El limpiacristales antihollín que le hace falta a tu chimenea para dejarla impoluta cuesta menos de 6 euros en Amazon

Así es el limpiacristales antihollín que le hace falta a tu chimenea para dejarla impoluta.

Limpiar el cristal de la chimenea con solo una pulverización de este espray de gran capacidad es posible: retira cualquier rastro de suciedad sin dejar ninguna mancha

El mantenimiento de los electrodomésticos y aparatos del hogar es uno de los requisitos indispensables que todo usuario debería tener en cuenta. En concreto, de aquellos que se utilizan donde se combinan fuego, cenizas y hollín, como es el caso de las chimeneas. En particular, de aquellas que incorporen un cristal. Este elemento suele ensuciarse con facilidad y, como consecuencia, acaba afeando el conjunto y no permitiendo ver su interior con facilidad: el chisporroteo de la madera mientras se va consumiendo poco a poco por las llamas. Por eso mismo, y si ya se han probado métodos caseros sin éxito aparente, lo mejor es elegir un buen limpiacristales para chimenea. El que hemos elegido en Amazon es muy económico, pertenece a una marca de referencia y su nota media es muy elevada.

¿Por qué es importante mantener limpia una chimenea?

No solo el cristal debe permanecer en óptimas condiciones —suele ensuciarse con más celeridad si el tiro es insuficiente o la combustión es precaria—, la chimenea también requiere de una serie de cuidados para conseguir que trabaje a pleno rendimiento durante todo el invierno. Por eso, tener la chimenea sin suciedad tiene las siguientes ventajas:

Se evitan posibles incendios: el hollín generado en los conductos puede arder y extender el fuego por toda la casa.

Se impiden intoxicaciones: los gases de la combustión deben evacuarse de la mejor forma posible y eso pasa por mantener los tubos sin excesiva suciedad.

Se mejora la calidad del aire: tener bajas concentraciones de hollín mantendrá el aire que se respira en buenas condiciones.

Limpiacristales antihollín Pyrofeu: espray con fórmula especial que no deja rastro

Este producto antihollín, con más de 1.600 valoraciones en su haber, es muy eficaz aportando una sola pulverización para quitar cualquier atisbo de suciedad en cristales de estufas, cocinas, hornos o parrillas. Elimina de manera veloz no solo vestigios de hollín, también todo tipo de grasas, residuos y trazas, además de manchas dejadas por el humo y depósitos de alquitranes. “Frotando muy poco es un producto que limpia bien”, asegura una usuaria.

Sus 500 ml de capacidad darán para muchas pasadas, puesto que se ha concebido como un espray pulverizador cuyo cabezal dispone de un cierre de seguridad para público infantil. Aunque no está indicado su uso sobre aluminio, superficies pintadas, cobre o zinc, resulta más eficaz en vidrios “que aún estén templados”, donde aumenta su poder de limpieza, como indica el propio fabricante.

¿Cómo limpiar el cristal de una chimenea con un limpiacristales antihollín?

Limpiar este tipo de cristales ennegrecidos y disolver los restos de hollín, alquitrán o creosota acumulados con un producto profesional como el de la imagen siempre es necesario seguir una serie de pasos. Como los que se describen a continuación:

Lo ideal es esperar a que el cristal se enfríe, aunque en el caso que nos ocupa, el limpiador antihollín profesional de Pyrofeu sí puede emplearse sobre vidrios todavía tibios.

Tras esto, se debe proteger las superficies próximas y el entorno del suelo para que pinturas y maderas no se vean afectados.

Después, cubrir la superficie del cristal con una capa uniforme y esperar unos minutos a que haga efecto y se disuelva la suciedad.

Tras esto, quedaría retirar la suciedad con un paño de microfibra o una esponja suave. También puede utilizarse papel de cocina.

Por último, elegir un paño húmedo y secar con otro limpio para evitar manchas.

Preguntas frecuentes sobre limpiacristales antihollín

¿Cuándo conviene usar este tipo de productos de limpieza?

Cuando se haya formado costras o una capa pegajosa con restos de alquitrán o el cristal esté totalmente opaco, por citar dos ejemplos. Aunque se debería recurrir a ello con regularidad en la temporada donde más uso se le da.

¿Se puede mezclar un limpiador con otros productos profesionales?

En absoluto. Debe utilizarse de manera independiente.

¿Se pueden usar estropajos metálicos en la limpieza de un cristal de chimenea?

No está recomendado. Hay que evitar su uso, así como los de tipo abrasivo.

¿Qué clase de leña ensucia más el cristal de la chimenea?

La leña proveniente del pino o el abeto suele soltar más alquitrán una vez quemada. Se debería limpiar con una frecuencia inferior a una semana. Además, el hollín acumulado siempre es más difícil de retirar porque se compacta y se seca.

¿Se debe llevar a cabo el mismo deshollinado en una chimenea de leña que en otra de pellet?

No. En el primer caso, se debe tener en cuenta zonas como el conducto de evacuación de humos y su limpieza, así como el interior de la chimenea. En el segundo, en cambio, se debe empezar por las distintas partes interiores.

