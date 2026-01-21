Levi’s, Adidas o Nike: las mejores rebajas en moda de Amazon con descuentos de hasta el 69%

Tanto para él como para ella: 15 superventas que van desde ropa deportiva y pantalones vaqueros hasta zapatillas

Enero llega con sus esperadas rebajas de invierno, el momento perfecto para renovar básicos, reponer prendas imprescindibles o hacerse con ese fichaje que llevaba tiempo en la cesta a un precio mucho más asequible. Numerosas tiendas se suman a esta temporada de ofertas y el gigante del comercio electrónico Amazon no se queda atrás.

Moda y calzado se sitúan entre las secciones más atractivas. Marcas de referencia como Adidas, Nike, Levi’s, Columbia, Helly Hansen o Under Armour han lanzado descuentos irresistibles. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos encontrado auténticos chollos, con rebajas de hasta el 69% en superventas para hombre y mujer.

Para hombre

Zapatillas grises, de Tommy Hilfiger

Con un diseño elegante y lleno de estilo, este modelo se caracteriza por un ajuste perfecto junto con una estructura cómoda. Encajan en cualquier situación y ocasión, desde la oficina (si la vestimenta lo permite) hasta un plan casual.

Hasta 68% de descuento, ahorra 47,86 euros.

Zapatillas grises, de Tommy Hilfiger. AMAZON

Pack de calzoncillos, de Calvin Klein

Los más deseados de la plataforma online con más de 57.000 valoraciones. Su éxito se explica por un diseño clásico, la composición de algodón, la suavidad del tejido y una elasticidad que garantiza comodidad durante todo el día. Una apuesta segura para renovar básicos al mejor precio.

42% de descuento, ahorra 18,95 euros.

Pack de calzoncillos, de Calvin Klein. AMAZON

Camisa slim, de Levi’s

La camisa más elegante y vendida de Amazon, rebajada a más de la mitad de su precio original. Una pieza digna de fondo de armario. Cuenta con un diseño sencillo y de calidad que combina con todo y garantiza atemporalidad.

59% de descuento, ahorra 35,51 euros.

Camisa slim, de Levi’s. AMAZON

Camiseta deportiva, de Joma

Joma cuenta con grandes prendas para actividades deportivas y esta camiseta de manga corta lo tiene todo: ligereza, transpirabilidad, corte holgado y secado rápido. Además, está disponible en más de 20 colores para adaptarse a todos los estilos.

48% de descuento, ahorra 5,61 euros.

Camiseta deportiva, de Joma. AMAZON

Zapatillas VL Court 3.0, de Adidas

Tienen la capacidad de adaptarse a cualquier estilismo. ¿Su secreto? Amortiguación ligera, suela de goma y forro suave, todo con las icónicas tres rayas de la marca. Un modelo de calidad a un precio que no se ve todos los días.

Hasta 69% de descuento, ahorra 51,90 euros.

Zapatillas VL Court 3.0, de Adidas. AMAZON

Chándal de dos piezas, de Under Armour

Comodidad, diseño y funcionalidad definen este conjunto deportivo compuesto por chaqueta y pantalón ajustado. Se caracterizan por materiales extrasuaves aportan confort, múltiples bolsillos que suman practicidad y un tejido interior cálido que elimina el sudor y favorece el secado rápido.

37% de descuento, ahorra 28,05 euros.

Chándal, de Under Armour. AMAZON

Pantalones vaqueros 502 Taper, de Levi’s

Destacan por un diseño atemporal y la calidad que caracteriza a Levi’s, lo que los convierte en esos vaqueros para toda la vida. Ideales para el día a día, ofrecen el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

55% de descuento, ahorra 66,13 euros.

Pantalones vaqueros 502 Taper, de Levi’s. AMAZON

Chaqueta impermeable, de Helly Hansen

Impermeable, cortavientos y transpirable, con forro de secado rápido, capucha ajustable y costuras selladas. Se trata de una prenda todoterreno, perfecta tanto para días de lluvia en la ciudad como para actividades al aire libre.

46% de descuento, ahorra 55,01 euros.

Chaqueta impermeable, de Helly Hansen. AMAZON

Para mujer

Forro polar, de Columbia

Un aliado imprescindible para combatir el frío. Este forro polar incorpora media cremallera para regular la temperatura y un tejido elástico que permite moverse con total libertad.

65% de descuento, ahorra 25,78 euros.

Forro polar, de Columbia. AMAZON

Pantalones 501 Crop, de Levi’s

Un icono de la marca: arrasa entre las compradoras por su comodidad, ajuste favorecedor y diseño básico en el mejor sentido de la palabra. Con tiro medio y corte recto, se convierten en esos vaqueros que sientan bien con todo.

54% de descuento, ahorra 59,27 euros.

Pantalones 501 Crop, de Levi’s. AMAZON

Zapatillas VL Court Bold, de Adidas

El hermano gemelo de las Samba, pero con una plataforma que le suma personalidad. Mantienen el diseño clásico y la suela de goma, pero añaden unos centímetros extra que aportan originalidad y mucho estilo.

Hasta 55% de descuento, ahorra 44,23 euros.

Zapatillas VL Court Bold, de Adidas. AMAZON

Camiseta deportiva, de Joma

Ligereza, transpirabilidad y resistencia. Esta camiseta se distingue por la tecnología Micro-Mesh System, desarrollada para controlar el sudor y los olores durante la actividad deportiva sin preocupaciones. Además, ofrece una gran variedad de colores y tallas.

43% de descuento, ahorra 4,51 euros.

Camiseta deportiva, de Joma. AMAZON

Leggings deportivos, de Nike

En un color negro que combina con todo, estas mallas están diseñadas para ofrecer libertad total tanto en el deporte como en el día a día. Destacan por su tejido ligero, transpirable y un diseño que se adapta a la silueta.

45% de descuento, ahorra 24,99 euros.

Leggings deportivos, de Nike. AMAZON

Zapatillas Grateful Get Connected, de Skechers

Más de 68.000 valoraciones confirman su éxito: ajuste, calidad y diseño son los aspectos más valorados. La comodidad que define a Skechers se traduce en una plantilla acolchada y una suela flexible con buena tracción que conquista a quienes la prueban.

42% de descuento, ahorra 24,96 euros.

Zapatillas Grateful Get Connected, de Skechers. AMAZON

Camiseta de manga corta, de Pepe Jeans

Un básico que funciona durante todo el año: como prenda principal en los meses de calor y como capa interior cuando bajan las temperaturas. Destaca por la calidad característica de Pepe Jeans, un corte holgado que favorece y el reconocible logotipo en la parte frontal.

58% de descuento, ahorra 17,41 euros.

Camiseta de manga corta, de Pepe Jeans. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre ofertas en Amazon de moda

¿Hay otros descuentos interesantes en otras categorías?

Sí, además de las rebajas en moda, destaca especialmente la sección de tecnología, con grandes ofertas en artículos y gadgets que van desde auriculares inalámbricos y altavoces hasta relojes inteligentes.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.