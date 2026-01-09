Probamos las mejores zapatillas para caminar

Elegir el modelo más cómodo y completo para salir a dar largos paseos por la ciudad y fuera de ella sin riesgos de lesiones ni rozaduras

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Hoka Zapatillas para caminar On Zapatillas para caminar Adidas Zapatillas para caminar Joma Zapatillas para caminar Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 6.5 Regular Recomendación 6 Regular Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para usuarios que trabajan de pie, para usuarios que pueden tener molestias en rodillas, espalda o pies, y personas que caminan muchas horas. Para aquellos que priorizan comodidad sobre precio Para usuarios de pies neutros que busquen comodidad y diseño moderno Para personas jovenes sin problemas articulares Para usuarios que buscan una zapatilla sencilla y económica Por qué lo recomendamos Es la zapatilla más cómoda y equilibrada. Tienen muy buena amortiguación, son estables y suaves Son muy ligeras pero también estables, tienen bastantes diseños Son unas zapatillas comodas, y funcionan para mas que solo caminar, se puede usar en gimnasio y para el dia a dia Tiene un precio muy competitivo y son cómodas Medidas Potencia Precio 129.29 € 112 € 49.99 € 47.99 €

Mejores zapatillas para caminar Hemos elegido las zapatillas para caminar Hoka Clifton 10 como las mejores de la comparativa, ya que su amortiguación es suave y su horma, más ancha.

Caminar durante horas exige algo más que unas zapatillas cómodas; lo más relevante está en el ajuste, la amortiguación, el agarre y cómo responden las articulaciones con el paso del tiempo. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado varias zapatillas pensadas para caminar —o que funcionan especialmente bien para ello— con el objetivo de comprobar cuáles ofrecen mayor confort en el uso diario, cuáles resisten mejor el desgaste y cuáles conviene elegir según el tipo de pisada y el terreno.

Características Hoka On Adidas Joma Parte superior Malla Malla Malla Sintética Suela Caucho Poliuretano termoplástico Caucho Caucho

¿Qué zapatillas para caminar hemos elegido y cómo las hemos probado?

Es cierto que la tendencia actual de las zapatillas deportivas, incluidas aquellas pensadas para caminar, es estar fabricadas con una parte superior de malla transpirable. Por lo tanto, la mayoría de los modelos de esta comparativa presentan esa característica; aunque hemos elegido un diseño con otro material para comparar la comodidad. Lo mismo ha ocurrido con la suela, que es de caucho en tres zapatillas, salvo en uno de los pares, que son de las siguientes marcas: Hoka, On, Adidas y Joma.

Las pruebas de esta comparativa han consistido en verificar el tallaje y el ajuste de cada zapatilla, con el fin de comprobar que se correspondieran con la talla habitual y ofrecieran una sujeción adecuada. Luego, he realizado caminatas de prueba en terrenos mixtos —tramos planos, cuestas arriba y abajo, y superficies irregulares— para evaluar su estabilidad y respuesta. Además, he utilizado cada modelo durante un día completo con el fin de valorar la comodidad a largo plazo. Por último, he llevado a cabo pruebas para analizar la flexibilidad del calzado y el apoyo que ofrece durante la pisada.

¿Cuáles son las mejores zapatillas para caminar mucho?

Zapatillas para caminar Hoka Clifton 10

De todos los modelos probados, las zapatillas para caminar Hoka Clifton 10 son las que más me han convencido por su comodidad general: ofrecen una amortiguación muy suave, buen soporte del pie y una horma algo más ancha que evita rozaduras, incluso tras muchas horas. Eso sí, pierden tracción en superficies húmedas.

¿Són cómodas?

Sin duda, las zapatillas Hoka Clifton 10 son las más cómodas que he probado para caminar de esta comparativa. Destacan principalmente porque no sólo dan soporte al arco, sino que también sujetan el pie con firmeza. Además, he notado que la silueta es un poco más ancha que el resto de modelos, por lo que el pie tiene una mayor libertad de movimiento. Lo mejor es que no he sentido ninguna molestia ni rozadura en ningún momento, por lo que se pueden usar perfectamente durante todo el día.

Otro aspecto que me ha gustado es que, durante todas las pruebas, mis rodillas no se han resentido ni he notado ningún dolor. Evidentemente, en este aspecto también influye la pisada de cada persona, pero me atrevo a pronosticar que el diseño de estas zapatillas es ideal para la mayoría de la gente. La razón es que la amortiguación se siente muy suave, de manera que las articulaciones reciben un menor impacto y hace que la pisada esté más controlada.

También he comprobado que la suela ha sufrido un desgaste muy bajo durante las pruebas, además de que la silueta tampoco pierde la forma ni el ajuste. Así es que, para un uso regular, son más que resistentes. No obstante, un pequeño problema que me he encontrado es que pierden un poco de tracción cuando se camina sobre terrenos resbaladizos o húmedos. Por lo tanto, recomiendo tener precaución en días de lluvia o nieve.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Aportan soporte al arco y sujetan el pie con firmeza.

Horma más ancha y más cómoda.

Amortiguación suave y estable.

Resistentes al uso regular.

A mejorar:

Un poco inseguras en terrenos húmedos o resbaladizos.

Precio elevado.

Otras alternativas a las mejores zapatillas para caminar

Zapatillas para caminar largas distancias On Tenis Cloudgo

En este caso, lo que más me ha gustado de las zapatillas On Tenis Cloudgo es su comodidad para una pisada neutra y la estabilidad que ofrecen en superficies húmedas. Ajustan más estrechas que el modelo ganador y conviene acertar bien con la talla, aunque su principal punto débil es un desgaste de la suela más acusado.

¿Són cómodas?

Para personas con una pisada neutra, las zapatillas para caminar On Tenis Cloudgo son sumamente cómodas. Mi experiencia con ellas puestas ha sido muy favorable; aunque es importante especificar que la horma es menos ancha que la del modelo ganador, por lo que la comodidad del ajuste dependerá seguramente del grosor del pie. En este sentido, recomiendo ampliamente escoger la talla adecuada, con el fin de que el confort no se vea comprometido.

El verdadero problema que he encontrado en estas zapatillas es que la suela ha sufrido un mayor desgaste, en comparación con el resto de modelos de la comparativa. Es cierto que este deterioro será mayor o menor respecto a la cantidad y el tipo de uso que reciban, pero aun así será más notorio que en modelos de la competencia. La parte positiva es que la suela tiene un mayor grosor y que me han dado más estabilidad en superficies húmedas que el modelo ganador.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Muy cómodas para personas con pisada neutra.

Suela de mayor grosor.

Estables en superficies húmedas.

A mejorar:

Horma más estrecha.

La suela sufre más desgaste.

Precio elevado.

Zapatillas para caminar Adidas Runfalcon 5

Aunque están pensadas para correr, las zapatillas Adidas Runfalcon 5 me han funcionado muy bien para caminar largas distancias: resultan cómodas, no provocan rozaduras y ofrecen una horma amplia. Destacan especialmente por su durabilidad y su excelente agarre, incluso en superficies húmedas o con barro.

¿Són cómodas?

Si bien las zapatillas Adidas Runfalcon 5 están diseñadas para correr, su diseño y su tecnología también aportan un soporte más que adecuado para caminar. Al probarlas, he podido andar largas distancias sin ninguna molestia, en gran medida porque su forro interior de fieltro evita cualquier tipo de rozadura. Además, su horma ofrece un espacio suficientemente amplio para que los dedos se extiendan con comodidad.

La suela, por su parte, está fabricada en caucho, lo que garantiza una mayor durabilidad y, más importante aún, un agarre muy bueno en todo tipo de superficies, incluso aquellas húmedas y con barro en donde las he probado. A su vez, la parte exterior está confeccionada en cuero, por lo que su resistencia al desgaste también me ha parecido excepcional. Lo mejor es que su tejido las hace fáciles de limpiar.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Buen soporte y comodidad adecuada.

Horma con espacio.

Suela duradera y con buen agarre.

Parte superior de cuero.

A mejorar:

En realidad están diseñadas para correr.

Zapatillas para caminar Joma 500

Durante las pruebas, las zapatillas para caminar Joma 500 me han parecido tan cómodas como los modelos mejor posicionados. El motivo es que ofrecen buen espacio para los dedos, una plantilla muy acolchada y un ajuste sin rozaduras. Aunque su diseño es menos atractivo, destacan por su estabilidad y agarre fiable, incluso en superficies resbaladizas.

¿Son cómodas?

Después de utilizar muchas veces las zapatillas para caminar Joma 500, he podido comprobar que son tan cómodas como el modelo anterior. En este caso, también he sentido un espacio muy bueno para los dedos, lo que sin duda aporta a esa sensación de confort. Asimismo, la plantilla me ha parecido muy acolchadas y su forro interior no genera ninguna fricción, por lo que no he tenido ninguna molestia en todo el día.

Debo decir que su diseño es el que menos me ha gustado de la comparativa, y es por ello que no las he puesto más arriba; aunque también es cierto que esto depende de las preferencias de cada persona. Aun así, su parte superior de material sintético ha mantenido su forma después de cada uso. También me ha parecido muy positivo que su suela me ha aportado un agarre muy bueno en cualquier superficie, incluso en caminos de barro resbaladizos. En todo momento he sentido una estabilidad muy segura.

¿Por qué las recomendamos?

Lo mejor:

Buen soporte y comodidad adecuada.

Horma con espacio.

Suela duradera y con buen agarre.

No pierden la forma.

A mejorar:

El diseño no es muy atractivo.

Preguntas frecuentes sobre zapatillas para caminar

¿Qué tipo de calzado es mejor para caminar?

El calzado ideal destinado a marchas largas es la zapatilla diseñada específicamente con el fin de realizar caminatas o senderismo técnico. Un equipo de este tipo ofrece soporte superior en su arco plantar y una amortiguación adecuada que absorbe impactos constantes contra el suelo. A diferencia de las botas pesadas, estos modelos resultan livianos y permiten movimientos naturales. Dicha tecnología previene lesiones comunes como, por ejemplo, fascitis o ampollas. Además, es importante seleccionar una suela versátil que se adapte a cualquier superficie.

¿Cómo deben ser las zapatillas para caminar?

Las zapatillas perfectas deben presentar estas características:

Una estructura flexible que facilite el movimiento natural del pie en cada zancada.

La transpirabilidad constituye otra característica esencial; busca materiales textiles como la malla técnica para mantener la piel seca y fresca.

Resulta fundamental que el ajuste sea preciso, con suficiente espacio libre en la puntera para evitar presiones molestas sobre los dedos.

Una suela con buen agarre proporciona seguridad extra sobre terrenos húmedos o resbaladizos.

¿Cuál es la mejor caída del talón en zapatos para caminar?

La mejor caída del talón, conocida técnicamente como drop, suele situarse entre los 8 y los 12 milímetros para la mayoría de los usuarios. Esta inclinación reduce la tensión excesiva en el tendón de Aquiles y los gemelos durante la actividad física intensa. Sin embargo, algunos caminantes prefieren un nivel menor —de 4 a 6 mm— para fomentar una pisada más plana y cercana al suelo. La decisión final depende totalmente de la anatomía individual y de la experiencia previa con diferentes tipos de productos deportivos. Una transición gradual hacia alturas menores evita sobrecargas musculares innecesarias.

¿Son mejores los zapatos blandos o duros para caminar?

Ni los zapatos excesivamente suaves ni los muy rígidos son la opción óptima; el equilibrio, en cambio, es la clave del éxito. Un modelo demasiado blando carece del refuerzo estructural necesario para trayectos extensos, lo que causa fatiga. Por el contrario, un par duro impide la movilidad orgánica de las articulaciones. La alternativa ideal consiste en una fabricación con entresuela de firmeza media que combine resguardo y respuesta dinámica. Esta configuración técnica asegura que el cuerpo reciba la ayuda justa sin sacrificar la estabilidad requerida en cada paso.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de enero de 2026.

