Trump recibe los restos de los primeros militares estadounidenses muertos en la guerra de Irán

Donald y Melania Trump, este sábado en la base de Dover (Delaware) en la llegada de los cuerpos de los soldados fallecidos en los ataques contra Irán.

La imagen pone en apuros al presidente de Estados Unidos, que nunca había asistido a la ceremonia de repatriación de soldados caídos en un conflicto empezado por él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este sábado una imagen que quería evitar a toda costa: la foto de alguien que se vendió antes de las elecciones que lo devolvieron a la Casa Blanca como un “presidente de paz” recibiendo los cadáveres de soldados estadounidenses muertos en una guerra, la guerra de Irán, lanzada por él mismo, en colaboración con Israel.

Los cuerpos llegaron en un avión militar de carga a la base aérea de Dover, en el Estado de Delaware. Está a un par de horas de Washington y sirve de escenario para estas ceremonias desde los años cincuenta. Allí estaban aguardando Trump, con traje azul, corbata roja y gorra blanca, y su esposa, la primera dama Melania Trump, de negro, así como el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ambos habían volado desde Miami, donde horas antes el presidente había presidido una reunión de jefes de Estado latinoamericanos afines ideológicamente a él para alumbrar algo llamado El Escudo de las Américas.

No era la primera vez que Trump veía salir los ataúdes cubiertos por la bandera de las barras y las estrellas de la panza de una aeronave en una ceremonia de este estilo, pero sí la primera en la que no pudo echar la culpa a otro presidente de esas muertes.

Hace siete días que comenzó la guerra en Irán. En ella, han fallecido al menos seis soldados estadounidenses, por los más de 1.300 iraníes que han muerto, según datos de la Media Luna Roja en ese país. Entre estos últimos están las al menos 175 personas, muchas niñas de entre 7 y 12 años, masacradas en una escuela de primaria de la localidad de Minab, en el sur de Irán.

Contradicción y crisis

La contradicción entre sus promesas electorales y el duelo de las seis familias de esos soldados, con las que Trump se reunió este sábado en la morgue de la base, ya ha generado las críticas de algunas de las figuras más destacadas del movimiento MAGA (Make America Great Again). Estas echan en cara a su líder que esté traicionando los ideales del America First (Estados Unidos primero) al embarcar al país en una guerra a miles de kilómetros de distancia.

Un equipo de transporte del ejército traslada este sábado un ataúd cubierto con la bandera con los restos mortales del sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa, que murió en un ataque con drones en un centro de mando en Kuwait después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán. Mark Schiefelbein (AP)

Las autoridades han identificado a esos soldados, cinco hombres y una mujer, que murieron en un ataque con drones el 1 de marzo, como Jeffrey O’Brien, Robert Marzan, Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor y Declan Coady. Eran naturales de Iowa, Florida, Nebraska, Minnesota y California. Y estaban destacados en un centro de operaciones en Puerto Shuaiba, al sur de la ciudad de Kuwait.

En su primera presidencia, Trump, que el pasado mes de diciembre recibió los cuerpos de tres estadounidenses muertos en Siria a manos de una milicia financiada por Irán, habló de la “dureza” de sus visitas a Dover, y en sus mítines, además de alardear de no haber comenzado ninguna guerra, solía recordar los gritos de los padres que recibían los cadáveres de sus hijos en Delaware.

Para él, aquellas ceremonias supusieron, según ha declarado, una lección sobre las consecuencias de las “guerras interminables”, como las de Irak o Afganistán, que Estados Unidos ha librado tradicionalmente en lugares que muchos de sus compatriotas no sabrían situar en un mapa. La actual ofensiva en Irán, que este sábado cumplió una semana, no tiene un final a la vista.

Su antecesor en el cargo, el presidente Joe Biden, también tuvo que ir a Dover. En el verano de 2021, lo hizo para recibir los cadáveres de los 13 estadounidenses que fallecieron durante la caótica salida de las tropas de Afganistán. Ordenada por Biden, fue uno de los puntos más bajos de su mandato. En 2024, repitió; entonces los muertos fueron tres reservistas, caídos también en Oriente Próximo.