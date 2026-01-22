Rebajas en zapatillas Salomon: estos son los modelos que están arrasando para hombre y para mujer

Las zapatillas Salomon se destacan por su alto rendimiento en actividades al aire libre.

Esta puede ser la oportunidad perfecta para renovar tu calzado deportivo sin gastar una fortuna. Seleccionamos las mejores ofertas disponibles por tiempo limitado

Las zapatillas deportivas se han convertido en ese básico de la moda que, a pesar de estar diseñadas especialmente para realizar ejercicio, se pueden combinar perfectamente para llevar en el día a día. Esto lo sabe muy bien la marca Salomon, que no solamente se alza como una firma famosa por su calzado de montaña, sino también en una que se adapta perfectamente al estilo urbano.

Por supuesto, sus precios no son los más asequibles del mercado, pero los materiales de fabricación y la técnica con la que elabora cada modelo, pueden asegurar una alta durabilidad.

Si estás buscando renovar tu calzado deportivo y quieres invertir en uno de alta calidad, entonces tienes que seguir leyendo. Seleccionamos las zapatillas deportivas más populares de la compañía que, además, tienen un descuento especial en Amazon. ¡Descubre cuáles son las mejores ofertas!

Rebajas en zapatillas Salomon para hombre

Zapatillas Salomon X-Adventure Recon Gore-Tex

Sean cuales sean las condiciones, este calzado protege tus pies y los mantiene a salvo de la lluvia, los charcos y el barro. Estos zapatos están confeccionados con piel de nobuk y tienen una construcción en malla que les confiere mayor resistencia y durabilidad.

36% de descuento, ahorra 50,01 euros

Zapatillas Salomon X-Adventure Recon Gore-Tex. © Amazon

Zapatillas de senderismo Salomon Ultra Flow 2

Proporcionan un ajuste suave para afrontar ascensos, descensos y diferentes aventuras de una forma más segura. Son ideales para usar a diario, además incorporan una goma All Terrain Contagrip, que permite una mejor estabilidad frente cualquier superficie.

35% de descuento, ahorra 45,05 euros.

Zapatillas de senderismo Salomon Ultra Flow 2. © Amazon

Zapatillas Salomon Alphaglide

Incorporan una espuma Fuze Foam que ayuda a absorber las vibraciones y minimizar la fatiga muscular. Son muy ligeras y se ajustan perfectamente al pie para mayor seguridad. También cuentan con una suela que ofrece un mejor agarre y tienen estilo urbano.

30% de descuento, ahorra 31 euros.

Zapatillas Salomon Alphaglide. © Amazon

Zapatillas Salomon X Ultra Pioneer Gore-Tex

Uno de sus modelos estrella para plantar cara a la humedad y los charcos, ya que posee una doble suela para un agarre superior y su membrana Gore-Tex mantiene a raya al agua. Asimismo, ofrece una amortiguación avanzada para mayor comodidad durante cada pisada.

27% de descuento, ahorra 37,13 euros.

Zapatillas Salomon X Ultra Pioneer Gore-Tex. © Amazon

Zapatillas Salomon Speedcross Peak

Sus punteras reforzadas protegen a los pies de los golpes y arañazos. Por si fuera poco, su suela tiene un diseño de tacos que proporciona un agarre superior en diferentes tipos de superficies.

21% de descuento, ahorra 23,05 euros.

Zapatillas Salomon Speedcross Peak. © Amazon

Rebajas en zapatillas Salomon para mujer

Zapatillas Salomon XA Pro 3D

Tienen más de 1.000 valoraciones en Amazon y una calificación media de 4,5 sobre 5 estrellas. Un calzado diseñado especialmente para mantener los pies a salvo, que al principio puede tener una estructura rígida, pero con el tiempo adquiere mayor flexibilidad.

34% de descuento, ahorra 50,64 euros.

Zapatillas Salomon XA Pro 3D. © Amazon

Zapatillas Salomon X Ultra 360 Leather

Poseen una membrana Gore-Tex que evita que el agua se cuele, además de que su entresuela amortiguada favorece largas caminatas sin importar el tipo de terreno.

35% de descuento, ahorra 51,41 euros.

Zapatillas Salomon X Ultra 360 Leather. © Amazon

Zapatillas Salomon Ultra Flow 2

Tienen un diseño que encaja perfectamente con diferentes estilos urbanos, así que se pueden llevar para hacer deporte, ir a la universidad, etc. Proporcionan un ajuste ideal, cuentan con una goma All Terrain Contagrip y son transpirables.

30% de descuento, ahorra 39 euros.

Zapatillas Salomon Ultra Flow 2. © Amazon

Zapatillas Salomon Speedcross Gore-Tex

Su suela Contagrip TA favorece la estabilidad en terrenos con barro, nieve o charcos. Su construcción ofrece una protección completa, además de un ajuste eficiente para que sea más fácil afrontar cada reto.

27% de descuento, ahorra 44,39 euros

Zapatillas Salomon Speedcross Gore-Tex. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre las zapatillas Salomon

¿Cada modelo tiene descuento en todas las tallas?

No. Es importante aclarar que el fabricante normalmente suele poner una oferta determinada según la talla del zapato. Hemos intentado seleccionar modelos que tuvieran descuento en la mayoría de sus tallas.

¿Por qué comprar unas zapatillas Salomon?

Porque están hechas con materiales de alta calidad, además de que tienen suelas especialmente diseñadas para los terrenos más inestables.

¿Cuándo finalizan las rebajas?

Las ofertas se van modificando cada cierto tiempo, no son fijas.

¿Es un buen calzado para hacer senderismo?

Por supuesto. Estas zapatillas son perfectas para ir a la montaña o correr, proporcionando comodidad y seguridad en cada paso.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de enero de 2026.

