Colas que van hasta el estacionamiento y retrasos en los aeropuertos de Estados Unidos por el cierre presupuestario de Seguridad Nacional

El bloqueo de fondos del departamento federal suma 23 días y la Administración apunta a los crecientes problemas en la aviación para presionar a los demócratas a ceder en la negociación que no parece tener un fin cercano

Retrasos y largas colas en los controles de seguridad se van extendiendo por los principales aeropuertos de Estados Unidos mientras se van acabando los recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afectado por un cierre presupuestario que suma ya algo más de tres semanas.

Miles de trabajadores de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, en sus siglas en inglés) están dejando de cobrar su salario por el bloqueo en el Congreso de la ley de asignación de fondos para el DHS, que impide que el departamento pueda disponer de recursos adicionales. Así que hay escasez de personal y de recursos para las operaciones habituales de control de aduanas.

“Ha habido mucha frustración. Mucha gente está muy molesta”, dijo un viajero en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, donde los tiempos de espera del control de seguridad se acercaron a las cuatro horas.

“Esto es ridículo. Es una locura. Llegamos, pasamos por la aduana, y está tan abarrotado que ni siquiera se puede encontrar la dirección que intentan dar”, dijo un viajero en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, donde las filas serpenteaban por varias plantas y se extendían hasta el estacionamiento.

Unos 100.000 trabajadores no esenciales de Seguridad Nacional, de la que dependen los servicios secretos, la Guardia Nacional, la TSA o la agencia de emergencias (FEMA) están afectados por el cerrojazo presupuestario, según la Administración Trump. También dependen de este ministerio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, las dos agencias que están bajo los focos por sus agresivas tácticas contra los inmigrantes sin documentos.

El pasado enero, agentes de estas dependencias mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Reneé Good y Alex Pretti, mientras protestaban en Minneapolis en sendas manifestaciones contra la política migratoria represiva de Donald Trump.

Tras la muerte de Good, el pasado 7 de enero, y Pretti, el 24 de enero, una ola de indignación recorrió el país. Los demócratas exigieron cambios en la policía migratoria para aprobar las leyes de asignación del Gobierno federal, lo que provocó un cierre parcial de toda la Administración durante tres días. Al final avalaron los presupuestos para todo el Ejecutivo, excepto los que afectaban a Seguridad Nacional, lo que derivó en el bloqueo parcial de los fondos a este departamento desde el 14 de febrero.

Tras 25 días de cierre, los remanentes del DHS se han ido agotando mientras la negociación entre republicanos y demócratas para reformar el ICE permanece encallada. El personal de seguridad de los aeropuertos y los controladores aéreos deberían cobrar esta semana, pero no ingresarán la nómina, así que muchos empiezan a tomarse vacaciones no previstas o bajas. La escasez de personal provoca largas filas y retrasos.

“Mientras los agentes de la TSA trabajan sin cobrar por tercera vez en casi seis meses, la escasez de personal y las largas filas de seguridad abruman los aeropuertos mientras millones de familias se preparan para las vacaciones de primavera”, señaló este martes la Casa Blanca a través de un comunicado.

Las filas de control de aduanas en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston volvieron a extenderse por más de tres horas el lunes por la mañana, según informó la TSA. El domingo se registraron tiempos de espera similares. El aeropuerto recomienda a los pasajeros llegar de cuatro a cinco horas antes de sus vuelos.

“Debido a las consecuencias del cierre parcial del gobierno federal, la TSA está experimentando una escasez de personal en el control de seguridad, lo que está provocando filas más largas de lo habitual”, publicó el aeropuerto Hobby de Houston en redes sociales. “El aeropuerto cuenta con personal disponible para ayudar a mantener las filas organizadas, y seguiremos coordinando con nuestros socios federales de la TSA para abordar este problema”.

El Aeropuerto Internacional de Atlanta, Hartsfield-Jackson, también recomienda a los viajeros que lleguen temprano para sus vuelos del lunes y que cuenten con tiempo adicional para pasar el control de seguridad. El Charlotte Douglas y el George Bush de Houston también informaron de colas durante el fin de semana.

Mientras se suceden las incidencias en los aeropuertos, demócratas y republicanos no logran avanzar en la negociación para reformar el ICE y la Patrulla Fronteriza. Los demócratas han exigido equiparar a estos cuerpos con otras agencias policiales, para que tengan que llevar uniforme, identificación y cámaras corporales. Además, les exigen órdenes judiciales para poder acceder a propiedades privadas y para realizar detenciones de inmigrantes sin papeles. También quieren prohibirles que hagan redadas o controles junto a iglesias, hospitales o colegios.

“Han pasado tres semanas y sigue la cuenta atrás para el segundo cierre gubernamental de los demócratas tan solo en este año fiscal”, declaró el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune. “Decenas de miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no reciben sueldo, y las prioridades críticas del DHS no reciben financiación”, agregó al tiempo que se preguntaba: “¿Será esta la semana en que los demócratas realmente se pongan serios?”

Pero los demócratas no parecen dar su brazo a torcer si conseguir que se impongan más límites al ICE. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró en una entrevista en CNN: “Los republicanos han tomado la decisión de que prefieren cerrar todas las demás agencias del DHS, que nosotros como demócratas estamos preparados para financiar, como el FEMA, la Guardia Costera, la TSA y las partes de ciberseguridadl, antes de reformar el ICE y las otras agencias que han estado brutalizando al pueblo estadounidense usando el dinero de los contribuyentes”.

Este martes hay prevista una nueva votación en el Senado, pero parece que los legisladores no lograrán desbloquear la financiación del DHS que se encamina a un mes sin fondos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado este martes que ”el presidente Trump quiere que el Departamento de Seguridad Nacional, que la TSA, que la FEMA y los valientes hombres y mujeres de la Guardia Costera de Estados Unidos reciban sus sueldos". La portavoz ha agregado: “Quiere que este departamento esté completamente financiado y vuelva a abrir por completo. Así que, a cualquier estadounidense que esté pasando apuros sin sueldo, sabemos que hay más de 100.000 funcionarios en esta situación en todo el país, a cualquier estadounidense que llegue a un aeropuerto y se enfrente a largas esperas y filas, llame a su congresista demócrata y dígale que financie el Departamento de Seguridad Nacional. Es completamente ridículo que el pueblo estadounidense esté sufriendo como resultado de estos juegos partidistas de los demócratas en el Capitolio”, concluyó Leavitt.

Los republicanos en el Capitolio también han iniciado una campaña para instar a sus votantes a escribir y protestar ante los líderes demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, Hakeem Jeffreis, y Chuck Schummer, respectivamente.