Las rebajas de enero tocan a su fin pero aún se puede encontrar moda y calzado de hombre al 63% en grandes marcas

Auténticos chollos en firmas como Adidas, Columbia, Helly Hansen, Tommy Hilfiger y mucho más

Junto a Black Friday y Prime Day, las rebajas de enero se posicionan como una de las mejores oportunidades para encontrar artículos que tenías en favoritos a precios mucho más bajos. Las ofertas en moda y calzado de Amazon siempre prometen auténticos chollos.

Enero se despide, pero todavía queda la última oportunidad para aprovechar descuentos que realmente merecen la pena. Así, desde EL PAÍS Escaparate hemos preparado la lista definitiva con descuentos irresistibles en marcas referentes: Adidas, Under Armour, Tommy Hilfiger, Columbia, Helly Hansen y mucho más.

Chaqueta acolchada, de Columbia

Tecnología Omni-Heat, aislamiento térmico, revestimiento termoreflectante, materiales impermeables, bolsillos y puños elásticos: esta chaqueta todoterreno lo tiene todo para ser la gran aliada del invierno. Un chollo de calidad a un precio que no se ve todos los días.

63% de descuento.

Camiseta de manga corta, de Adidas

Su ADN es la comodidad. Con las icónicas tres rayas de la marca como elemento principal, destaca por una composición 100% algodón que garantiza confort y durabilidad. Un básico imprescindible de armario.

44% de descuento.

Sudadera, de Jack & Jones

Arrasa entre los compradores con más de 7.000 reviews. Con un tejido suave y agradable al tacto, garantiza comodidad durante horas. Además, su estética sencilla hace que sea increíblemente versátil a la hora de combinar.

50% de descuento.

Chándal completo, de Adidas

Este set incluye una chaqueta con bolsillos y corte clásico y unos pantalones con cintura elástica y cordón ajustable. Un look deportivo perfecto para la comodidad del día a día.

44% de descuento.

Pantalones vaqueros, de Levi’s

Entre los más deseados de su categoría. Versátiles y atemporales, se caracterizan por un corte estándar en los muslos que se ajusta progresivamente desde la rodilla. Ofrecen cierta elasticidad para garantizar libertad de movimiento.

39% de descuento.

Camiseta deportiva, de Joma

Más de 24.000 valoraciones no surgen solas. Esta prenda es un verdadero icono de moda deportiva por su funcionalidad: ligereza, transpirabilidad, secado rápido, comodidad y durabilidad. Además, cuenta con numerosos diseños disponibles y un amplio rango de tallas.

48% de descuento.

Chaleco acolchado, de Columbia

La calidad Columbia no decepciona y este chaleco es una demostración más. ¿Qué ofrece? Aislamiento térmico, tejido impermeable, transpirabilidad y ligereza. Los bolsillos y el dobladillo ajustable completan su funcionalidad.

52% de descuento.

Chaqueta con capucha, de Under Armour

Para los que buscan una prenda con estilo deportivo que combine todo y a la vez priorice confort, esta chaqueta es ideal. Fabricado con una mezcla de algodón, ofrece suavidad, calidez y una gran relación calidad-precio. .

50% de descuento.

Pack de calzoncillos, de Calvin Klein

Un auténtico éxito de ventas durante todo el año. Su popularidad se debe a una cintura elástica que no aprieta, un ajuste que se adapta a la silueta, materiales de calidad y un diseño minimalista.

41% de descuento.

Camiseta de manga corta, de Tommy Hilfiger

Un básico imprescindible por su diseño sencillo y versatilidad absoluta. Cuenta con el logo de la marca en la parte delantera y la bandera en la manga, detalles que añaden reconocimiento y estilo. Se adapta a la silueta y se siente cómoda durante toda el día.

52% de descuento.

Pantalón deportivo, de Joma

Disponible en una amplia gama de tallas, estos pantalones son perfectos para cualquier actividad física. Se distingue por un tejido interior que mantiene el calor, una cintura elástica que proporciona libertad de movimiento y unos bolsillos en los laterales para añadir practicidad.

36% de descuento.

Forro polar, de Columbia

Calidad, calidez y diseño son los tres aspectos que definen esta prenda. Ofrece máxima comodidad como capa de abrigo para los días más fríos. Cuenta con media cremallera y ajuste en el bajo para regular según la necesidad.

50% de descuento.

Camisa, de Tommy Hilfiger

La camisa blanca es un infalible en la moda, pero una en color azul transmite estilo. Este modelo cuenta con un ajuste slim fit que favorece la silueta junto con detalles de la marca, como la bandera, que añaden elegancia.

50% de descuento.

Polo de manga corta, de Levi’s

Se caracteriza por una gran versatilidad: combina con todo, desde unos pantalones chinos hasta unos vaqueros. Una prenda que arrasa con más de 14.000 valoraciones y se coloca en el primer puesto de ventas.

49% de descuento.

Pack de cinco camisetas, de Jack & Jones

Los packs siempre son una buena inversión y este incluye básicos versátiles y cómodos para el día a día.

Hasta 42% de descuento.

Gorro, de Columbia

El accesorio ideal para los días en los que ni todas las capas de abrigo son suficientes. Diseño sencillo que combina con todo, tejido de punto que aporta calidez y ajuste elástico para mayor comodidad.

45% de descuento.

Pack de calcetines, de Adidas

La oportunidad perfecta para renovar básicos. Incluye tres pares en blanco, negro y gris, con un ajuste cómodo y la calidad característica de la marca.

30% de descuento.

CALZADO

Botas de nieve, de Columbia

Las grandes aliadas del invierno en climas adversos. Ofrecen una tracción excelente en todo tipo de terrenos (ya sean húmedos o secos) y un ajuste seguro que evita deslizamientos.

45% de descuento.

Zapatillas blancas, de Pepe Jeans

Ideal para los hombres más clásicos. Su estilo, comodidad y diseño se traduce en un calzado ultraversátil y combinable.

50% de descuento.

Zapatillas Grand Court Base 00, de Adidas

Puntuación perfecta por parte del 77% de quienes las han probado. Más de 23.000 valoraciones coinciden en lo mismo: comodidad, diseño e increíble relación calidad-precio.

Hasta 42% de descuento.

Zapatos de senderismo, de Columbia

Un modelo que se ha ganado la confianza de los amantes del trekking, con una nota media de 4,5 sobre 5. Tracción Omni-Grip, mediasuela Techlite y una amortiguación superior garantizan confort absoluto.

38% de descuento.

Zapatillas Galaxy 7, de Adidas

Las más demandadas de su categoría. Incorporan amortiguación Cloudfoam, empeine transpirable, excelente sujeción y gran resistencia al desgaste. Un gran fichaje para runners.

45% de descuento.

Zapatillas Corporate Knit Rib, de Tommy Hilfiger

El par de zapatillas blancas que completa cualquier armario masculino. Combinan con todo y ofrecen la máxima comodidad durante toda la jornada.

50% de descuento.

Zapatillas G-3 Profit, de Munich

Munich se ha convertido en un gran referente para aquellos que buscan diseños urbanos, confort y practicidad; y este modelo lo cumple. Cuenta con el interior acolchado y una suela vulcanizada que mejora la amortiguación y la sensación de pisada.

53% de descuento.

Zapatillas VS Pace 2.0, de Adidas

Las más vendidas por su diseño versátil que encaja con cualquier estilismo y ocasión, su suela de goma que proporciona un agarre superior, además de una comodidad inigualable.

40% de descuento.

Preguntas frecuentes sobre las últimas rebajas de enero de moda en Amazon

¿Hasta cuándo están disponibles?

Hasta finales de enero o hasta agotar existencias.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de enero de 2026.

