Irlanda gana sin brillo a Gales y complica a Francia las cuentas para el título

Una noche anodina de rugby en Dublín dio a Irlanda el máximo de puntos –los cuatro de la victoria (27-17) y el quinto del punto bonus ofensivo– para complicar las cuentas de Francia de cara a asegurarse el Seis Naciones en su asalto a Edimburgo este sábado ante Escocia: solo asegurarán el trofeo si ganan con el bonus por anotar cuatro ensayos. Una presión más numérica que real, pues el XV del Trébol no demostró madera de aspirante ante una Gales que progresa adecuadamente desde su sótano, pero no pudo evitar su decimoquinta derrota consecutiva en el torneo y solo tendrá una bala, el próximo sábado ante Italia, para evitar su tercera cuchara de madera seguida.

La vuelta de Dan Edwards al puesto de apertura de Gales tras la lesión de Sam Costelow ante Escocia, su mejor partido, no funcionó de salida por imprecisiones como una patada propicia para encerrar a Irlanda que acabó en balón regalado al perderse por la línea de fondo. Lo que no pudo conseguir con la posesión tampoco lo evitó sin ella, pues la primera posesión reseñable de los verdes, tejida fiel a su costumbre de percutir con los delanteros, acabó encontrando la grieta por el centro para el ensayo de Jacob Stockdale, que rompió sin apuros el débil intento de placaje del 10 galés. Alegría para el ala que anotó siete ensayos en el Seis Naciones de 2018, un récord que borró el año pasado el francés Louis Bielle-Biarrey.

La ventaja no invocó a la Irlanda que arrolló en Twickenham a los ingleses dos semanas atrás. Gales entró en calor con sus nombres más fiables: las cargas con el balón de Aaron Wainwright o una buena patada de Louis Rees‑Zammit. Un dominio territorial que solo se tradujo en tres puntos porque los locales se defendían con faltas, pero no concedían el ensayo ante un rival con el ingenio justo en los metros finales. El que sí tuvo Jack Crowley, que puso un ladrillo más para consolidarse como apertura verde aprovechando la ventaja por una falta galesa para amagar con la asistencia a Stockdale antes de zambullirse él hacia el ensayo. Un golpe con aroma a letal, pero Gales encontró un chute de vida en Rhys Carre, mucho más que el delantero con fisionomía de tonel que aparenta. Echó a correr, aprovechó su envergadura para quitarse del medio al liviano Baloucoune y tuvo las suficientes piernas para llegar a la zona de marca. Un ensayo sanador en la última jugada del primer acto (12-10).

El seleccionador galés, Steve Tandy, el especialista defensivo de Escocia hasta el año pasado, corto la sangría de faltas de las palizas ante Francia e Inglaterra retrasando la línea de fuera de juego y sorprendiendo a los irlandeses con embocadas puntuales, pero no encontró la contundencia en el placaje necesaria ante un bloque de delanteros gigantes. Esa fortaleza amplió el colchón irlandés nada más volver de vestuarios con una carga de Jack Conan ante una defensa superada en número, no solo por el portador, sino por sus escuderos.

No se rindió Gales, que encontró arrestos en su melé para volver a encerrar a los irlandeses y pagarles con la misma moneda: las cargas sin pausa de los delanteros. Un trabajo en equipo, con dos compañeros bloqueando defensores para el posado de James Botham. Con la ventaja en su mínima expresión, dos puntos, Irlanda pegó el último puñetazo abriendo esta vez el campo con un rápido encadenado por la izquierda para que Jamie Osborne canjease la superioridad por el costado contrario. Y trámite resuelto. Ganó el menos malo.