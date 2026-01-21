Adiós a pasar frío por las mañanas: Amazon tira el precio de este calefactor de bajo consumo por tiempo limitado.

Este pequeño aparato incluye un control ajustable de la temperatura mediante termostato, 2.000 vatios de potencia máxima y una elevada eficiencia energética

Uno de los inconvenientes que más se repite durante el invierno es cómo caldear una estancia como un dormitorio o un baño de forma rápida y económica sin sufrir de más en la factura de la luz a final de mes. Pero siempre hay una solución en la que no se dependa de invertir de forma excesiva sin renunciar a la mejor relación calidad-precio: nos referimos a la elección de un calefactor de bajo consumo de gran rendimiento. El que nos ocupa en este artículo, de la marca Orbegozo, ya reúne más de 700 valoraciones y 2.000 ventas el mes pasado en Amazon.

La popular plataforma del gigante del comercio electrónico ha rebajado hasta un 25% el calefactor de tamaño compacto y superventas del momento. Se trata del Orbegozo FH 5127, de 50 centímetros de largo por 48 cm de fondo y 10 tan solo cm de alto. Cabe en una estantería de una habitación, en una balda de un aseo o en cualquier rincón, y es una opción magnífica para calentar espacios pequeños, como baños, en el momento de asearnos o ducharnos en las mañanas más gélidas.

Ahora, con un 25% de descuento.

Vista frontal del calefactor de bajo consumo, de Orbegozo, ahora en oferta. CORTESÍA DE AMAZON

Calefactor eléctrico de bajo consumo: alcanza los 2.000 vatios de potencia

“Tiene mucha potencia y calienta el baño en un par de minutos. Ha sido un acierto en la compra y a un buen precio”, indica, con satisfacción, un usuario. Por tanto, su flujo de aire caliente es más que suficiente para calentar una estancia pequeña en un santiamén. Ello se debe a sus dos modos de uso efectivos: uno que regula una temperatura más suave usando 1.000 vatios de potencia y otro que alcanza los 2.000 vatios, idóneo para calentar el ambiente velozmente. Además, incorpora una función de ventilador que vendrá bien en otras épocas del año.

Por otro lado, el diseño exterior de este calefactor de bajo consumo presenta una protección ante sobrecalentamientos que hace que el aparato se desactive al notar cambios bruscos de temperatura. Su luz de encendido facilita que cualquier usuario esté al tanto de si se encuentra o no funcionando. Y es que su facilidad de uso es otra de sus grandes cualidades, además de su buen rendimiento y de su precio de auténtica ganga.

Ahora, con un 25% de descuento.

Este calefactor de bajo consumo tiene dos modos de potencia y un tamaño compacto. CORTESÍA DE AMAZON / FREEPIK

Calefactor de bajo consumo A+: se puede colocar en la pared

Otra de las virtudes de este calefactor es que pertenece a la clase de eficiencia energética más elevada: su depurada eficiencia llevará a cualquier consumidor a minimizar el gasto final en la factura energética. Esto es palpable en cómo emite el calor: lo hace de forma inmediata y sin esperar más tiempo del necesario, como sí les ocurre a otros modelos de radiadores eléctricos.

Por último, y no menos importante, es la importancia de su termostato: este permite que el aparato se detenga en caso de llegar a la temperatura deseada, para después encenderse en caso de que vuelva a descender. Todo ello, pues, redunda en un beneficio notable en el consumo eléctrico global. “Es perfecto para calentar el baño en minutos o vestirse con los pies calentitos. Su calidad-precio es muy buena”, comenta otro usuario.

Ahora, con un 25% de descuento.

Vista frontal del calefactor de bajo consumo, de Orbegozo, ahora en oferta. CORTESÍA DE AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.