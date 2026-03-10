Hallado un cadáver sin piernas en una planta de reciclaje de Paterna sin indicios criminales

Los operarios del lugar encontraron el cuerpo en una empresa de gestión de residuos del polígono industrial Fuente del Jarro

Un cadáver con las piernas amputadas ha sido encontrado en una planta de reciclaje en el polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) pero las primeras investigaciones confirman que no hay indicios de criminalidad y se apunta que ha podido ser una muerte accidental o natural, según informa la Policía Nacional.

Según estas mismas fuentes, un trabajador que estaba en la cadena de clasificación y empacado de los embalajes, avisó en torno a las 2.30 de la madrugada del pasado lunes, 9 de marzo, del hallazgo del cuerpo de un varón con las piernas seccionadas.

Tras activar el protocolo de Homicidios y Policía Científica y comisionar al juzgado, las primeras investigaciones han descartado que haya indicios de criminalidad, por lo que se trataría de una muerte accidental o natural, han concluido las mismas fuentes.

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima, un hombre de unos 50 años, se habría refugiado del frío en uno de los contenedores de recogida de cartón procedente de una amplia zona que incluye València y su área metropolitana, según informa Las Provincias.

El cuerpo con las piernas amputadas tenía otros daños traumáticos pero en ninguno de ellos se apreció indicios de criminalidad, según los primeros datos que arroja la autopsia.

No es el primer hallazgo de un cuerpo en las plantas de reciclaje de residuos de la Comunidad Valencia. En febrero de 2025, la Guardia Civil informó también de la detección del cuerpo sin vida de un bebé en una planta de tratamiento de residuos de la provincia de Valencia, que fue encontrado ha sido en la cinta transportadora donde se clasifican la basura, todavía con el cordón umbilical. Fue en un vertedero que gestiona los residuos generados en medio centenar de municipios de las comarcas de La Ribera Alta y Baixa.