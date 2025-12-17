Ponte cómoda y refúgiate del frío con estas zapatillas de estar por casa de Skechers, ahora con un 15% de descuento
Con un diseño tipo zueco y el interior forrado de pelo, estas pantuflas mantendrán tus pies calientes durante todo el invierno
Desde que terminó el verano, con la llegada del frío y los días más cortos, pasamos más tiempo en casa, así que es importante contar con las prendas y accesorios necesarios para no pasar frío y sentirnos cómodas.
Si eres como yo, que tienes que ponerte varias capas de calcetines porque tus pies siempre están helados, estas pantuflas tipo zueco son las zapatillas que necesitas. Hoy, en EL PAÍS Escaparate, destacamos las pantuflas ‘Cozy Up’ de Skechers, ahora con una rebaja del 15%.
Plantilla acolchada de espuma viscoelástica
Por su diseño, estas zapatillas de estar por casa envuelven el pie al completo sujetándolo a la altura del tobillo. Además, están fabricadas con una plantilla Memory Foam con amortiguación, lo que implica que se adaptan perfectamente al pie.
Este tipo de plantilla calma los puntos de presión y proporciona un soporte uniforme. Así lo confirma esta compradora, contenta porque las zapatillas le mantienen el pie sujeto: “Estas zapatillas son muy cómodas. Me gusta especialmente el hecho de que, a diferencia de otras zapatillas, estas ofrecen una buena sujeción”.
15% de descuento, ahorra 6 euros.
Forradas de pelo por dentro para mantener tus pies calientes
Por otro lado, las plantillas de espuma viscoelástica tienden a retener el calor, por lo que estas zapatillas mantendrán tus pies calientes los días más fríos del año. Además, su interior está forrado de pelo, por lo que, se acabó el tener que ir por casa con varias capas de calcetines: “son una maravilla. Suela estupenda. Por dentro blanditas y calentitas. Forradas enteras con pelito”, describe una usuaria de Amazon en los comentarios.
Suela antideslizante: adiós a los resbalones
Confeccionadas con materiales de calidad, la suela es resistente y con tracción para que puedas acudir a casa de la vecina a pedirle el ingrediente que te falta o salir a recoger tus paquetes sin resbalarte. “Una zapatilla fantástica, cómoda y cálida con una suela gruesa y resistente. Un auténtico placer para tus pies”, indica una compradora.
15% de descuento, ahorra 6 euros.
Disponibles en tres colores distintos
Aunque las de color negro son las que tienen una rebaja del 15%, estas zapatillas también están disponibles en dos tonalidades de marrón (color topo o castaño). Lo cierto es que todos los modelos son bonitos y le darán un toque elegante a tus outfits de estar por casa.
15% de descuento, ahorra 6 euros.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
