Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
EDUCACIÓN CONCERTADA

El Govern inyectará 390 millones a la escuela concertada en cinco años

El pacto firmado con las patronales incluye incrementar la dotación de gastos de funcionamiento, plantillas y ayudas a alumnos vulnerables

Alumnos en una clase de una escuela concertada de Barcelona, en una imagen de archivo.Gianluca Battista
Ivanna Vallespín
Ivanna Vallespín
Barcelona -

El Govern ha firmado un acuerdo con las cinco patronales de la escuela concertada para inyectar 390 millones adicionales a estos centros en los próximos cinco años. El pacto, que llega un día después de la firma con los sindicatos para mejorar los salarios de los profesores, se ha rubricado esta mañana en el Palau de la Generalitat en un acto presidido por Salvador Illa y por los representantes de las diferentes patronales del sector.

En concreto, el acuerdo supone aportar, desde 2026 a 2030, un total de 390,9 millones, que se distribuyen en tres ámbitos. Por un lado, se destinarán 193 millones a los gastos de funcionamiento, 156 millones a aumentar la plantilla de profesorado y 42 millones para las llamadas mochilas escolares, que son las ayudas de 988 euros que reciben los centros por cada alumno vulnerable que escolarizan, en el marco del Pacto contra la segregación escolar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Zapatillas de Munich para hombre. COMPRA POR 29,25€ (58% DE DESCUENTO)
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta 37 decibelios. COMPRA POR 15,99€ (48% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_