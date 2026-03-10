El Govern inyectará 390 millones a la escuela concertada en cinco años
El pacto firmado con las patronales incluye incrementar la dotación de gastos de funcionamiento, plantillas y ayudas a alumnos vulnerables
El Govern ha firmado un acuerdo con las cinco patronales de la escuela concertada para inyectar 390 millones adicionales a estos centros en los próximos cinco años. El pacto, que llega un día después de la firma con los sindicatos para mejorar los salarios de los profesores, se ha rubricado esta mañana en el Palau de la Generalitat en un acto presidido por Salvador Illa y por los representantes de las diferentes patronales del sector.
En concreto, el acuerdo supone aportar, desde 2026 a 2030, un total de 390,9 millones, que se distribuyen en tres ámbitos. Por un lado, se destinarán 193 millones a los gastos de funcionamiento, 156 millones a aumentar la plantilla de profesorado y 42 millones para las llamadas mochilas escolares, que son las ayudas de 988 euros que reciben los centros por cada alumno vulnerable que escolarizan, en el marco del Pacto contra la segregación escolar.
