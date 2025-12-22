Estas Skechers de estilo New Balance del color tendencia para el 2026 tienen un 40% de descuento
Las zapatillas de Skechers sujetan perfectamente el tobillo, su suela de goma las hace perfectas para el día a día y su estética combina perfectamente con cualquier estilo
Ya sea para hacer un regalo o comprar para ti misma, elegir unas zapatillas para el día a día suele ser todo un desafío: encontrar el modelo que tenga el equilibrio perfecto entre la comodidad para que puedas llevarlas puestas durante muchas horas seguidas y una estética que encaje bien ya lleves un pantalón de chándal o unos vaqueros o alguna prenda más arreglada es el reto para dar con las zapatillas perfectas estas Navidades.
Por suerte, desde EL PAÍS Escaparate hemos dado con el modelo perfecto que será tendencia durante 2026 y, además, con un increíble 40% de descuento. Este modelo de Skechers para mujer encaja a la perfección con este punto intermedio entre comodidad y estética.
Una plantilla viscoelástica pensada para ir cómodamente todo el día
Desde el primer momento se nota que están diseñadas para llevarlas todo el día sin sufrir ninguna molestia. Gracias a su plantilla de espuma viscoelástica, que ayuda a repartir el peso y reducir la sensación de agotamiento, podrás caminar durante horas o pasarte todo el día de un lado para otro sin notar esa molesta sensación de agobio o cansancio en los pies debido a la presión que causan modelos de otras marcas parecidas a este tipo de calzado.
Unas zapatillas con muy buena amortiguación y antirresbalones
Una de las características que más valoran los usuarios es la entresuela estilo jogger que, en combinación con la plantilla viscoelástica, ayuda a absorber los impactos de cada pisada, lo que hace que parezca que vas pisando nubes, aunque estés caminando por la ciudad o en el campo por superficies duras como piedra o gravilla. Además, la suela de goma flexible ofrece una muy buena tracción, lo que hace que sean tus aliadas perfectas para evitar resbalones o caídas.
Un diseño simple y cómodo y un color en tendencia
El diseño de este modelo de Skechers recuerda mucho a los icónicos modelos de la famosa marca de ropa y calzado New Balance. El diseño es simple, con la S del logotipo de Skechers en los laterales y el color vino de este modelo, que es una tendencia para 2026 debido a que es muy fácil de combinar y resulta un color que destaca a la vez que mantiene una tonalidad neutra que lo convierte en el color perfecto para usar a diario.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de diciembre de 2025.
