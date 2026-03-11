Barcelona cierra los accesos al parque de Collserola tras aparecer un jabalí contaminado por peste porcina

La detección de un jabalí muerto infectado de peste porcina dentro del término municipal de Barcelona obliga a la Generalitat a cerrar, a partir de este jueves, los accesos a todo el medio rural de Collserola de la ciudad. La administración catalana ha asegurado que, antes del verano, se procederá a sacrificar todas las colonias de jabalíes de la zona.

El pasado 17 de febrero el Departamento de Agricultura de la Generalitat informó de la detección de siete nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona. Una semana antes se habían localizado dos jabalíes positivos muertos infectados en Molins de Rei (Barcelona), fuera del radio de seis kilómetros donde se localizó el primer animal afectado el pasado noviembre. Esto obligó a ampliar el área de municipios de la zona de alto riesgo elevando a 14 localidades e incorporando Molins de Rei y El Papiol. Uno de los jabalíes infectados, de los que se comunicó el 17 de febrero, fue localizado en Sant Feliu de Llobregat fuera de la zona cero. Entonces se añadió este municipio a las restricciones y, también, una parte de los barrios de Les Planes, Vallvidrera y Tibidabo de la capital catalana. El hallazgo este miércoles de un nuevo jabalí infectado que, según el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, estaba “muy cerca del de Sant Feliu” pero dentro del municipio de Barcelona, obliga a restringir el acceso al medio natural de la capital catalana en todo el municipio sin que haya fecha de finalización de esta prohibición. A partir del jueves, los corredores, ciclistas o excursionistas no podrán ir más allá de los arcenes de las carreteras.

La aparición de este nuevo positivo, adelantada por Nació Digital, mantiene en 18 municipios de las comarcas del Vallès Occidental, Baix Llobregat y Barcelonès, las restricciones de acceso. Ordeig ha comparecido ante los medios en el Parlament poco después de las 13.00 de este miércoles: “Ya he hablado con el alcalde Collboni y con el president Illa. Mañana el Ministerio de Agricultura confirmará la aparición de los nuevos positivos y uno de ellos afecta directamente a Barcelona por lo que tenemos que ampliar las restricciones a todo el parque natural de Collserola”.

Pese al hallazgo, Ordeig mantiene que la “estrategia de contención” es acertada y ha anunciado una serie de reuniones con policías locales e instituciones para “blindar” el acceso al parque natural. El consejero de agricultura advierte que no hay más granjas afectadas y admite que cerrar el campo para que los animales no proliferen es del todo “imposible”. Pese a ello, asegura que ya se han gastado 40 millones de euros en cazas de animales y se procederá a eliminar todos los animales de la zona.

El brote de peste porcina se detectó en noviembre cuando aparecieron los dos primeros jabalíes infectados cerca del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Desde entonces se han localizado alrededor de 220 animales positivos.

A pesar de que las explotaciones porcinas continúan libres del virus, la expansión del brote entre los jabalíes tiene consecuencias económicas. Cataluña mantiene vetadas las exportaciones a un 15% de los mercados internacionales, una prohibición que se mantendrá al menos durante un año después de la detección del último caso positivo, un objetivo que por ahora parece difícil de alcanzar.