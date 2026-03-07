Italia hace historia con su primera victoria ante Inglaterra en 33 intentos

Hicieron falta 33 intentos, pero Italia tumbó con justicia este sábado a Inglaterra por primera vez. Un hito que, lejos de ser un accidente, representa la guinda a los cimientos del último lustro. La victoria por 23-18 en el Olímpico de Roma ante el único miembro del Seis Naciones al que aún no había derrotado fue obra de una defensa ordenada y de dos destellos de su estrella, Tommaso Menoncello, uno de los mejores centros del mundo. El desplome inglés, que cae por tercera jornada seguida en el que está siendo su peor invierno del siglo XXI, y el auge italiano, una selección que llegó a perder 36 partidos seguidos en el torneo entre 2015 y 2022, coincidieron en 80 minutos para la historia.

Tras su 0-22 de salida dos semanas atrás ante Irlanda, a los ingleses se les exigía un golpe sobre la mesa que no llegó. Sus primeras internadas a campo italiano replicaron su mal endémico, la falta de ingenio para romper la última guarnición de una defensa ordenada. Con todo, su músculo y talento dieron para gestar dos buenos ensayos. La carga de su delantera que terminaría embocando Tommy Freeman, con espacio por el flanco izquierdo. Y la patada de Finn Smith al costado derecho con el tiempo del primer acto ya cumplido que cazó seguro Tom Roebuck para poner a los suyos por delante (10-12).

La solvencia italiana había valido hasta entonces para dirigir el marcador, con un ensayo genial de Menoncello, que trazó un corte vertical como si fuera una guillotina para marcharse solo desde 45 metros hacia el posado bajo palos, dejando pasmado a Elliot Daly, que no vio venir al jugador que más celo exige a una defensa. El paso por vestuarios afianzó a Inglaterra en su apuesta rácana de aprovechar la posesión para cruzar un par de golpes de castigo entre palos. Un +8 (10-18) que valía hasta entonces para dejar Roma con la dignidad intacta.

El punto de inflexión llegó en dos amarillas consecutivas para los ingleses —a Sam Underhill por golpear con el hombro en la cabeza a Danilo Fischetti y al capitán, Maro Itoje, por un manotazo grosero para robar el balón— que voltearon la contienda. Italia canjeó las faltas con dos patadas entre palos y completó la hazaña con una gran acción colectiva. Patada de Paolo Garbisi a la izquierda para aprovechar la superioridad. Monty Ioane continúa la acción y habilita a Menoncello, con la fortaleza para seguir el pie tras los contactos desesperados de una zaga en retirada. Ya con los números a su favor, asiste el ensayo más importante de la vida de Leonardo Marin, que se zambulle bajo palos y propina a Inglaterra su décima derrota en sus últimas 14 visitas en el Seis Naciones desde que ganara por última vez el torneo en 2020.

Aquel año, los ingleses ganaron 5-34 en Roma. Dos años después, 0-22. El histórico incluye marcadores sangrantes como el 80-23 en 2001, la primera visita italiana a Twickenham en un Seis Naciones. En 2013 tuvieron opciones hasta el final, pero cedieron 18-11. Ya con el argentino Gonzalo Quesada como entrenador, el gran arquitecto, perdieron de tres (24-27) en 2024. La victoria les deja cuartos, por delante de los ingleses, quintos. Buscarán el sábado en Cardiff ante Gales, colistas, poner la guinda a su mejor edición y ganar por primera vez tres partidos seguidos. Nueva Zelanda es ya el único grande al que no han hincado el diente. Mientras, los ingleses agudizarán su drama ante una Francia que peleará por llevarse un torneo en el que ellos han pasado de aspirantes a mera comparsa.