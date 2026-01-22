El Gobierno de Trump aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se autodeporten a través de la ‘app’ CBP Home

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aumentó de 1.000 a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes en situación irregular abandonen el país a través de la aplicación CBP Home. La oferta viene acompañada del pago del vuelo de regreso a los países de origen de los migrantes y el compromiso de condonar las multas o sanciones civiles que hayan recaído en aquellos que recibieron una orden de deportación, pero permanecieron en el país.

“Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el comunicado de este miércoles, que asegura que “lo más inteligente y sencillo es comenzar a planificar su viaje de regreso a casa a través de CBP Home hoy mismo”.

Esta medida se inscribe en la política que Washington ha propagado contra los migrantes desde el inicio de su ofensiva en enero del año pasado. De hecho, el anuncio se hace a propósito el primer aniversario del regreso de Donald Trump al poder, y del supuesto “éxito” de la campaña “Home for the Holidays” (Pase las Navidades en casa) que el departamento impulsó en el mes de diciembre con el mismo objetivo.

La iniciativa también representa un esfuerzo por optimizar las finanzas públicas. El costo de una deportación forzosa es de 18.245 dólares, pero si un extranjero se autoexpulsa, el monto desciende hasta los 5.100 dólares, generando un ahorro de 13.000 dólares. La aplicación que el Gobierno diseñó para promover la partida voluntaria de migrantes en situación irregular ya cuenta con 100.000 usuarios, según las autoridades.

Las deportaciones en cifras

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que, desde enero de 2025, 2,2 millones de migrantes indocumentados se han autodeportado, y miles de ellos lo hicieron usando el programa CBP Home. Sin embargo, estos números han sido cuestionados por análisis de expertos en inmigración ante la ausencia de reportes oficiales que los validen.

Las cifras de la agencia también indican que las deportaciones del primer año del segundo mandato de Trump alcanzaron las 675.000 personas. Un análisis del centro Brookings publicado la semana pasada, estima que el número real es mucho menor, entre 310.000 y 350.000 expulsiones.

Estos datos revelan que las repatriaciones de Trump están por debajo de las 778.000 realizadas en el último año fiscal de la Administración de Joe Biden, y muy lejos de la promesa de llegar a un millón de deportaciones en 2025.