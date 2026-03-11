El Gobierno de Trump restablece la Global Entry en aeropuertos mientras el cierre parcial del DHS sigue afectando los viajes

El programa de ingreso migratorio rápido ha sido reactivado tras haber sido suspendido durante el cierre presupuestario, en un intento por aliviar retrasos

El programa de viajero confiable Global Entry ha vuelto a operar este miércoles por la mañana después de haber sido suspendido durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida, dicen las autoridades, busca aliviar las crecientes demoras en los aeropuertos mientras continúa el estancamiento presupuestario en Washington.

El servicio se reanudó este 11 de marzo a las 5.00 a.m. hora del este, según informó el DHS en un comunicado. El programa permite a viajeros previamente autorizados y considerados de bajo riesgo acelerar su ingreso al país mediante kioscos automatizados en los controles migratorios de los aeropuertos.

“Mientras el DHS evalúa continuamente las medidas que puede tomar ante el cierre continuado del departamento por parte de los demócratas, el DHS reactivará Global Entry el 11 de marzo a las 5:00 a. m. ET. Estamos trabajando duro para paliar las molestias causadas a los viajeros por el cierre de los demócratas”, dijo un portavoz del DHS a CNN en una declaración.

La suspensión del programa había sido anunciada a finales de febrero, después de que el financiamiento del departamento expirara el 14 de ese mes debido a la falta de acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de gasto. En ese momento, las autoridades explicaron que el personal que normalmente se encarga de procesar a los viajeros de Global Entry sería reasignado para atender a los pasajeros en las filas regulares de inspección en aeropuertos y puertos de entrada.

El cierre presupuestario está vinculado a un desacuerdo más amplio sobre políticas de inmigración. Legisladores demócratas han impulsado nuevas restricciones para los agentes federales de inmigración, incluyendo la exigencia de órdenes judiciales para ciertos arrestos en viviendas, el uso obligatorio de identificación visible y límites al uso de máscaras durante las operaciones. Los republicanos se han opuesto a varias de esas propuestas, argumentando que podrían dificultar la aplicación de la ley migratoria.

Global Entry, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permite a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes previamente aprobados evitar las filas tradicionales de control de pasaportes al regresar del extranjero. Los solicitantes deben pagar una tarifa, someterse a verificaciones de antecedentes y completar una entrevista; una vez aprobados, pueden utilizar el programa durante cinco años.

La suspensión del sistema generó críticas inmediatas de legisladores demócratas y de grupos del sector turístico, que advirtieron que eliminar el acceso rápido podría provocar filas más largas y aumentar la presión sobre los agentes fronterizos.

La U.S. Travel Association también había pedido al Gobierno que restableciera el programa. En un comunicado, la organización mencionó la importancia del sistema para el funcionamiento de los aeropuertos y para la seguridad.

“Global Entry es mucho más que una comodidad, está en primera línea de la seguridad nacional. Sus más de 13 millones de miembros se someten a rigurosas verificaciones de antecedentes, entrevistas y controles. Suspenderlo no solo ralentiza las colas. Aumenta los costos y elimina una capa de infraestructura de seguridad que llevó años construir”, señaló la asociación.

Tras la reapertura, el presidente y director ejecutivo del grupo, Geoff Freeman, aplaudió la decisión, aunque insistió en que el Congreso debe abordar otros problemas derivados del cierre del gobierno. “El paso de hoy es importante, pero el Congreso también debe actuar para apoyar a los agentes de seguridad del transporte que mantienen en funcionamiento nuestro sistema de aviación. Estos empleados esenciales siguen acudiendo a su trabajo sin cobrar durante el cierre parcial del Gobierno, y merecen recibir su remuneración sin demora,” dijo.

Aun así, las autoridades advierten que la reanudación de Global Entry probablemente no reducirá las largas filas en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). En los últimos días, aeropuertos de todo el país han registrado esperas de varias horas debido a la escasez de personal vinculada al cierre gubernamental.