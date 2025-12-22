Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Ofertas

Estas Skechers de estilo New Balance del color tendencia para el 2026 tienen un 40% de descuento

Las zapatillas de Skechers sujetan perfectamente el tobillo, su suela de goma las hace perfectas para el día a día y su estética combina perfectamente con cualquier estilo

Una mujer cómoda y contenta andando por la calle.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Ya sea para hacer un regalo o comprar para ti misma, elegir unas zapatillas para el día a día suele ser todo un desafío: encontrar el modelo que tenga el equilibrio perfecto entre la comodidad para que puedas llevarlas puestas durante muchas horas seguidas y una estética que encaje bien ya lleves un pantalón de chándal o unos vaqueros o alguna prenda más arreglada es el reto para dar con las zapatillas perfectas estas Navidades.

Por suerte, desde EL PAÍS Escaparate hemos dado con el modelo perfecto que será tendencia durante 2026 y, además, con un increíble 40% de descuento. Este modelo de Skechers para mujer encaja a la perfección con este punto intermedio entre comodidad y estética.

Skechers para mujer sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 44,97€ EN AMAZON

Una plantilla viscoelástica pensada para ir cómodamente todo el día

Desde el primer momento se nota que están diseñadas para llevarlas todo el día sin sufrir ninguna molestia. Gracias a su plantilla de espuma viscoelástica, que ayuda a repartir el peso y reducir la sensación de agotamiento, podrás caminar durante horas o pasarte todo el día de un lado para otro sin notar esa molesta sensación de agobio o cansancio en los pies debido a la presión que causan modelos de otras marcas parecidas a este tipo de calzado.

Skechers para mujer sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 44,97€ EN AMAZON

Unas zapatillas con muy buena amortiguación y antirresbalones

Una de las características que más valoran los usuarios es la entresuela estilo jogger que, en combinación con la plantilla viscoelástica, ayuda a absorber los impactos de cada pisada, lo que hace que parezca que vas pisando nubes, aunque estés caminando por la ciudad o en el campo por superficies duras como piedra o gravilla. Además, la suela de goma flexible ofrece una muy buena tracción, lo que hace que sean tus aliadas perfectas para evitar resbalones o caídas.

Un diseño simple y cómodo y un color en tendencia

El diseño de este modelo de Skechers recuerda mucho a los icónicos modelos de la famosa marca de ropa y calzado New Balance. El diseño es simple, con la S del logotipo de Skechers en los laterales y el color vino de este modelo, que es una tendencia para 2026 debido a que es muy fácil de combinar y resulta un color que destaca a la vez que mantiene una tonalidad neutra que lo convierte en el color perfecto para usar a diario.

Skechers para mujer sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 44,97€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
_

