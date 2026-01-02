Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
ESTILO DE VIDA

Enero comienza y Skechers ya ofrece descuentos en las zapatillas más cómodas y funcionales para el día a día

Una selección de zapatillas pensadas para caminar, ir a trabajar o moverse cómodamente y con estilo a diario

Lucía Muñoz Villarejo
Lucía Muñoz Villarejo
Ir a los comentarios

Caminar regularmente ayuda a mejorar la circulación, mantener la salud cardiovascular y reducir el estrés. Además, dedicar tiempo a moverse y caminar cada día favorece la concentración y aporta energía para afrontar las tareas cotidianas.

Elegir un calzado cómodo y versátil es clave para quienes disfrutan de caminar por la ciudad, ir a trabajar, pasar varias horas de pie o disfrutar de actividades al aire libre. Las zapatillas no solo influyen en la comodidad, sino también en la postura, la absorción de impactos y la protección del pie.

Encontrar modelos que combinen diseño, ligereza y confort puede marcar la diferencia en la rutina diaria, facilitando desde trayectos urbanos hasta actividades más largas sin renunciar al estilo.

Hemos seleccionado tres modelos de Skechers que destacan por su comodidad, flexibilidad y diseño pensado para el día a día. Cada uno ofrece características que se adaptan a diferentes necesidades, desde caminar largas distancias hasta un calzado casual versátil para usar en cualquier momento.

Skechers Dynamight 2.0

Este modelo destaca por su diseño ligero y transpirable, gracias a la combinación de malla y materiales sintéticos. Su plantilla acolchada proporciona comodidad durante todo el día, mientras que la entresuela absorbe impactos, facilitando caminatas prolongadas. La suela de goma flexible ofrece tracción en diferentes superficies, haciendo que sean aptas tanto para la ciudad como para actividades más intensas. Es ideal para quienes buscan un calzado versátil para el uso diario, combinando estilo casual con funcionalidad.

56% de descuento, ahorra 39,01 euros.

COMPRA POR 30,51€ EN AMAZON

Skechers Track Scloric

Ligero y flexible, este modelo está pensado para quienes necesitan un calzado cómodo en el día a día. Su diseño atlético permite una buena ventilación del pie y ofrece soporte en la zona del arco. La combinación de materiales sintéticos y malla asegura durabilidad sin sacrificar confort, mientras que la plantilla suave mejora la amortiguación en cada paso. Es perfecto para caminar largas distancias, con un acabado discreto que encaja tanto con ropa deportiva como casual.

43% de descuento, ahorra 29,66 euros.

COMPRA POR 39,99€ EN AMAZON

Skechers Oxford

Un modelo casual tipo Oxford con cordones de cuero suave y panel frontal elástico, que asegura un ajuste cómodo y adaptado al pie. Incorpora plantilla acolchada de espuma viscoelástica refrigerada por aire y entresuela que absorbe los impactos, proporcionando confort incluso durante jornadas largas. El diseño combina malla y piel, ofreciendo ventilación y flexibilidad, mientras que su estética más casual y apta para looks “arreglados”, permite llevarlas tanto en entornos urbanos como en ocasiones más formales.

41% de descuento, ahorra 40,95 euros.

COMPRA POR 59€ EN AMAZON

Elegir unas zapatillas cómodas puede marcar la diferencia en la rutina diaria. Modelos que combinan buen ajuste y amortiguación facilitan los desplazamientos y mejoran la sensación de confort. Cada par ayuda a caminar y mantenerse activo a lo largo del día sin molestias. Al final, pequeños detalles en el calzado influyen mucho en la comodidad y el bienestar cotidiano.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

