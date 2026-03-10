La NBA cancela el homenaje de los Atlanta Hawks a un club de ‘striptease’

A menos de una semana de la celebración, la NBA ha decidido cancelar la fiesta en honor a un club striptease prevista para uno de los partidos de los Atlanta Hawks. La franquicia de Georgia había planeado un homenaje a Magic City, un club nocturno con 40 años de historia situado a kilómetro y medio de su pabellón, de cara al próximo lunes 16 de marzo, aprovechando la visita de los Orlando Magic, que no guardan ningún vínculo con el local y solo comparten apellido.

Finalmente, no habrá celebración después de que la oficina de la liga haya intervenido ante el revuelo generado. “Cuando nos llegó la promoción programada de los Atlanta Hawks, contactamos con el liderazgo de la franquicia para entender sus planes y su razonamiento”, explica Adam Silver, comisionado de la competición, a través de un comunicado. “Aunque apreciamos la perspectiva del equipo y su deseo de seguir adelante, hemos escuchado las preocupaciones significativas de partes interesadas de la liga, afición, socios y empleados incluidos. Creo que cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad más amplia de la NBA”, razona el ejecutivo.

Los Haws anunciaron el homenaje a mediados de febrero como un tributo a “una icónica institución cultural” y pretendían grabar un podcast con los responsables del local ante parte de su afición. La promoción incluía también la venta de sudaderas y camisetas con el emblema de los Hawks y Magic City dentro del pabellón, una actuación musical al descanso y un menú en el bar con las célebres alitas de pollo pimienta-limón que se agotan cada noche en el club de striptease.

“Aunque estamos muy decepcionados con la decisión de la NBA de cancelar nuestra noche de promoción de Magic City, respetamos totalmente la decisión. Como franquicia, seguimos comprometidos con celebrar lo mejor de Atlanta de forma auténtica”, reza el comunicado de los Hawks tras el anuncio de la liga. El rapero local T.I. seguirá actuando al descanso del encuentro, donde todavía estarán disponibles las alitas especiales sin etiquetas, mientras las sudaderas encargadas se enviarán a los compradores pero no estarán presentes en la tienda oficial de la franquicia.

La carta abierta de Luke Kornet, jugador de los San Antonio Spurs, en contra de la iniciativa corrió como la pólvora la semana pasada, y fueron varios los miembros de la competición que la usaron para alertar y pedir acciones concretas a la plana mayor de la liga. Cuando presentaron la iniciativa, la copropietaria de los Hawks, la actriz Jami Gertz, defendió el homenaje al local por su papel clave en la escena del rap y el hip-hop de la ciudad. “Es una institución icónica de Atlanta que ha tenido un impacto increíble en la ciudad y su cultura única”, valoraba entonces.