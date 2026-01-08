Los amantes de Levi’s están de enhorabuena: oportunidad para hacerte con estos vaqueros con descuento

Aprovecha las rebajas de invierno para renovar tu armario con estos vaqueros Levi’s para hombre y mujer

Es oficial, las rebajas han empezado. Siguiendo la tradición, tras la llegada de los Reyes Magos, se inician las rebajas de invierno, uno de los momentos más esperados para los amantes de los chollos y las ofertas.

Como bien saben nuestros lectores, desde EL PAÍS Escaparate siempre estamos buscando los mejores descuentos. Por eso, como no podía ser de otra forma, hoy destacamos las mejores ofertas en vaqueros Levi’s; tanto para ella, como para él.

Vaqueros Levi's para mujer y hombre. Cortesía de Amazon

‘Levi’s 724 High Rise Straight’ para mujer: vaquero de tiro alto para favorecer tu cintura

Un vaquero de tiro alto y ajuste entallado para una figura más estilizada. Desde la marca han innovado con el diseño de tiro alto y lo han llevado al siguiente nivel, actualizando el ‘Lot 700′ con una pierna recta ultramoderna. Asimismo, para realzar la figura, están confeccionados siguiendo el diseño Levi’s Stellar Stretch: estrecho en las caderas y los muslos, con un tejido elástico que se ajusta a las curvas.

“¡Me encantaron estos jeans! El corte es moderno y se ajusta muy bien: se amoldan al cuerpo sin apretarse, con un ajuste muy bonito. El tejido es resistente, pero al mismo tiempo tiene un tacto suave y cómodo, con un poco de elasticidad que facilita su movimiento”, indican en una de las más de 6.000 valoraciones en Amazon.

59% de descuento, ahorra 65,23 euros.

Vaquero Levi’s 724 High Rise Straight para mujer. Cortesía de Amazon

‘Levi’s 514 Straight’ para hombre: vaqueros clásicos de corte recto

Su corte de pierna recta tiene un acabado limpio. A la hora de ponérselos, quedan justo por debajo de la cintura y tienen un ajuste regular hasta el muslo. Además, son lo suficientemente elásticos como para poder llevarlos a diario con la máxima comodidad.

Versátiles y atemporales, están pensados para cualquier estación del año. Asimismo, estos 'Levi’s 514 Straight’ para hombre combinan con todas las prendas de tu armario, ya sea con una sudadera deportiva o con una camisa elegante para conseguir un look más formal. Quienes los han probado, están satisfechos, tanto con su confort al llevarlos puestos, como con su facilidad para combinarlos: “Me gustan los Levi’s por su comodidad informal que te permite vestir casual y sentarte en cualquier lado. Estos con elástico son geniales”.

34% de descuento, ahorra 34 euros.

Vaquero Levi’s 514 Straight para hombre. Cortesía de Amazon

Ambos modelos disponibles en distintos colores

Para que puedas elegir el que más te gusta o quedarte con varios para ampliar tu fondo de armario, estos vaqueros están disponibles en diferentes tonos y colores. Igualmente, la mayoría están rebajados, llegando incluso a un 59% de descuento, como es el caso de los '724 High Rise Straight’ para mujer.

Prácticas sostenibles en su fabricación

Los vaqueros Levi’s están confeccionados con tecnología Water Untless, que consiste en usar agua reciclada para ayudar a reducir el impacto sobre este recurso. De manera que, desde Levi’s utilizan un 96% menos de agua que las técnicas de acabado tradicionales.

Por otro lado, desde la firma también forman parte de la iniciativa Better Cotton (para un mejor algodón), que tiene como objetivo mejorar el cultivo de algodón a nivel mundial.

Fabricados con tecnología Water Untless. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos vaqueros Levi’s

¿Cuáles son las recomendaciones para aumentar su vida útil?

Desde Levi’s aconsejan lavar los vaqueros una vez cada diez usos como máximo.

¿Se pueden meter en la lavadora?

Sí, se pueden lavar a máquina en frío y se recomienda lavarlos del revés con colores similares.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de enero de 2026.

