Chollo en estas zapatillas Puma inspiradas en un modelo icónico de Nike: ahora por solo 45 euros

Se trata del modelo Caven 2.0, uno de los más vendidos del gigante de compras Amazon.

Un diseño masculino que combina estilo y funcionalidad, ideal para el día a día. Lo mejor: está rebajado al 30% de descuento

La mayoría de tiendas ya cuentan con el cartel de rebajas de enero y el gran comercio electrónico de Amazon ofrece grandes ofertas en moda y calzado. Dentro de esta categoría, las zapatillas se posicionan como uno de los artículos más demandados.

Convertidas en auténticos iconos del street style, las Nike se mantienen como un referente indiscutible del universo deportivo. Sin embargo, muchos de sus modelos presentan precios elevados. La buena noticia es que existen alternativas igual de estilosas sin necesidad de sacrificar los bolsillos.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado un diseño que recuerda a las icónicas Nike Air Force 1. Se trata de las zapatillas Caven 2.0 de Puma, ahora con descuento por tiempo limitado. Ideales para el día a día y con la capacidad de combinar con todo:

Zapatillas de Puma para hombre​. AMAZON

Diseño versátil y cómodo

Inspiradas en el baloncesto, estas zapatillas de marca en oferta garantizan absoluto confort gracias a su suela de goma que amortigua los pasos y una tracción flexible. Además, se caracteriza por perforaciones en la parte superior que favorecen la ventilación y evitan el exceso de sudor.

El color blanco es el más versátil y, por tanto, un auténtico comodín en el zapatero. Una de sus grandes ventajas es que su estética minimalista permite encajar con cualquier outfit, desde un chándal hasta unos pantalones vaqueros.

Combinan con todo. AMAZON

Éxito de ventas

Todo el comercio electrónico habla de estas zapatillas Puma para hombre: figuran en el ranking de los más vendidos y superan las 6.000 valoraciones. El 77% de los compradores le otorga la máxima puntuación, lo que se traduce en una excelente nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

Calidad, apariencia, comodidad y durabilidad son los aspectos que más se valoran. Estas son algunas de las valoraciones de diferentes clientes:

“Cómodas, elegantes y de muy buena calidad. Superaron mis expectativas. Resultan muy cómodas desde el primer día, con buena amortiguación y materiales de calidad. Además, se limpian fácilmente y se sienten resistentes”.

“Destacan por la excelente calidad de sus materiales y un diseño que combina estilo con funcionalidad. Desde el primer uso se nota la solidez de la construcción, con costuras bien rematadas y tejidos transpirables que aseguran durabilidad y frescura incluso tras varias horas de uso continuo”.

Una de las más deseadas de Amazon. AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de enero de 2026.

