* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Xiaomi desafía a la competencia con sus nuevos auriculares inalámbricos por menos de 23 euros y con cancelación de ruido

Su último lanzamiento, englobado en la gama baja, lleva a otro nivel la calidad de audio tanto en la reproducción musical como en las llamadas. Incluyen carga rápida

Articulo de EL PAÍS Escaparate que describe las ventajas de usar auriculares inalambricos​ Xiaomi Redmi Buds 8 Lite
Daniel Muela
Daniel Muela
Ir a los comentarios

A muchos de nuestros lectores les gustaría regresar a una fecha bien fijada en el calendario: el 6 de enero. Lo decimos porque, en plenas rebajas de invierno, las marcas lanzan sus nuevos productos después del día de Reyes, y son muchas las personas que no pueden resistirse a la tentación de regalar la novedad tecnológica del momento. Por eso, en EL PAÍS Escaparate destacamos el último lanzamiento de Xiaomi más sorprendente: sus auriculares inalámbricos a bajo precio, los Redmi Buds 8 Lite, con una cancelación de ruido híbrida perfeccionada.

Presentados, literalmente, hace menos de una semana al gran público, estos auriculares que funcionan por Bluetooth se van a convertir en todo un superventas durante 2026. Y es que su precio de salida se sitúa por debajo de los 23 euros. Sí, has leído bien. Con características muy depuradas, como ocurre al emparejarlos con el móvil: haciéndose en un solo paso, con independencia del sistema operativo. Entonces, ¿cuántas funciones de la gama más alta reúne este producto estrella?

auriculares xiaomi inalambricos​ baratos
Compra por 22,99€ en Amazon

Auriculares inalámbricos baratos de Xiaomi: cancelación de ruido potente

Mejorar la cancelación de ruido es una de las premisas de la mayoría de las marcas. En este caso, Xiaomi ha impulsado esta función a un nivel superior y los Redmi Buds 8 Lite baratos presentan una anulación de ruido activa muy potente. En concreto, disminuyen el ruido ambiental de baja frecuencia casi a 40 decibelios, como el traqueteo de un vagón de tren, el ajetreo del gimnasio o el sonido constante de un aire acondicionado, por citar tres ejemplos.

auriculares xiaomi inalambricos​ baratos

Pero no solo dicha característica tan puntera convierte a este producto tecnológico en los mejores auriculares inalámbricos de Xiaomi englobados en la gama baja (aunque no lo parezca). La claridad de escucha también se traslada a las llamadas. Ello se debe al uso de la Inteligencia Artificial de última generación: su doble micrófono impide que interferencias diversas se cuelen por el canal auditivo, aislando las voces de un entorno ruidoso. Al igual que sucede con las rachas de viento más molestas, atenuadas para impedir que se interrumpan las palabras.

auriculares xiaomi inalambricos​ baratos
Compra por 22,99€ en Amazon

Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 8 Lite: con 36 horas de autonomía

Otra evolución que traen estos novedosos auriculares true wireless de Xiaomi se encuentra en su autonomía mejorada: presentan ocho horas de reproducción continuada de música con una sola carga, aumentadas más de cinco veces dentro de su estuche. También admiten carga rápida, algo fundamental en ciertos contextos. El disfrute de un sonido vibrante, tanto en profundidad como rico en matices, también se debe al titanio.

Este material, que recubre el interior de cada auricular, procura un sonido más claro y equilibrado en todas sus frecuencias: con agudos nítidos y graves profundos. Este audio envolvente permite disfrutar de texturas instrumentales y matices vocales a un nivel superior, y siempre se puede personalizar con un solo toque a través de sus cinco modos de ecualización.

Por último, y no menos destacable, estos auriculares inalámbricos ofrecen conexión multipunto: son capaces de detectar de manera automática cuando se reciben llamadas entrantes, lo que potencia todavía más la multitarea.

auriculares xiaomi inalambricos​ baratos
Compra por 22,99€ en Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

