Elige la aspiradora escoba sin cable de Bosch que mejor se adapte a ti: ahorra hasta 150 euros solo por ser Navidad.

Una aspiradora escoba sin cables abre nuevos horizontes en la higiene del hogar: y no solo de los suelos. Estos quedan impolutos, pero su estructura versátil permite que se pueda pasar sobre cualquier superficie: tanto en sillas, sillones, moquetas como en lugares elevados (alféizares, estanterías o lugares de difícil acceso). Las encimeras quedarán impolutas gracias a la potencia de succión superior de la gama Unlimited, las aspiradoras escoba de última generación de la marca alemana Bosch.

Además, este tipo de aspiradoras sin cable incluyen una gran variedad de accesorios para que no se escape ninguna mota de polvo en cualquier rincón de la casa. Tales como cepillo para moquetas pasando por herramientas especiales para la limpieza de teclados. Pero hay más: cepillos para muebles, para quitar las telarañas de techos y esquinas o para eliminar el pelo de las mascotas. ¿Lo mejor de todo? El precio de la selección de productos que hemos escogido en EL PAÍS Escaparate: algunos de ellos llegan al 30% coincidiendo con la Navidad y cualquier usuario podrá ahorrar al bolsillo hasta 150 euros.

Aspiradora escoba sin cable Unlimited 6

Su pack de baterías intercambiables permite ampliar la autonomía si fuera necesario. Y su diseño compacto, pese a ser la gama de entrada de este tipo de aspiradoras sin cable Bosch, facilita su manejo y ofrece resultados perfectos y una limpieza a todos los niveles.

30% de descuento, ahorra 84,99 euros.

Aspiradora sin cable Unlimited 7 acabado en acero

Su autonomía máxima sube hasta los 40 minutos y tan solo pesa 2,9 kilogramos, ideal para manipularse con una sola mano. Su sistema de filtrado también prescinde de la clásica bolsa. Y, lo mejor de todo: el vaciado del depósito del polvo se realiza en un santiamén: solo hay que hacer girar su rueda roja... ¡y listo!

30% de descuento, ahorra 129,99 euros.

Aspiradora sin cable Unlimited 7 ProAnimal

Con más de 10.000 valoraciones y una nota media de 4,8 sobre 5 estrellas, la propuesta diferencial de esta aspiradora doméstica reside en su buen hacer eliminando pelos de mascota. Registra hasta tres niveles de aspiración distintos, un modo automático y varios accesorios, como un cepillo especial para alfombras.

10% de descuento, ahorra 40,99 euros.

Aspiradora y mopa recargable Unlimited 7 ProHygienic

Si eres de los que no solo prefiere aspirar sino también fregar, no necesitas recurrir a la clásica fregona con cubo incorporada. Este modelo de aspiradora Unlimited de Bosch es capaz de fregar hasta 50 metros cuadrados del tirón y con una dosificación automática de agua (proporcionando la cantidad justa en cada momento). ¡Quita hasta las manchas más rebeldes!

30% de descuento, ahorra 150,99 euros.

Aspiradora sin cable Unlimited 9

Su autonomía alcanza los 60 minutos y el tiempo de carga apenas supera los 90 minutos. Este modelo, comparado con los demás, puede limpiar hasta 160 metros cuadrados con una sola carga de batería. Pero lo mejor de todo no es solo eso: su depósito de polvo necesita ser vaciado la mitad de las veces gracias a su sistema de comprensión.

10% de descuento, ahorra 60,99 euros.

Aspiradora sin cable Unlimited 100 ProPower (la más avanzada)

La autonomía alcanza los 100 minutos y absorbiendo hasta la última partícula de polvo del suelo del hogar gracias a que cuenta con una tecnología led avanzada en su cabezal: el sensor MicroClean detecta los restos microscópicos iluminándose en azul cuando está totalmente limpia la superficie. Su display TFT tiene un diseño innovador y muy intuitivo.

30% de descuento, ahorra 70 euros.

