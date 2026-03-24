Una congresista demócrata presenta una ley para impedir a Trump lanzar una ofensiva militar en Cuba

La Resolución de Poderes de Guerra, de la representante Nydia Velázquez, se suma a los intentos infructuosos de parar las operaciones en Venezuela e Irán, lanzadas sin la autorización del Capitolio

La congresista demócrata Nydia M. Velázquez, representante por Nueva York, presentó este martes una iniciativa legislativa −una Resolución sobre los Poderes de Guerra, en la jerga del Capitolio−, que, de salir adelante, impediría al presidente Donald Trump lanzar una ofensiva militar en Cuba sin contar con el Congreso de Washington.

En el texto de esa iniciativa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Velázquez recuerda que solo el poder legislativo tiene la potestad de declarar la guerra, que le concede la Constitución en su artículo I. “El presidente tiene la responsabilidad constitucional de adoptar medidas para defender a Estados Unidos, sus territorios, sus posesiones, sus ciudadanos, sus miembros de las fuerzas armadas y sus diplomáticos frente a cualquier ataque”, reconoce la resolución, que advierte que para que se active esa obligación debe mediar una agresión previa. Y el Congreso “no ha declarado la guerra a Cuba, ni a ninguna persona u organización dentro de la isla”. Tampoco, agrega el texto, “ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar en el interior de Cuba o en su contra”.

La iniciativa llega tras meses de asfixia de la isla tras el cerrojazo del suministro de combustible venezolano que siguió a la captura el pasado 3 de enero del presidente chavista Nicolás Maduro, que ahora espera a ser juzgado en Nueva York, junto a su esposa, Cilia Flores. Velázquez cita también el “bloqueo militar en curso que ha colapsado la red eléctrica cubana” −lo que desemboca en frecuentes apagones, el último, este mismo martes−, así como las declaraciones de Trump sobre sus ganas de “tomar amistosamente” Cuba.

Esta iniciativa llega después de que otras similares, referidas a Venezuela e Irán, no hayan conseguido salir adelante por la oposición de la mayoría republicana. El partido domina ambas cámaras, así que la suerte de la resolución sobre Cuba es, como mínimo, incierta, aunque servirá para que los miembros del Congreso se retraten, si la votación aterriza en el hemiciclo. Será interesante ver el sentido del voto de influyentes representantes cubanoamericanos como Carlos Giménez o Mario Díaz-Balart, ambos de Florida.

El pacto abandonado

Las presiones de Washington sobre La Habana se han intensificado en este 2026 tras casi seis décadas de régimen castrista y más de cinco de embargo. También, cuando hace algo más de 11 años del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas capitales en virtud de un acuerdo entre Barack Obama y Raúl Castro de diciembre de 2014 que Trump canceló durante su primera presidencia (2017-2021).

Hace un par de semanas, el Gobierno cubano confirmó que había conversaciones en marcha con Estados Unidos para llegar a algún tipo de acuerdo. Las autoridades de la isla decretaron una emergencia nacional el pasado 29 de enero, tras perder el combustible que llegaba de Venezuela y de México.

“La beligerante política exterior de Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo”, afirma Velázquez. “Ahora que estamos metidos en una nueva guerra con Irán, el presidente ha puesto su mira en lograr un cambio de régimen en Cuba”. La congresista considera que “la política exterior de la Administración [actual] está totalmente fuera de control y pone en riesgo innumerables vidas, tanto de estadounidenses como de extranjeros. El bloqueo militar impuesto por Trump [a Cuba], sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener cualquier otra intervención desastrosa antes de que sea demasiado tarde”.

Nydia Velázquez (Yabucoa, Puerto Rico, 72 años) es uno de los miembros más influyentes del caucus progresista de los demócratas en la Cámara de Representantes. Con su llegada a Washington en 1993, hizo historia como la primera hispana de su partido en conquistar el Capitolio, donde, además de a su distrito, presta especial atención a los asuntos de Puerto Rico y Latinoamérica. En noviembre, anunció que no se presentaría a las elecciones de este año, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes. Su retiro está previsto, por lo tanto, para enero de 2027.

En febrero pasado, la congresista presentó una resolución en el Capitolio para exigir que el Departamento de Estado dé por superada la doctrina Monroe, inaugurada hace algo más de dos siglos por un discurso del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que situó unilateralmente a Latinoamérica en la esfera de influencia del vecino del norte. En diciembre de 2023, Velázquez ya había presentado un texto similar en la Cámara de Representantes.