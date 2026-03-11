PRIVACIDAD SECCIÓN VIVIENDA DE EL PAÍS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Los datos que facilite a través de los canales de comunicación habilitados, incluidos datos especialmente protegidos, serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S.L.U. (en adelante, “El País”), con domicilio en calle Miguel Yuste nº 40, 28037 de Madrid.

FINALIDADES Y BASES LEGITIMADORAS DEL TRATAMIENTO

La finalidad del tratamiento es atender, gestionar, y en su caso, contestar y publicar los testimonios de los usuarios que contacten a través de los canales de comunicación habilitados al efecto.

El País se reserva el derecho a contestar a todas las dudas o testimonios recibidos a través de los canales de comunicación.

La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad de dar cumplimiento a una misión realizada en interés público, así como el interés legítimo de El País como responsable del tratamiento en base a las finalidades expresadas anteriormente.

Asimismo, el usuario queda informado de que, una vez enviada la consulta y/o testimonio y siempre sobre la base de su aprobación, la información facilitada y los datos personales incluidos en la consulta y/o testimonio enviada a El País, salvo su dirección de correo electrónico, serán editados, transmitidos y/o publicados en cualquier medio, soporte o plataforma, a disposición de El País (en adelante, los Soportes), incluyendo, a título enunciativo y no limitativo:

• Páginas web (como http://elpais.com)

· Páginas oficiales en redes sociales de EL PAÍS (como Facebook, Twitter-X, Instagram y/o cualesquiera otras de naturaleza análoga).

• Páginas oficiales de EL PAÍS en plataformas de vídeo y/o radio, así como notas de prensa, anuncios promocionales y medios de comunicación social a nivel mundial en cualquier tipo de formato (televisión, radio, prensa (en su modalidad en papel y/u online), páginas web, redes sociales, etc.). Algunas de estas entidades están ubicadas en Estados Unidos u otros países. No obstante, le informamos de que estos proveedores ofrecen garantías adecuadas de protección de datos mediante su adhesión al Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU que declara un nivel adecuado de protección por la Comisión Europea o mediante la firma de las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea.

DATOS DE TERCEROS

Las consultas y/o testimonios enviados por el usuario no podrán contener en ningún caso datos de carácter personal de terceros (entre ellos, datos de menores). No obstante, en caso de que el usuario facilite estos datos de carácter personal de terceros, el usuario garantiza que ha informado al tercero acerca de lo dispuesto en la presente política de privacidad y que cuenta con su consentimiento para la comunicación de esos datos, dejando indemne a El País de cualquier responsabilidad derivada de cualquier incumplimiento a este respecto.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos tratados para la finalidad de atender y, en su caso, gestionar las consultas y/o testimonios recibidos, serán tratados con esta finalidad durante el tiempo necesario para resolver o atender las mismas. Posteriormente, estos datos serán bloqueados y conservados hasta que finalice la extinción de responsabilidades que resulten de aplicación a El País.

Adicionalmente, y en caso de contar con la aprobación del usuario, los datos tratados para la generación y publicación de contenidos periodísticos serán tratados de forma indefinida hasta que el usuario solicite la supresión de sus datos.

Respecto de las consultas que sean descartadas por El País y no sean, por tanto, objeto de respuesta ni publicación, el plazo de conservación será de 3 años, sin perjuicio de que los interesados ejerzan sus derechos en materia de protección de datos. Posteriormente serán bloqueados y conservados de forma indefinida hasta que el usuario solicite la supresión de sus datos.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

En cualquier momento podrá revocar ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal al domicilio indicado o a través de la dirección dpo@prisa.com, acreditando suficientemente su identidad identificándose como usuario de la sección de vivienda e identificando el derecho que desea ejercitar. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos del Grupo Prisa al que pertenece El País (dpo@prisa.com).

© EDICIONES EL PAIS, S.L.U. Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid.