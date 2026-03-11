Rosa Crujeiras será la rectora de la Universidad de Santiago, la primera de Galicia

La matemática, de 48 años e hija de una familia marinera de O Barbanza, se impone en la segunda vuelta a Maite Flores con un 61% de los votos

Rosa Crujeiras se ha convertido este miércoles en la primera mujer que alcanza la cúspide del poder universitario en Galicia. Esta matemática de 48 años se ha impuesto en las elecciones al Rectorado de la Universidad de Santiago en segunda vuelta. Ha obtenido el 61% de los votos ponderados, 30 puntos más que Maite Flores. Las dos fueron las candidatas más apoyadas en la primera vuelta que se celebró el pasado 12 de febrero. En la jornada decisiva, al igual que entonces, la participación de los alumnos ha superado los registros habituales.

Crujeiras es la primera rectora de una universidad con más de cinco siglos de historia. Nacida en 1978 en Artes, una aldea del municipio coruñés de Ribeira, es catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Matemática e investigadora del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) del que fue directora hasta el pasado diciembre. Pertenece a una familia marinera de la comarca de O Barbanza y en campaña ha recordado su origen humilde para ensalzar el papel de la universidad pública como ascensor social. Con motivo del 8M publicó en sus redes sociales una foto de sus dos abuelas, Ramona y María: “Quizás ellas no pudieron estudiar ni elegir su camino, pero lucharon para que sus hijas y nietas sí lo pudiésemos hacer”.

Crujeiras tiene seis años por delante para gestionar una institución que afronta problemas como las venideras jubilaciones masivas en su plantilla o las graves dificultades que ya sufre el alumnado para encontrar alojamiento en la capital de Galicia, dos asuntos que se han repetido en los discursos de ambas candidatas. En campaña, la rectora electa ha alertado de que los retiros por edad entre el personal de la Universidad compostelana aumentarán un 30% en los solo cinco años. Propone planificar soluciones “área por área” e impulsar programas de mentoría para encarar el relevo generacional. A su juicio, el problema de la vivienda es una “emergencia social” y ha prometido negociar acuerdos con los ayuntamientos de Santiago y Lugo para movilizar alquileres asequibles, así como proyectos de convivencia intergeneracional.

Crujeiras incorporará a su equipo de gobierno a Roberto Bande, Lorena Añón, Pablo Durán, Almudena Hospido, Marcelo Maneiro, Reyes Laguna, Pablo Taboada, Ana Cabana y Alicia Villalba. Su gerente será Juan Díaz Villoslada, que además de exdiputado del PSdeG-PSOE y exconcejal en A Coruña ya fue gerente de la Universidad coruñesa.

La física Maite Flores (Santiago de Compostela, 1975) ha logrado un 31% de los votos ponderados. Esta catedrática de Óptica ha sido la sorpresa de estas elecciones porque, pese a ser la menos conocida de las candidatas, logró llegar a la segunda vuelta. En campaña, Flores, que es hermana de un alto cargo del servicio gallego de salud en la Xunta del PP, llegó a denunciar una guerra sucia contra ella por la aparición de “bulos” o pintadas como “Maite vaite” (“Maite, vete”) o “Fóra fachas das nosas aulas” (“Fuera fachas de nuestras aulas”) y acusó a su rival de no apoyarla. Crujeiras, por su parte, criticó la “dinámica de descalificación personal y de confrontación agresiva basada en insinuaciones” de la candidatura de Flores.

Tras conocer el resultado, Flores ha calificado de “histórica” la jornada por la elección de la primera rectora de la historia de la Universidad de Santiago. “Teníamos confianza en la remontada pero no llegamos a tener el respaldo suficiente para ganar”, ha lamentado, y se ha puesto a disposición de Crujeiras “con toda la humildad del mundo”.

Estaban llamados a las urnas este miércoles 28.326 miembros de la comunidad universitaria, de los que 24.158 son estudiantes. Ha votado un 34% del censo, con diferencias importantes entre los diferentes grupos. En el caso de los estudiantes, han depositado su voto el 26%, un porcentaje muy superior al 6% de la última cita electoral pero por debajo del 31% de la primera vuelta.

La carrera partió con cuatro candidatas, pero en la primera vuelta celebrada el pasado 12 de febrero fueron eliminadas María José López Couso y Alba Nogueira. Desde el viernes y hasta el 20 de marzo se abrirá un plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central. La proclamación definitiva de la nueva rectora será el 23 de marzo.