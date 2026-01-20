Rebajas de invierno en Amazon: estas son las 10 mejores ofertas en tecnología esta semana

Pasadas las Navidades al completo, queda afrontar la mitad del invierno que todavía nos queda por delante. Eso, y la tan temida cuesta de enero. Para muchos lectores de EL PAÍS Escaparate, los excesos hay que compensarlos de alguna manera e igual que se escriben nuevos propósitos para ponerse en forma en casa desde muy poco, también muchos de nosotros buscamos las mejores rebajas de invierno con las que ahorrar una buena suma de dinero y sin renunciar a los productos que más necesitamos.

Pues bien, esa es la única premisa que hemos tenido en cuenta al elaborar la siguiente selección, donde se han recopilado las 10 mejores ofertas en Amazon sobre tecnología de esta penúltima semana de ahorro. Hay descuentos que superan el 60% y ahorros que rozan los 65 euros, junto con precios mínimos históricos que no puedes perderte.

Cargador rápido super rápido con tres puertos incluidos

Sus más de 700 valoraciones lo revalidan como uno de los cargadores para móviles más destacados en el amplio catálogo de Amazon. Ahora, su rebaja se encuentra cercana al 40% de su valor. Es compatible tanto con smartphones que incluyan iOS como Android y, lo mejor de todo, incorpora dos puertos USB de tipo C (de 65 vatios) y uno más tipo A.

46% de descuento, ahorra 11 euros.

Cargador rápido super rápido con tres puertos incluidos. CORTESÍA DE AMAZON

Repetidor wifi TP-Link con 20.000 valoraciones

La gran cantidad de valoraciones que reúne este accesorio tecnológico para la casa no es una casualidad. Ahora, con un precio todavía más rebajado, es el momento de hacerse con él si has pasado unas Navidades en las que la conexión wifi del hogar no ha funcionado como debería. Este repetidor wifi abarca hasta 300 Mbps para aquellos routers que operen bajo 2,4 GHz o a casi 900 Mbps, incluidos en la banda de los 5 GHz.

20% de descuento, ahorra 7 euros.

Repetidor wifi TP-Link con 20.000 valoraciones. CORTESÍA DE AMAZON

Ratón inalámbrico multidispositivo y de diseño ergonómico

Con una potente y fiable conexión inalámbrica, este ratón plano disfruta de un diseño que alivia la fatiga de la muñeca. Además, es un accesorio muy silencioso en su funcionamiento e ideal para usar en cualquier contexto debido a su tamaño compacto. Sus materiales también son resistentes al sudor, además de contar con una práctica rueda giratoria. Se vende en tres colores en un acabado brillante y equipa un modo suspensión.

29% de descuento, ahorra 5 euros.

Ratón inalámbrico multidispositivo y de diseño ergonómico. CORTESÍA DE AMAZON

Mini altavoz potente e inalámbrico

Este altavoz por Bluetooth ocupa muy poco en cualquier bolso o compartimento de una mochila y, por tanto, es ideal para llevarlo a cualquier lado y disfrutar de las mejores playlists. Todo ello, sin renunciar a un sonido estéreo impecable, una autonomía que supera las 20 horas y unos graves mejorados. Además, tiene el grado de resistencia al agua más completo del mercado y también soporta la decodificación de múltiples archivos de audio digital.

63% de descuento, ahorra 38 euros. Precio mínimo histórico.

Mini altavoz potente e inalámbrico. CORTESÍA DE AMAZON

Regleta vertical con ocho tomas de enchufe y triple puerto USB

“La construcción es robusta y estable, con un material que transmite seguridad. La protección contra sobrecargas y cortocircuitos me da tranquilidad, especialmente al conectar equipos sensibles”, afirma un comprador. Toda la regleta tiene una potencia máxima de hasta 3.600 vatios, y es válida para administrar energía a móviles, tabletas y otros dispositivos USB. Uno de sus puertos es de tipo USB-C con carga rápida incluida.

31% de descuento, ahorra 11,50 euros. Precio mínimo histórico.

Regleta vertical con ocho tomas de enchufe y triple puerto USB. CORTESÍA DE AMAZON

Cascos inalámbricos con diadema y autonomía de 40 horas

Con más de 4.000 unidades vendidas solo el mes pasado en Amazon, estos auriculares inalámbricos registran una nota media elevada muy alta: 4,7 sobre 5 estrellas. Sus graves profundos son una auténtica maravilla para el disfrute auditivo y la escucha se puede personalizar todavía más a través de su aplicación móvil. Dispone de carga rápida, se vende en cuatro colores y posee cancelación de ruido activa e híbrida.

26% de descuento, ahorra 13 euros.

Cascos inalámbricos con diadema y autonomía de 40 horas. CORTESÍA DE AMAZON

Reloj inteligente con panel Amoled y 100 modos deportivos

A la venta en varios colores, este smartwatch es ideal para personas que todavía no han estrenado uno antes. Su autonomía se prolonga durante siete días seguidos y su diseño es resistente al agua hasta a 3 metros de profundidad. Cuenta con todas las funcionalidades para analizar el ritmo cardíaco, los momentos de estrés, los pasos dados, las calorías y las horas de descanso. Además, se pueden revisar notificaciones y contestar llamadas con él.

35% de descuento, ahorra 17,42 euros. Precio mínimo histórico.

Reloj inteligente con panel Amoled y 100 modos deportivos. CORTESÍA DE AMAZON

Proyector portátil con calidad imagen 4K y soporte incluido

El precio de este proyector de tamaño mini es el más bajo que se ha visto antes en la plataforma del gigante del comercio electrónico. Además de sus múltiples conexiones y de sus buenos acabados, tiene un sistema Bluetooth muy fiable y un vínculo wifi de última generación. Su brillo supera los 20.000 lúmenes para ofrecer una experiencia muy nítida. Incluye un diseño giratorio de 270 grados y proyecta a un tamaño de hasta 200 pulgadas.

49% de descuento, ahorra 63,50 euros. Precio mínimo histórico.

Proyector portátil con calidad imagen 4K y soporte incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Monitor profesional de PC MSI Pro con 22 pulgadas

Este monitor para PC cuenta con una inclinación ajustable para una mejor visualización y la resolución de su pantalla es Full HD. Además, su tasa de refresco alcanza los 100 Hz. En cuanto a la protección ocular, incluye una certificación oficial con tecnología antiparpadeo que evita la fatiga durante largos periodos de uso. Se compra con un soporte VESA de 75 mm para montar en la pared. Incluye una toma de salida de auriculares.

22% de descuento, ahorra 20 euros.

Monitor de PC profesional MSI Pro de 22 pulgadas. CORTESÍA DE AMAZON

‘Smartphone’ Xiaomi con pantalla inmersiva de 6,9 pulgadas

Pocas veces se pueden ver descuentos que rozan el 30% en móviles de marca como el de la imagen sin coincidir eventos de ofertas como Black Friday. Pero las rebajas de invierno vienen pisando fuerte en diversas plataformas online. Este móvil de gama media posee una carga rápida de 33 vatios, 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad. Su pantalla, además, tiene una tasa de refresco muy alta (144 Hz), así como una claridad y un brillo de calidad.

28% de descuento, ahorra 49,91 euros.

‘Smartphone’ Xiaomi con pantalla inmersiva de 6,9 pulgadas. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre rebajas de invierno en tecnología

¿Las rebajas de invierno en Amazon siguen teniendo envíos gratuitos?

Los usuarios Prime vigentes y todos aquellos nuevos usuarios que se suscriban durante 30 días tienen envíos gratuitos en cualquier pedido realizado en la plataforma del gigante del comercio electrónico.

¿Cuáles son las fechas tradicionales en España de las rebajas de invierno?

Por regla general, el periodo navideño de rebajas se enmarca desde principios de enero hasta el último día de febrero.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.