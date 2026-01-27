Las 25 rebajas de hogar más atractivas en productos superventas para terminar enero ahorrando a lo grande.

Calefactores de bajo consumo, robots aspiradores de última generación, lotes de sartenes o protectores de colchón, entre otros, con hasta un 69% de descuento

Para muchos, enero es el mes por antonomasia que más tarda en pasar del calendario. Y no es para menos: entre los excesos navideños, el gasto en regalos y ajustar el presupuesto con ciertas inversiones que se han ido dilatando en el tiempo, parece complicado hacernos con un superventas para el hogar tirado de precio. Pero, y aunque parezca mentira, en catálogos como el de Amazon aún se pueden encontrar auténticas gangas: desde robots aspiradores de marca, pasando por juegos de sartenes o calefactores de bajo consumo, entre otros muchos. En la siguiente selección se puede ahorrar hasta 250 euros, en algún caso, eligiendo el producto que falta en la cocina, la sala de estar o el salón. Son, por tanto, ofertas que merecen mucho la pena.

Organizador de medicamentos semanal

Es el más vendido de su categoría en Amazon e ideal para no olvidar ninguna toma durante toda la semana de las pastillas más importantes. Tiene capacidad para 28 compartimentos y se vende en tres colores distintos.

Ahora, con un 34% de descuento.

Organizador de medicamentos semanal. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de seis bombillas led con luz blanca cálida

Revoluciona el consumo energético de casa y dale otro impulso a cada estancia haciéndote con este set de bombillas con casquillo universal (E27). Su tecnología es capaz de ahorrar hasta un 80% de la energía emitida por unas bombillas tradicionales.

38% de descuento, ahorra 6 euros.

Juego de seis bombillas led con luz blanca cálida. CORTESÍA DE AMAZON

Lámpara para el espejo del baño

Este producto reúne en Amazon más de 12.000 valoraciones y una nota media que no para de aumentar. Se trata de una lámpara para colocar encima del espejo del baño o el aseo cuyo haz de luz (de 180 grados) conseguirá darle la iluminación adecuada a una estancia tan importante del hogar. Está acabado en plata y su instalación es muy sencilla.

46% de descuento, ahorra 12,29 euros.

Lámpara para el espejo del baño. CORTESÍA DE AMAZON

Calefactor de bajo consumo de tamaño mini para el baño

La marca Orbegozo también presenta buenos descuentos en el profundo catálogo de Amazon coincidiendo con las rebajas de enero. Este calefactor doméstico tiene un certificado de eficiencia energética elevado, 2.000 vatios de potencia máxima y control ajustable mediante termostato. Se vende en color blanco.

25% de descuento, ahorra 4,91 euros.

Vista frontal del calefactor de bajo consumo, de Orbegozo, ahora en oferta. CORTESÍA DE AMAZON

Rodillo quitapelos para pelo mascotas

Uno de los inconvenientes más habituales cuando se tienen mascotas de pelo largo en casa es la limpieza del cabello esparcido por muchos rincones del hogar: el suelo, la alfombra o la funda del sofá suelen acapararlos. Por eso, nada más efectivo y económico como este quitapelos manual: puede ser utilizado en cualquier tipo de tejido.

23% de descuento, ahorra 5 euros.

Protector de colchón extrasuave, de Pikolin Home

Un protector para el colchón es una de las mejores soluciones para alargar la vida útil del mismo y preservarlo de cualquier líquido derramado de manera accidental. El que destacamos está fabricado en fibra hueca siliconada y es totalmente hipoalergénico. Su faldón es elástico para aportar un ajuste óptimo en colchones de hasta 32 cm de altura.

35% de descuento, ahorra 9,63 euros.

Protector de colchón extrasuave, de Pikolin Home. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de ocho toallas de algodón con calidad prémium

Si necesitas renovar el textil de casa, puedes empezar por cambiar el juego de toallas al completo del baño principal. A la venta en ocho colores, este set de toallas (tanto de baño como de mano, además de varios paños) reúne más de 50.000 valoraciones en Amazon. Son de textura muy suave y absorbentes.

30% de descuento, ahorra 8,15 euros.

Juego de ocho toallas de algodón con calidad prémium. CORTESÍA DE AMAZON

Ocho mini sartenes para usar en la Raclette

Si eres de los que ama este tipo de cocina a la brasa durante todo el año, hay que tener en cuenta que algunos de sus elementos pueden necesitar renovarse. Como les sucede a sus pequeñas sartenes con las que se manipula los alimentos para llevar al plato. Están diseñadas para este tipo de cocciones y son muy prácticas.

33% de descuento, ahorra 10 euros.

Ocho mini sartenes para usar en la raclette. CORTESÍA DE AMAZON

Flexo de escritorio con función memoria

Mejora la concentración mientras estudias o teletrabajas con una de las lámparas led de mejor construcción a la venta en Amazon en estos momentos. Consta de una base estable, un temporizador de hasta 60 minutos, diez niveles de brillo y cinco modos de intensidad lumínica. En Amazon reúne ya casi seis centenares de valoraciones.

30% de descuento, ahorra 9,10 euros.

Lámpara led con diez niveles de brillo. CORTESÍA DE AMAZON

Sandwichera con asa de tacto frío, de Aigostar

Libre de BPA y con más de 700 vatios de potencia, esta sandwichera también hará las funciones de gofrera y parrilla eléctrica en caso de que la elijas para formar parte de los electrodomésticos de la cocina. Sus tres placas son desmontables y antiadherentes y el termostato térmico empleado es de gran precisión.

35% de descuento, ahorra 15 euros.

Vista de la sandwichera con descuento en Amazon. © Amazon

Hervidor de agua Philips con indicador luminoso

La tapa con resorte, su diseño en acero inoxidable cepillado o el botón pulsador son detalles que integra este hervidor de agua de gran capacidad (1,7 litros): puede preparar más de siete tazas de una sola tacada. Además, dispone de recogecable en su base.

25% de descuento, ahorra 10 euros.

Vista del hervidor de agua con descuento en Amazon. © Amazon

Lote de cubo y fregona Vileda con mango telescópico

Tener las herramientas de limpieza de mayor calidad en casa es sinónimo de ahorro en el tiempo de trabajo y resultados impecables. Por eso mismo, destacamos esta oferta de la popular marca Vileda: es el set de cubo y fregona más vendido del momento junto a su cabezal de microfibra 2 en 1.

30% de descuento, ahorra 13,30 euros.

Este combo de limpieza incluye un cubo escurridor giratorio y una fregona de microfibra. © Amazon

Batidora de mano Taurus con 20 velocidades

Una cocina no está completa si no cuenta en el cajón con una batidora de mano eficiente. Como la que destacamos en la imagen: incluye 600 vatios de potencia, varios accesorios, cuchilla de acero inoxidable y un diseño de campana antisalpicaduras.

17% de descuento, ahorra 7,65 euros.

Batidora de mano Taurus con 20 velocidades. CORTESÍA DE AMAZON

Convector eléctrico con asas incorporadas

Es el pequeño electrodoméstico más vendido de su categoría, y no nos sorprende: sus acabados exteriores están muy conseguidos, es un calefactor muy elegante a simple vista e incluye dos niveles de temperatura. Todo lo hace de manera silenciosa y, gracias al efecto de convención incorporado, calienta habitaciones de tamaño mediano.

45% de descuento, ahorra 33 euros.

Convector eléctrico con asas incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de dos almohadas viscoelásticas, de Pikolin Home

Estas almohadas se adaptan muy bien a cada tipo de cuello, son hipoalergénicas y presentan una firmeza media muy agradable. Se venden en varios tamaños.

47% de descuento, ahorra 37,25 euros.

Lote de almohadas hipoalergénicas de la marca Pikolin. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de taburetes altos con reposapiés incluido

Con un diseño muy cuidado, este set de taburetes viene genial para completar cualquier rincón de la cocina o en aquellos espacios donde el espacio escasea. Cada taburete puede soportar hasta 100 kilogramos gracias a su robusta estructura metálica.

41% de descuento, ahorra 31 euros.

Lote de taburetes altos con reposapiés incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Purificador de aire silencioso con filtro HEPA incluido

Pequeño pero muy eficiente: así es este purificador superventas. El producto captura, al menos, del 99% de partículas suspendidas en el aire de hasta 0,3 micras (incluyendo caspa de mascotas y restos diminutos de polen). Posee un muy bajo consumo energético.

17% de descuento, ahorra 10 euros.

Purificador de aire silencioso con filtro HEPA incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Deshumidificador de gran capacidad con luz led ambiental

Su uso es adecuado para habitaciones de hasta 15 metros cuadrados y es capaz de extraer hasta 500 ml al día en condiciones climatológicas extremas. Su depósito es de 1,8 litros y su consumo es muy moderado. Además, tiene una función de descongelación automática.

47% de descuento, ahorra 46,80 euros.

Deshumidificador de gran capacidad con luz led ambiental. CORTESÍA DE AMAZON

Aspiradora vertical e inalámbrica con 60 minutos de autonomía

Este producto se carga por completo en solo cuatro horas y una potente batería de 2.500 mAh. Equipado con tres modos de succión ajustables, la pantalla táctil de esta aspiradora escoba está muy bien integrada en su mango. Además, su cabezal presenta una luz con la que advertir la suciedad a simple vista e incluye sendos rodillos en forma de V.

46% de descuento, ahorra 53,48 euros.

Aspiradora vertical e inalámbrica con 60 minutos de autonomía. CORTESÍA DE AMAZON

Silla de escritorio Songmics con soporte lumbar

Con más de 600 unidades vendidas solo el mes pasado, si necesitas una silla de escritorio con garantías no esperes más: este modelo disfruta de apoyabrazos abatibles, un asiento de gran anchura y un respaldo ergonómico y acolchado.

20% de descuento, ahorra 16 euros.

Silla de escritorio Songmics con soporte lumbar. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de tres sartenes antiadherentes, de WMF

El trasiego de los fogones o de la placa vitrocerámica convierte a las sartenes en productos que se desgastan con rapidez. Por ello, hay que saber aprovechar las rebajas de enero en hogar como la que presentamos en la imagen: son tres sartenes de una marca de referencia, aptas para todo tipo de cocinas e ideales para cocinar con muy poca grasa.

29% de descuento, ahorra 31,42 euros.

Vista del juego de sartenes con descuento en Amazon. © Amazon

Freidora de aire compacta con 4,7 litros de capacidad, de Cosori

Ideal para cubrir las necesidades de una pareja o tres comensales como máximo, esta freidora de aire presenta una nota media muy alta (4,7 sobre 5 estrellas): incorpora nueve modos preconfigurados, un panel intuitivo y 30 recetas en español.

38% de descuento, ahorra 50 euros.

Freidora de aire compacta con 4,7 litros de capacidad, de Cosori. CORTESÍA DE AMAZON

Aspiradora de tipo trineo con triple nivel de filtración

Esta aspiradora de la marca Rowenta es una de las que mejor relación calidad-precio tienen en la actualidad. Cuenta con un depósito de 1,2 litros de capacidad, un sistema de sencillo y muy higiénico y un filtro de alta eficiencia que protege lo máximo posible a las partes mecánicas del motor.

18% de descuento, ahorra 20 euros.

Aspiradora de tipo trineo con triple nivel de filtración. CORTESÍA DE AMAZON

Robot aspirador Lefant con 180 minutos de autonomía

Si tu vecino ya tiene un aparato de estos, es hora de copiarle. Ahorra tiempo y esfuerzo confiándole la limpieza de los suelos del hogar: el producto equipa hasta seis niveles de limpieza, navegación remota precisa y funciones anticaída y antivuelco.

69% de descuento, ahorra 250 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Robot aspirador Lefant con 180 minutos de autonomía. CORTESÍA DE AMAZON

Armario de doble puerta con cuatro estantes incluidos

Este mueble de almacenamiento viene genial en una estancia como la sala estar, en el despacho o, quizá, en la terraza de la cocina. Sus dimensiones no superan los 180 centímetros de alto, los estantes son ajustables en altura y cada uno soportar .25 kg

21% de descuento, ahorra 40 euros.

Armario de doble puerta con cuatro estantes incluidos. CORTESÍA DE AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de enero de 2026.

