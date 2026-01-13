10 botines negros con los que sacar provecho a las rebajas de invierno: combinarán con todo tu armario

Durante las rebajas es habitual aprovechar para renovar nuestro armario y zapatero. Sin embargo, si existe un calzado que, por su versatilidad y comodidad, nunca pasa de moda, es el botín. Cada temporada somos participes de cómo se reinventa con nuevos diseños, con mayor o menor tacón, para revolucionar nuestros looks. No obstante, si innovar no está en nuestros planes, también podemos optar por diseños más clásicos, que siempre son una apuesta segura.

Y, hablando de aciertos, el color que nunca falla es el negro, ya que es posible combinarlo con cualquier prenda. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, hemos elaborado un listado con las mejores ofertas en botines de color negro para que puedas darte un capricho en las primeras semanas del año.

Rebajas en Amazon

Botines militares Refresh

Fabricados con un material que imita la piel, estos botines tienen un cierre de cremallera lateral y cordones, para un ajuste a la medida de tus necesidades. Asimismo, cuentan con un tirador trasero para que te sea más fácil ponértelos.

Están diseñados con una suela track de goma antideslizante para que no debas preocuparte por los resbalones durante los días más gélidos del invierno. Son unos botines versátiles con un diseño moderno que puedes utilizar a diario.

40% de descuento, ahorra 24,14 euros.

Botín militar Refresh. Cortesía de Amazon

Botines Iridea Geox

Confeccionados con Original Breathing System, estos botines Geox ofrecen una comodidad constante en cualquier situación. Su suela especial transpirable, con membrana impermeable, favorece la transpiración natural del pie y lo mantiene siempre seco.

Con un diseño clásico en piel negra lisa, tienen varios detalles que recuerdan a las botas Chelsea. Por su estilo informal en el que prevalece el confort, son ideales tanto para llevarlos cada día a la oficina, como para una velada especial.

35% de descuento, ahorra 41,97€.

Botín 'Iridea' Geox. Cortesía de Amazon

Botines XTI con tacón cuadrado

Botines con un elegante tacón forrado en imitación de madera, que aporta un toque sofisticado y moderno a tus looks. Fabricados en charol de alta calidad, tienen un diseño estilo Chelsea, que se caracteriza por su facilidad de uso gracias a las gomas laterales. Por otro lado, la hebilla lateral plateada añade un detalle de distinción y estilo. Asimismo, cuentan con una plantilla extraíble y su suela antideslizante garantiza seguridad y estabilidad en cada paso.

33% de descuento, ahorra 20 euros.

Botín con tacón cuadrado XTI. Cortesía de Amazon

Rebajas en El Corte Inglés

Botines Latocuhe con tacón urbano charolina

Disponibles en color negro o burdeos, estos botines de piel cuentan con un tacón ancho y cuadrado de 6 cm. Su cierre de cremallera consigue que sean muy fáciles de poner y, gracias a su aspecto sencillo y elegante, sirven para elevar el nivel de cualquier outfit.

30% de descuento, ahorra 36 euros.

Botín Latouche con tacón urbano charolina. Cortesía de El Corte Inglés

Botines de serraje Tommy Hilfiger

Estos botines de ante, inspirados en los modelos clásicos de equitación, se completan con el monograma TH grabado en relieve en la hebilla. Diseñados con punta de almendra y 2,7 cm de altura de tacón, son ideales para quienes buscan resaltar un poco su altura, pero sin dejar a un lado la comodidad.

40% de descuento, ahorra 59,96 euros.

Botín de ante Tommy Hilfiger.

Botines Only con hebilla

Estos botines con cierre de hebilla decorativa y suela resistente, tienen un estilo moderno, que los hace ideales para los mejores looks urbanos del día a día. Están diseñados con una puntera en punta, un forro de poliéster para mayor comodidad, y un tacón ancho de caña media.

53% de descuento, ahorra 35 euros.

Botín Only con hebilla decorativa. Cortesía de El Corte Inglés

Rebajas en Pull & Bear

Botines de caña estrecha

Si tu prioridad es vestir elegante, estos botines están hechos para ti. Con un tacón alto de 9 cm y caña estrecha, están disponibles en color negro para que los puedas combinar con cualquier outfit. Su acabado es en punta y el cierre de cremallera.

53% de descuento, ahorra 16 euros.

Botín con tacón stretch de Pull&Bear. Cortesía de Pull&Bear

Botines estilo Chelsea forrados

Con un tacón ancho y acabado en punta redonda, este botín tipo Chelsea está disponible en color negro. Cuenta con un detalle de piezas elásticas en la caña y un tirador en la parte trasera para que sea más sencilla su colocación. Ideales para los días más fríos, están diseñados con un forro cálido en el interior.

30% de descuento, ahorra 13,80 euros.

Botín estilo Chelsea de Pull&Bear. Cortesía de Pull&Bear

Rebajas en Mango

Botines con hebilla de panel elástico

Con una pequeña plataforma y la punta redonda, estos botines con efecto piel son finos, cómodos y estilosos para llevarlos a diario, ya sea para ir a clase o al trabajo. Cuentan con paneles laterales elásticos y no tienen cierre, ya que sus tiras laterales con hebilla son ajustables para que los adecúes a la medida ideal de tus pies.

50% de descuento, ahorra 20 euros.

Botín con hebilla de Mango. Cortesía de Mango

Botines con tacón en bloque y punta cuadrada

Botines con tacón en bloque de 6,5 cm y diseño de punta cuadrada. Elegantes, sencillos y estilosos, su efecto piel elevará el nivel de todos tus looks. Con forro interior para que tus pies no pasen frío y cierre de cremallera para un ajuste seguro y a medida.

43% de descuento, ahorra 17 euros.

Botín con punta cuadrada de Mango. Cortesía de Mango

Preguntas frecuentes sobre estos botines negros para mujer rebajados

¿Estos botines están disponibles en otros colores?

Dependiendo de cada modelo. Al hacer clic en el botón de compra, te lleva a la página de cada producto para que puedas comprobar las tallas y colores disponibles.

