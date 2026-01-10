10 zapatillas de Adidas, Nike y Columbia con hasta un 50% de descuento

Las mejores ofertas para él y para ella: desde modelos clásicos hasta estilos más deportivos

Después del frenesí navideño, enero inaugura el nuevo año con uno de los momentos más esperados por los amantes de la moda: las rebajas de invierno. Una ocasión perfecta para hacerse, por fin, con esos fichajes que llevaban tiempo en la lista de deseos, ahora a un precio mucho más tentador.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado 10 ofertas irresistibles en una de las piezas estrella durante la temporada de descuentos: las zapatillas. Marcas top como Adidas, Nike, Columbia, Under Armour o Tommy Hilfiger encabezan esta selección con descuentos de hasta el 50% en modelos para hombre y mujer.

Desde estilos clásicos hasta diseños para ir a correr o hacer senderismo, todas son auténticos superventas que arrasan temporada tras temporada y se convierten en una apuesta segura durante época de ofertas:

Zapatillas VL Court 3.0 para mujer, de Adidas

Un auténtico referente del street style. Consideradas el hermano gemelo de las Samba, estas zapatillas destacan por su equilibrio impecable entre comodidad y estilo. Incorporan una amortiguación ligera que absorbe el impacto de cada paso y una suela de goma flexible.

En color negro y con las icónicas tres rayas, se convierten en ese básico “comodín” capaz de encajar con cualquier estilo.

Zapatillas para hombre, de Tommy Hilfiger

Un best seller entre los hombres más clásicos. Su diseño sencillo y elegante, en color blanco y con detalles icónicos como la bandera de la marca, las convierte en una opción extremadamente versátil. Ideales para cualquier ocasión, ofrecen confort, buena sujeción y un ajuste que se adapta perfectamente al pie.

Zapatillas Woodburn 2 Wp para hombre, de Columbia

Para los amantes del senderismo, estas zapatillas arrasan en ventas con más de 18.000 reseñas que avalan su rendimiento. Su éxito se explica por las siguientes características: suela Omni-Grip de alta tracción, entresuela Techlite ligera para una amortiguación superior y un tejido con propiedades impermeables y transpirables que protege frente a cualquier clima.

Zapatillas Charged Speed Swift Laufschuhe para hombre, de Under Armour

Con la calidad que caracteriza a la marca, este par de zapatillas se caracterizan por un confort absoluto: “son extraordinariamente cómodas”, asegura un usuario. ¿Su secreto? Una mediasuela con espuma de compresión, una estructura acolchada en el tobillo y la lengüeta, y una combinación de transpirabilidad y ligereza que marca la diferencia.

Zapatillas VS Pace 2.0 unisex, de Adidas

Uno de los modelos más deseados de su categoría gracias a su estética minimalista y atemporal. Cumple con creces la regla de las tres b: bueno, bonito y barato. Inspiradas en el estilo skater, encajan con cualquier look diario. Además, su diseño ligero y su suela de goma con acabado vulcanizado garantizan un agarre excepcional.

Zapatillas Kenton Court para hombre, de Pepe Jeans

Un diseño capaz de elevar cualquier look. Funcionan tanto en estilismos casuales como en ocasiones más especiales. Estilo, calidad y comodidad definen este modelo. Además, cuenta con materiales duraderos, un diseño elegante y una estructura acolchada y ligera que asegura confort durante todo el día.

Zapatillas Court Vision Low Next para mujer, de Nike

Con materiales que garantizan durabilidad, se trata de un modelo que te acompañará durante muchos años. Arrasan en ventas por su estilo deportivo, comodidad absoluta y gran calidad. Su cuello acolchado y construcción vulcanizada ofrecen confort durante todo el día. Además, las perforaciones de la parte superior garantiza respirabilidad.

Zapatillas Galaxy 7 para hombre, de Adidas

Ideales para los amantes del running. Ofrecen apoyo, amortiguación y comodidad en cada carrera, algo que confirma el 71% de usuarios que les otorgan la máxima puntuación. Incorporan mediasuela Cloudfoam para una pisada más cómoda, excelente sujeción y un empeine textil resistente al desgaste.

Zapatillas barefoot para hombre y mujer, de Saguaro

La calidez convertida en zapatillas. Su interior con forro de felpa proporciona aislamiento térmico frente al frío invernal. Se ajustan a la forma del pie y cuentan con una puntera ancha que permite libertad total de movimiento a cada dedo. Antideslizantes y resistentes, su suela Zero-Drop aporta estabilidad y favorece una postura más saludable.

Zapatillas Ward Platform para mujer, de Vans

El clásico modelo Ward se reinventa con una suela de plataforma que suma un punto extra de modernidad y tendencia. Perfectas para la comodidad diaria: el 80% de las mujeres que las han incorporado a su armario les dan cinco estrellas sobre cinco. Son versátiles, cómodas y tienen una excelente relación calidad-precio.

