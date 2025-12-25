Limpiar la chimenea deja de ser un suplicio con el producto que la deshollina en 60 minutos

El hollín y el alquitrán suelen pegarse en diferentes partes de la chimenea, por eso es importante quitarlos cada cierto tiempo.

Se trata de un leño artificial, que al quemarse, libera un humo que ayuda a desprender el hollín y el alquitrán acumulado

¿Tienes la fortuna de contar con una chimenea en casa? Esta fuente de calor, además de ser una gran aliada durante los meses de invierno, también crea un ambiente acogedor y relajante en el hogar, gracias a su efecto visual y a su sonido característico. Como se trata de fuego natural, se deben tener ciertos cuidados para evitar accidentes y mejorar el rendimiento del conducto.

Así que si eres de los que odia mancharse a la hora de limpiarla, este problema parece tener una solución. Se trata de un leño artificial que, al quemarse, libera un humo que ayuda a secar la suciedad acumulada, haciendo el trabajo mucho más sencillo y rápido. A continuación te contamos más detalles, además de explicarte cómo se debe usar paso a paso.

Este leño deshollinador supera las 400 reseñas en Amazon. © Amazon

Así es este leño deshollinador de chimeneas

La forma del producto es como la de un leño cualquiera, pero está hecho con diferentes compuestos que se encargan de aflojar todo el hollín y los alquitranes que se han pegado en las superficies. De esta manera, cuando se tengan que retirar, el trabajo se simplifica, evitando tener que frotar con mucha presión.

Queremos destacar que, aunque esta solución no reemplaza completamente a una limpieza en profundidad, sí es una excelente alternativa para que esta labor se haga en menos tiempo y con una inversión de esfuerzo menor.

Así se debe usar el leño deshollinador

Pon mucha atención, aunque solo se deben realizar unos cuantos pasos, seguir el proceso adecuado asegurará mejores resultados.

Hacer un buen fuego en la chimenea.

Poner el leño directamente con su bolsa original.

Recargar de combustible gradualmente. El leño se quemará y se consumirá en aproximadamente una hora.

El humo provocado actuará sobre el alquitrán y el hollín, ayudando a que se sequen para que se desprendan fácilmente.

Este leño deshollinador es muy fácil de usar. © Amazon

Un leño deshollinador que triunfa en Amazon

Eso es lo que podemos comprobar en la ficha del producto, la cual tiene más de 400 valoraciones y ostenta una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas. Los usuarios destacan principalmente la efectividad del producto y lo fácil que es de utilizar.

“Tenemos una chimenea con cristal y, no solamente limpia el interior del casete de la chimenea, sino que también ha hecho que quede menos hollín en el cristal en cada uso. Es muy fácil de utilizar. La llama se vuelve azul cuando empieza a hacer efecto. Sin duda lo volveré a comprar“, comenta uno de los clientes satisfechos de la plataforma de comercio electrónico.

Razones para comprar este leño deshollinador

A continuación te contamos algunos de los beneficios de contar con este producto en casa.

Previene los incendios: el hollín y el alquitrán son sustancias inflamables, así que su acumulación puede llegar a provocar un accidente.

Mejora el rendimiento de la chimenea: ayuda a optimizar el proceso de la combustión.

Crea un ambiente más limpio: ayuda a reducir el humo y los malos olores.

Ahorro de tiempo y esfuerzo: evita tener que desarmar la chimenea por completo, además de no tener que frotar con fuerza las superficies.

El leño deshollinador ayuda a secar el hollín y los alquitranes para que se desprendan fácilmente. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este leño deshollinador

¿Sólo sirve para las chimeneas?

No. También se puede usar en calderas, casetes o estufas.

¿De qué material está hecho?

Fibras de celulosa de reciclaje. El fabricante asegura que estas fibras provienen de bosques gestionados de manera sostenible.

¿Elimina completamente el hollín y los alquitranes?

No. Este producto los seca y permite que se desprendan con facilidad, para que la tarea de limpieza sea más sencilla.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.