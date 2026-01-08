Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ofertas y descuentos

Los amantes de Levi’s están de enhorabuena: oportunidad para hacerte con estos vaqueros con descuento

Aprovecha las rebajas de invierno para renovar tu armario con estos vaqueros Levi’s para hombre y mujer

vaqueros levi’s para hombre y mujer con descuento
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Es oficial, las rebajas han empezado. Siguiendo la tradición, tras la llegada de los Reyes Magos, se inician las rebajas de invierno, uno de los momentos más esperados para los amantes de los chollos y las ofertas.

Como bien saben nuestros lectores, desde EL PAÍS Escaparate siempre estamos buscando los mejores descuentos. Por eso, como no podía ser de otra forma, hoy destacamos las mejores ofertas en vaqueros Levi’s; tanto para ella, como para él.

vaqueros levi’s para hombre y mujer con descuento
COMPRA VAQUERO LEVI'S PARA MUJER POR 44,77€ EN AMAZON
COMPRA VAQUERO LEVI'S PARA HOMBRE POR 66€ EN AMAZON

‘Levi’s 724 High Rise Straight’ para mujer: vaquero de tiro alto para favorecer tu cintura

Un vaquero de tiro alto y ajuste entallado para una figura más estilizada. Desde la marca han innovado con el diseño de tiro alto y lo han llevado al siguiente nivel, actualizando el ‘Lot 700′ con una pierna recta ultramoderna. Asimismo, para realzar la figura, están confeccionados siguiendo el diseño Levi’s Stellar Stretch: estrecho en las caderas y los muslos, con un tejido elástico que se ajusta a las curvas.

“¡Me encantaron estos jeans! El corte es moderno y se ajusta muy bien: se amoldan al cuerpo sin apretarse, con un ajuste muy bonito. El tejido es resistente, pero al mismo tiempo tiene un tacto suave y cómodo, con un poco de elasticidad que facilita su movimiento”, indican en una de las más de 6.000 valoraciones en Amazon.

59% de descuento, ahorra 65,23 euros.

vaqueros levi’s para hombre y mujer con descuento
COMPRA POR 44,77€ EN AMAZON

‘Levi’s 514 Straight’ para hombre: vaqueros clásicos de corte recto

Su corte de pierna recta tiene un acabado limpio. A la hora de ponérselos, quedan justo por debajo de la cintura y tienen un ajuste regular hasta el muslo. Además, son lo suficientemente elásticos como para poder llevarlos a diario con la máxima comodidad.

Versátiles y atemporales, están pensados para cualquier estación del año. Asimismo, estos 'Levi’s 514 Straight’ para hombre combinan con todas las prendas de tu armario, ya sea con una sudadera deportiva o con una camisa elegante para conseguir un look más formal. Quienes los han probado, están satisfechos, tanto con su confort al llevarlos puestos, como con su facilidad para combinarlos: “Me gustan los Levi’s por su comodidad informal que te permite vestir casual y sentarte en cualquier lado. Estos con elástico son geniales”.

34% de descuento, ahorra 34 euros.

vaqueros levi’s para hombre y mujer con descuento
COMPRA POR 66€ EN AMAZON

Ambos modelos disponibles en distintos colores

Para que puedas elegir el que más te gusta o quedarte con varios para ampliar tu fondo de armario, estos vaqueros están disponibles en diferentes tonos y colores. Igualmente, la mayoría están rebajados, llegando incluso a un 59% de descuento, como es el caso de los '724 High Rise Straight’ para mujer.

Prácticas sostenibles en su fabricación

Los vaqueros Levi’s están confeccionados con tecnología Water Untless, que consiste en usar agua reciclada para ayudar a reducir el impacto sobre este recurso. De manera que, desde Levi’s utilizan un 96% menos de agua que las técnicas de acabado tradicionales.

Por otro lado, desde la firma también forman parte de la iniciativa Better Cotton (para un mejor algodón), que tiene como objetivo mejorar el cultivo de algodón a nivel mundial.

vaqueros levi’s para hombre y mujer con descuento
COMPRA VAQUERO LEVI'S PARA MUJER POR 44,77€ EN AMAZON
COMPRA VAQUERO LEVI'S PARA HOMBRE POR 66€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre estos vaqueros Levi’s

¿Cuáles son las recomendaciones para aumentar su vida útil?

Desde Levi’s aconsejan lavar los vaqueros una vez cada diez usos como máximo.

¿Se pueden meter en la lavadora?

Sí, se pueden lavar a máquina en frío y se recomienda lavarlos del revés con colores similares.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre unas zapatillas Salomon para mujer, rebajadas al 30% de descuento.

Así son las zapatillas Salomon para mujer que arrasan en ventas: rebajadas al 30% y perfectas para pies anchos

Claudia Farnos Llera
Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe la freidora de aire Moulinex compacta y rebajada más deseada en Amazon

Amazon liquida la freidora de aire compacta de Moulinex más deseada con un 42% de rebaja después de Reyes

Daniel Muela

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_