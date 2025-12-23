Así son las zapatillas Salomon para mujer que arrasan en ventas: rebajadas al 30% y perfectas para pies anchos
Un modelo todoterreno que combina amortiguación, flexibilidad y confort. Su tono verde es tan versátil que encaja con cualquier estilo
Las zapatillas Salomon se han catapultado en los últimos tiempos y han pasado de ser un calzado exclusivamente montañero a convertirse en un auténtico icono de estilo urbano. Todo ello sin renunciar a lo que mejor las define: comodidad, funcionalidad y una marcada esencia deportiva.
Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado la opción ideal para aquellas mujeres que priorizan el confort. Se trata del modelo XA Pro V8 y es perfecto para pies anchos gracias a su estructura amplia y a una puntera espaciosa que sujeta sin molestar. El resultado: nada de llegar a casa con la urgencia de quitárselas. Lo mejor: está rebajado, por lo que es una buena oportunidad para conseguir calidad al mejor precio.
30% de descuento, ahorra 19,50 euros.
Comodidad absoluta
Diseñadas para ofrecer flexibilidad, incluyen un sistema acolchado que proporciona un ajuste seguro y preciso. Se adaptan a la forma del pie y lo mantienen bien sujeto sin ejercer presión en ningún momento. El confort se mantiene durante todo el día y no aparece la incomodidad, ni siquiera tras caminatas largas o jornadas intensas.
Además, este modelo se completa con una lengüeta reforzada, protección antibarro, una mediasuela con gran amortiguación, impermeabilización Gore-Tex y una parte superior de malla que garantiza resistencia y durabilidad.
Ideales para todo tipo de terrenos
Gracias a su suela Contagrip, ofrecen un agarre firme y una tracción excelente sobre cualquier superficie. Funcionan igual de bien en suelo mojado o húmedo, tanto en la montaña como en la ciudad: estas zapatillas son un auténtico “para todo”.
Diseño y tallas
Con el estilo deportivo que les define, el modelo XA Pro V8 es ideal para aquellas mujeres que buscan unas zapatillas de la marca con un toque moderno. Su color verde encaja con todos los gustos.
Además, dicen adiós a los cordones desatados: incorporan el sistema de cierre rápido de Salomon, que permite ajustar las zapatillas de un solo tirón en cuestión de segundos. ¿En qué tallas está disponible? Se pueden encontrar opciones desde la 28 hasta la 39.
23 de diciembre de 2025.
