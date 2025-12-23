Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Así son las zapatillas Salomon para mujer que arrasan en ventas: rebajadas al 30% y perfectas para pies anchos

Un modelo todoterreno que combina amortiguación, flexibilidad y confort. Su tono verde es tan versátil que encaja con cualquier estilo

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre unas zapatillas Salomon para mujer, rebajadas al 30% de descuento.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las zapatillas Salomon se han catapultado en los últimos tiempos y han pasado de ser un calzado exclusivamente montañero a convertirse en un auténtico icono de estilo urbano. Todo ello sin renunciar a lo que mejor las define: comodidad, funcionalidad y una marcada esencia deportiva.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado la opción ideal para aquellas mujeres que priorizan el confort. Se trata del modelo XA Pro V8 y es perfecto para pies anchos gracias a su estructura amplia y a una puntera espaciosa que sujeta sin molestar. El resultado: nada de llegar a casa con la urgencia de quitárselas. Lo mejor: está rebajado, por lo que es una buena oportunidad para conseguir calidad al mejor precio.

30% de descuento, ahorra 19,50 euros.

Estas zapatillas Salomon para mujer​ están triunfando entre las compradoras de Amazon.
COMPRA POR 45,50€ EN AMAZON

Comodidad absoluta

Diseñadas para ofrecer flexibilidad, incluyen un sistema acolchado que proporciona un ajuste seguro y preciso. Se adaptan a la forma del pie y lo mantienen bien sujeto sin ejercer presión en ningún momento. El confort se mantiene durante todo el día y no aparece la incomodidad, ni siquiera tras caminatas largas o jornadas intensas.

Además, este modelo se completa con una lengüeta reforzada, protección antibarro, una mediasuela con gran amortiguación, impermeabilización Gore-Tex y una parte superior de malla que garantiza resistencia y durabilidad.

30% de descuento, ahorra 19,50 euros.

Estas zapatillas Salomon para mujer​ son perfectas para pies anchos.
COMPRA POR 45,50€ EN AMAZON

Ideales para todo tipo de terrenos

Gracias a su suela Contagrip, ofrecen un agarre firme y una tracción excelente sobre cualquier superficie. Funcionan igual de bien en suelo mojado o húmedo, tanto en la montaña como en la ciudad: estas zapatillas son un auténtico “para todo”.

Diseño y tallas

Con el estilo deportivo que les define, el modelo XA Pro V8 es ideal para aquellas mujeres que buscan unas zapatillas de la marca con un toque moderno. Su color verde encaja con todos los gustos.

Además, dicen adiós a los cordones desatados: incorporan el sistema de cierre rápido de Salomon, que permite ajustar las zapatillas de un solo tirón en cuestión de segundos. ¿En qué tallas está disponible? Se pueden encontrar opciones desde la 28 hasta la 39.

30% de descuento, ahorra 19,50 euros.

Estas zapatillas Salomon para mujer​ están triunfando entre las compradoras de Amazon.
COMPRA POR 45,50€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Una mujer cómoda y contenta andando por la calle.

Estas Skechers de estilo New Balance del color tendencia para el 2026 tienen un 40% de descuento

David Rodríguez Madera
Zapatillas Adidas VL Court 3.0

De 75 a 45 euros: Adidas rebaja las zapatillas que combinarán con cualquier outfit estas Navidades

Ariadna Hinchado

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  5. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_