar todas sus funciones se requiere un plan de suscripción.

FICHA TÉCNICA Diseño: incluye sistema antigolpes, resistencia al agua IP67 Pantalla: 1,4 pulgadas Salud: podómetro App: SoyMomo Otros: llamadas, mensajes de texto, videollamadas, comunicación encriptada, GPS, historial de localización, establece recordatorios y alarma, establecimiento de zonas seguras, bloqueo de desconocidos, botón SOS, modo Clase, en varios colores

Cámara frontal HD: imoo Z1

Vista del reloj imoo Z1. © Amazon

Para quién es: ideal para padres que quieren un smartwatch infantil sin costes extra ni necesidad de suscripciones.

Por qué lo recomendamos: la primera toma de contacto ha sido satisfactoria: la ergonomía está bien trabajada y la pantalla ofrece una visualización clara y nítida. Además, cuenta con resistencia al agua IPX8, por lo que no se daña si el menor se lava las manos con él o lo utiliza bajo una lluvia ligera.

La experiencia con la app y el sistema de control parental resulta satisfactoria y acorde a lo esperado en un reloj de este tipo, aunque sus prestaciones se sitúan ligeramente por debajo de otros modelos infantiles. Entre las funciones que más he utilizado con mi hija se encuentran el chat familiar, las llamadas de voz y las videollamadas. La cámara es de dos megapíxeles de resolución y, aunque limitada, ofrece imágenes aceptables para este tipo de comunicación. Mientras, la localización GPS es fiable y las funciones de seguridad, como el modo ‘Clase’ y el bloqueo de llamadas de desconocidos funcionan a la perfección.

Sus puntos débiles: algunos días la batería no alcanza para todo el día. En ocasiones el dispositivo se bloquea y se calienta más de lo habitual con un uso intensivo.

FICHA TÉCNICA Diseño: clasificación IPX8 Pantalla: TFT de 1,3 pulgadas App: imoo Salud: podómetro Otros: videollamadas y fotos HD, GPS, modo ‘Clase’, bloqueo de contactos desconocidos, envío de mensajes de texto, cámara de 2 megapíxeles de resolución, varios colores

Otros modelos de smartwatches para niños interesantes

Si estás buscando un modelo con juegos y música

Vista del reloj Vtech Kidizoom Smartwatch MAX. © Amazon

El modelo Vtech Kidizoom Smartwatch MAX cumple con estas dos características. Cuenta también con control parental, retos y doble cámara.

Preguntas frecuentes relacionadas con los smartwatches para niños

¿Qué es un smartwatch para niños y para qué sirve?

Un reloj inteligente para niños es un dispositivo diseñado para que los más pequeños estén en contacto con sus padres, enviar mensajes de voz o texto, realizar llamadas y, en muchos casos, ser localizados mediante GPS. Su propósito principal es combinar seguridad, entretenimiento y supervisión parental, sin que el menor necesite un teléfono móvil convencional.

¿Son seguros los smartwatches para niños?

En líneas generales sí, siempre que se configuren adecuadamente. Suelen incluir funciones como limitar quién puede llamar o enviar mensajes, botón de emergencia SOS, rastreo por GPS y bloqueo de números desconocidos. Aun así, es recomendable supervisar su uso y mantener el software actualizado para garantizar la mejor protección.

¿Se pueden usar aplicaciones o juegos en los smartwatches para niños?

Depende del modelo elegido. Algunos relojes ofrecen únicamente herramientas de comunicación y educativas básicas, mientras que otros integran juegos y apps educativas adicionales. Los modelos más completos admiten instalar apps de manera limitada, siempre bajo la supervisión de los padres.

¿Cuál es la ventaja principal de un smartwatch frente a un teléfono móvil?

Proporciona una comunicación y localización fiables, reduciendo distracciones y evitando cualquier acceso a contenido inapropiado. Para los padres supone un canal de contacto seguro y una forma sencilla de supervisar la actividad diaria, mientras que para el niño representa una independencia controlada sin tener que dar el salto a un smartphone.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

