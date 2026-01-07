Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Amazon liquida la freidora de aire compacta de Moulinex más deseada con un 42% de rebaja después de Reyes

Este electrodoméstico de gran potencia cubre las necesidades de hasta cuatro personas, posee un recetario digital y su consumo energético baja hasta un 70%

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe la freidora de aire Moulinex compacta y rebajada más deseada en Amazon
Daniel Muela
Daniel Muela
Ir a los comentarios

Estrenar el año ahorrando siempre es una inmejorable idea. Uno de los accesorios del hogar que está en constante evolución son las freidoras de aire. Estos pequeños aparatos han ido conquistando numerosas cocinas gracias a las prestaciones tecnológicas que ofrecen y, sobre todo, a la gran cantidad de recetas (bajas en grasas y calorías) que se pueden realizar de forma sencilla. Sin olvidar que el precio de muchas tiene rebaja. Esta vez, Amazon liquida la freidora de aire Moulinex más deseada en la que ahorrar 50 euros después de Reyes.

El gigante del comercio electrónico ya ha vendido cerca del millar de unidades solo en el último mes de un electrodoméstico compacto —sus 5 litros de capacidad son ideales para cubrir las necesidades de cuatro personas—, con 4.800 valoraciones y una nota media alta: 4,6 sobre 5 estrellas. Pero ¿qué es lo que la convierte en todo un superventas?

42% de descuento, ahorra 50 euros.

freidora de aire moulinex en oferta
Compra por 69,99€ en Amazon

Freidora de aire Moulinex: ahorra hasta un 70% de la energía consumida

Esta freidora de aire, de 1.500 vatios de potencia, usa una tecnología avanzada que ahorra mucho tiempo en la cocina y proporciona un ahorro energético de hasta un 70%. En especial, en platos tan típicos como las patatas fritas, las croquetas u otra fritura que se suela hacer en sartén pero con muchas menos calorías al recurrir a esta air fryer (que apenas ocupa espacio en la encimera). “Cocina los alimentos de forma rápida, saludable y con un resultado crujiente sorprendente, sin apenas usar aceite”, argumenta, con satisfacción, un usuario.

Sus diez programas automáticos nos ayudarán en la preparación de platos sin necesidad de echar mano al libro de recetas de la estantería: desde sabrosos nuggets, pasando por verduras, pizzas, filetes, pescados u otras elaboraciones más específicas, como piezas de marisco o embutidos varios. Además, tanto su temporizador y temperatura son ajustables según la necesidad de cada momento.

42% de descuento, ahorra 50 euros.

freidora de aire moulinex en oferta
Compra por 69,99€ en Amazon

Disfruta de las mejores recetas digitales con la freidora de aire de Moulinex Easy Fry Max

Si nos quedamos sin ideas de recetas que preparar para sorprender a nuestros invitados en una celebración especial o tras una jornada agotadora en el trabajo, destacar que se puede utilizar su recetario digital de lo más completo y con acceso desde el móvil (mediante un QR). Dichas recetas pueden gestionarse de manera muy intuitiva gracias a su panel digital.

Este modelo de freidora de aire se convertirá en el sustituto ideal del horno de sobremesa convencional y cambiará el cocinado de cualquier amante de lo culinario nada más empezar a usarla. No solo se evita malgastar aceite en cada uso, sino que es muy fácil de limpiar (su cubeta es antiadherente y se puede incluir en el lavavajillas). Además, equipa una base antideslizante que aporta mayor seguridad y es compatible con su aplicación móvil.

42% de descuento, ahorra 50 euros.

freidora de aire moulinex en oferta
Compra por 69,99€ en Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

Prueba Gratis Amazon Prime

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de enero de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Daniel Muela
Daniel Muela
Daniel Muela - twitter
Redactor en Escaparate. También selecciona para Descuentos EL PAÍS cupones exclusivos en la categoría de Tecnología. Antes trabajó en otros medios de comunicación. Ha desarrollado su trayectoria en secciones de EL PAÍS como Local o Última Hora. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Más información

