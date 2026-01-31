Adiós al frío en cualquier situación: fichamos ofertas únicas en ropa térmica para él y ella rebajadas hasta un 49%.

Los descuentos de invierno en moda técnica son muy altos en plataformas como Amazon. Ahorra al máximo en guantes, calcetines, mallas o camisetas básicas

Las rebajas de invierno siguen imparables en numerosas plataformas online de comercio electrónico. Una en la que más se aglutinan en productos de marcas de referencia es Amazon. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos echado un somero vistazo a las mejores ofertas en ropa térmica, tanto para él como para ella, rebajadas hasta un 49%. Ya sean en calcetines térmicos, mallas abrigadas, guantes resistentes al agua, forros polares o mangas térmicas de interior, los descuentos son superiores a lo habitual en otros momentos del año y se perfilan como una oportunidad única para protegernos del frío en cualquier situación sin renunciar a invertir demasiado dinero.

Porque mantener el cuerpo caliente y seco en todo momento y sin necesidad de portar muchas capas encima es un gran avance. Pero no solo eso: la ropa térmica también es suave, ligera y elástica, de textiles cómodos, muy versátiles y con un rendimiento excepcional en actividades al aire libre, como al hacer senderismo, ir a esquiar o salir a correr, por citar algunos ejemplos.

Ofertas en ropa térmica para mujer

Calcetines altos de mujer ideales para esquiar

“Son super calentitos y están reforzados para que no haya rozaduras con las botas de esquí”, comenta, con satisfacción, una usuaria. Estos pares de calcetines abrigados femeninos se venden en dos colores en un lote unitario. Su tejido es elástico, se adaptan al pie y se secan rápido. Además, reducen la presión sobre la piel y la aparición de ampollas.

25% de descuento, ahorra 5 euros.

Calcetines altos de mujer ideales para esquiar. CORTESÍA DE AMAZON

Conjunto de camiseta y pantalones térmicos para mujer

“Se trata de una ropa interior cómoda, calentita y muy suave. Muy recomendable”, afirma una compradora. Tanto la prenda superior como la inferior de este pack ahorro proporcionan un ajuste estilizado bajo cualquier outfit sin añadir volumen extra. Además, su forro polar retiene el calor logrando un gran confort. Se vende en tallas de la S a la XXL.

37% de descuento, ahorra 10,99 euros.

Conjunto de camiseta y pantalones térmicos para mujer. CORTESÍA DE AMAZON

Forro polar con media cremallera frontal para ella, de Columbia

Disponible en varios colores, esta prenda de abrigo femenino es ideal para largas caminatas de senderismo, actividades al aire libre o para recurrir a ella en el día a día. Es transpirable, algo entallada y de tejido Oxford muy cómodo y suave al contacto con la piel. Se vende en numerosas tallas y reúne ya más de 3.500 valoraciones.

41% de descuento, ahorra 16,33 euros.

Forro polar con media cremallera frontal para ella, de Columbia. CORTESÍA DE AMAZON

Suéter térmico de manga larga con forro polar

A la venta en tres colores muy ponibles, este suéter rebajado es una magnífica oportunidad de compra en lo que resta de invierno. Confeccionado en una mezcla ideal de algodón y poliéster, es una prenda multiusos: se puede usar como pijama en noches frías o como primera capa al ejercitarse al aire libre a temperaturas bajas. En tallas de la S a la XXL.

37% de descuento, ahorra 11 euros.

Suéter térmico de manga larga con forro polar. CORTESÍA DE AMAZON

Camiseta de manga larga térmica disponible en varios colores

“Una camiseta ligera y bonita y, a la vez, muy confortable y cálida. ¡Muy buena compra!”, asegura una compradora. Ideal para pieles sensibles, esta camiseta de manga larga sirve como primera capa para retener mejor el calor corporal. Las propiedades de la lana merina absorben muy bien la humedad y también ofrecen una gran libertad de movimientos.

42% de descuento, ahorra 26 euros.

Camiseta de manga larga térmica disponible en varios colores. CORTESÍA DE AMAZON

Zapatillas ‘barefoot’ con plantilla térmica de grafeno para ella

Este calzado de puntera ancha está disponible en tallas que van de la 36 a la 42 y se vende en seis colores pastel muy atractivos a simple vista. Lo mejor de él es que no son unas zapatillas barefoot al uso: son ideales para usar en climas fríos gracias al forro interno de felpa suave que incorpora. Además, su plantilla es aislante y ofrece un confort duradero.

33% de descuento, ahorra 20 euros.

Zapatillas 'barefoot' con plantilla térmica de grafeno para ella CORTESÍA DE AMAZON

‘Leggings’ térmicos confeccionados en lana merino

Al igual que sucede con los calcetines de lana merino , elegir unos buenos pantalones térmicos para estar por casa o salir a hacer deporte a la calle resultan fundamentales. En este caso, destacamos estos leggings de la marca Danish Endurance. Se vende en varios tonos oscuros y en tallas de la S hasta la XXL: absorben muy bien la humedad, disfrutan de un gramaje elevado (250 g/m²) en su confección y presentan costuras planas.

38% de descuento, ahorra 25 euros.

'Leggings' térmicos confeccionados en lana merino. CORTESÍA DE AMAZON

Mallas térmicas para ella con doble capa, de Helly Hansen

Otra alternativa en lo que a mallas térmicas de mujer se refiere son estos pantalones de la mítica marca Helly Hansen. Quedan muy bien ajustados a las piernas sin afectar a la movilidad y están confeccionados en dos capas: una exterior que procede de sus fibras de lana merina y otra interior que gestiona el exceso de humedad en cada momento.

42% de descuento, ahorra 35,59 euros.

Mallas térmicas para ella con doble capa, de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

Ofertas en ropa térmica para hombre

Guantes térmicos para hombre resistentes al agua

Se trata del par de guantes con forro de felpa gruesa interna más vendidos de su categoría en Amazon. Ideales para ciclismo, salidas a la nieve, pasear al perro a primeras horas de la mañana o para ir de senderismo, son muy elásticos y protegen muy bien frente a rachas de viento fuertes. Se venden en tallas que van de la S a la XL.

Ahora, con un 29% de descuento.

Guantes térmicos para hombre resistentes al agua. CORTESÍA DE AMAZON

Gorro cálido de Columbia para él

Se vende en varios colores, pero es en color gris donde se encuentra más rebajado: así es este gorro cálido y elástico para público masculino. Con un logotipo discreto en uno de sus laterales, la prenda equipa una tecnología termorreflectante que captura muy bien el calor. Se vende en talla única y en la parte de las orejas está confeccionado en un material como el vellón de gran suavidad. “Tiene un buen forro interior térmico”, dice de él un usuario.

49% de descuento, ahorra 10,85 euros.

Gorro cálido de Columbia para hombre. CORTESÍA DE AMAZON

Conjunto de ropa interior térmica para él

“Muy buena ropa térmica, la volvería a comprar. Además, su transferencia del calor corporal es muy buena”, reconoce un comprador. Este conjunto de manga larga y mallas térmicas masculinas ofrecen una capa exterior elástica y otra interior revestida de forro polar suave. Ambas son prendas ajustadas y perfectas para cualquier actividad al aire libre.

23% de descuento, ahorra 6 euros.

Conjunto de ropa interior térmica para él.

Camiseta térmica deportiva para hombre, de Joma

Con más de 1.000 valoraciones en Amazon, esta camiseta térmica queda muy ajustada y entallada al cuerpo y resulta ideal para usarla en deportes al aire libre, como fútbol o running. Es una prenda que proporciona buena calidez y gran transpirabilidad y sus mangas, confeccionadas en raglán, se adaptan como una segunda piel. Se venden en múltiples tallas y colores.

28% de descuento, ahorra 8,30 euros.

Camiseta térmica deportiva para hombre, de Joma. CORTESÍA DE AMAZON

Forro polar con cuello alto para hombre, de Columbia

Confeccionado en poliéster y con un cierre en la zona del cuello a base de botones, esta sudadera de forro polar es una prenda básica en el fondo de armario más invernal. Queda un poco holgada, por tanto, es idónea para muchos tipos de cuerpo. Ideal para llevarla a diaria y también para entusiastas de las excursiones a la montaña y del running.

47% de descuento, ahorra 23,51 euros.

Forro polar con cuello alto para hombre, de Columbia. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de tres pares de calcetines térmicos Danish Endurance

La combinación de materiales de calidad (entre los que se encuentran la lana merino, el elastano o la poliamida) hacen de estos packs ahorro de calcetines térmicos una gran inversión en el ecuador del invierno. Disponen de un acolchado grueso y proporcionan un excelente aislamiento, tanto para caminar como para hacer senderismo o trekking. Se venden en múltiples tallas y en varios patrones de color.

32% de descuento, ahorra 12,50 euros.

Juego de tres pares de calcetines térmicos Danish Endurance. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de dos camisetas térmicas de algodón, de Abanderado

Este juego de camisetas térmicas clásicas y que nunca fallan en cualquier plan o situación, sobre todo, en el momento de llevarlas en el día a día, al trabajo o en alguna celebración especial. Su cuello tiene forma redondeada y se venden en tallas de la M a la XXL.

21% de descuento, ahorra 9 euros.

Lote de dos camisetas térmicas de algodón, de Abanderado. CORTESÍA DE AMAZON

Botas impermeables con forro interior incluido

Estas botas masculinas tienen un estilo urbano inconfundible. Su tecnología de sellado empleada impide la entrada de agua o nieve en cualquier circunstancia. Además, la suela de goma que presentan resiste muy bien el desgaste y es antideslizante. Por si fuera poco, su forro está confeccionado en un tejido sintético grueso, muy amigable con la piel.

29% de descuento, ahorra 14 euros.

Botas impermeables para hombre con forro interior incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Pantalones térmicos Columbia para hombre

El material elástico que emplean estos pantalones térmicos ofrece libertad plena de movimientos combinando a la vez dos tecnologías punteras: por un lado, un aislamiento mejorado y, por el otro, una evacuación de la humedad muy rápida. “Estas mallas son un gran complemento para llevar bajo los pantalones en lugares muy fríos”, dice un usuario.

18% de descuento, ahorra 10 euros.

Pantalones térmicos Columbia para hombre. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta térmica e impermeable con capucha desmontable

A la venta de la S a la 3XL, esta chaqueta abrigada resiste muy bien la lluvia y las fuertes rachas de viento y es excelente como prenda ante climas fríos y deportes de invierno al aire libre, como la práctica de senderismo. Cuenta con puños ajustables, dos bolsillos con cremallera para las manos, dos bolsillos interiores y uno más colocado en el pecho.

24% de descuento, ahorra 21,84 euros.

Chaqueta térmica e impermeable con capucha desmontable. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre ropa térmica

¿De qué materiales puede estar confeccionada la ropa térmica?

Los tejidos más populares suelen separarse entre sintéticos (como el poliéster o el elastano o una combinación de ambos) y los no artificiales, como la lana merina.

¿Cómo debe quedar la ropa térmica al colocarse sobre el cuerpo?

No debe apretar, pero sí quedar bien ajustada. Si se mueve demasiado acaba perdiendo la eficacia para la que ha sido diseñada.

¿Se puede usar como primera capa aunque por encima haya más ropa?

En efecto. Su confección está pensada para no aumentar el volumen de la ropa y sentirla fina y con un ajuste perfecto.

Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.