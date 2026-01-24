Deja la chimenea limpia como el primer día usando este eficaz tronco deshollinador cuyo precio no supera los 10 euros

Si ya has percibido algunas de las señales que alertan de acumulación de hollín o creosota, es hora de actuar. Este leño no emite malos olores y es muy fácil de usar

Hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para mantener sin suciedad lugares de la casa que suelen ser de difícil acceso, ya sea por su diseño o por los residuos generados en él. Uno de estos rincones es, sin lugar a dudas, la chimenea del salón. Y en el caso de no realizar una limpieza a fondo para deshollinarla, existen algunos productos que nos hacen la vida más fácil. Sobre todo, ahora que llevamos buena parte del otoño y el invierno utilizándola con cierta frecuencia. Destacan, por tanto, los troncos deshollinadores. El elegido es una propuesta fiable, económica y de resultados duraderos con una nota media que no para de aumentar y varios centenares de valoraciones.

Los usuarios que ya lo han probado consideran de este leño deshollinador para chimeneas que no emite ningún mal olor al actuar y aprecian mucho su comodidad de uso. Además, destacan su precio más que razonable y su elevado rendimiento: “Fácil de usar y eficiente. Eso sí, hay que esperar a que la chimenea esté bien caliente para echarle el tronco”, menciona uno de ellos. Pero ¿realmente es un producto que marca la diferencia?

Troncho deshollinador para chimeneas que se consume solo en 60 minutos. CORTESÍA DE AMAZON

Ventajas de usar un tronco deshollinador para la chimenea

En EL PAÍS Escaparate ya hemos repasado varios modos de limpieza con los que dejar la chimenea sin ningún tipo de residuo. Uno de ellos es el polvo deshollinador , por ejemplo: ideal para un mantenimiento frecuente, en concreto, al usar la chimenea a diario. Sin embargo, este leño limpiador es perfecto para cuando dicha zona ya ha generado una gran cantidad de creosota o llevamos tiempo sin realizar un mantenimiento como es debido. Entre sus grandes ventajas, resaltamos las siguientes:

Evita riesgos de incendios elevados al deshacer los excedentes de residuos muy inflamables, como le ocurre a la creosota. Su formación se debe a los vapores generados cuando arde la leña.

Favorece el ablandamiento y el desprendimiento de los depósitos de hollín.

Es muy práctico de usar: no se requiere un estudio previo y se puede recurrir transcurridos un par de meses desde la última vez.

Impide un mayor gasto de dinero en labores profesionales a medio y largo plazo.

La madera arderá mejor y los conductos internos se encontrarán siempre más limpios.

Su efecto limpiador máximo se observa cuando se producen llamas azules. CORTESÍA DE AMAZON

Tronco para deshollinar chimeneas: se consume en tan solo 60 minutos

Otra de las ventajas de utilizar un tronco deshollinador como el propuesto es que solo hay que colocarlo sobre las brasas encendidas y dejarlo envuelto en su embalaje original. Tras esto, hay que esperar a que se queme por completo de manera regular manteniendo un tiro alto. Una vez que se consume, un proceso que no llevará más de una hora, se generarán unos humos que actuarán sobre el hollín y el alquitrán acumulado, penetrando en ellos.

Este sistema químico, sin riesgo para la salud, promueve que dichos restos se sequen de manera más rápida haciendo que se deshagan sin esfuerzo y sin ninguna acción manual. El efecto máximo de este leño de limpieza para chimeneas reside en la observación directa de llamas azules. “Limpia perfectamente de hollín la chimenea. Recomendable a mitad del invierno y en el último uso de la temporada”, reconoce otro comprador.

Troncho deshollinador para chimeneas que se consume solo en 60 minutos. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre troncos deshollinadores para chimenea

¿Dónde se puede utilizar este tipo de leños deshollinadores?

Por regla general, funciona a la perfección en chimeneas de leña clásicas, aquellas que sean abiertas o insertables. También en estufas de leña o en los modelos de cassette. Sin olvidarnos de las chimeneas de obra. Sin embargo, no es recomendable en las que se activan por gas, electricidad, pellets o bioetanol. Tampoco en aquellas chimeneas donde exista el riesgo de obstrucción importante o donde los residuos sean ya muy sólidos.

¿Cuándo se sabe que los depósitos de una chimenea están parcialmente obstruidos?

Al observarse un tiro precario, cuando el humo comienza a salir por la chimenea o cuando la llama no se quede estable o pierda fuerza, entre otras razones.

