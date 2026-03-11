Renfe lanza su primera oferta de empleo del año en busca de 550 maquinistas

La operadora pública prevé aumentar la plantilla en 2.000 trabajadores este ejercicio, lo que pone en guardia a sus competidores ante la esperada fuga de personal

La primera convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) en este 2026 para entrar en Renfe acaba de ser anunciada. La operadora ferroviaria llama a aspirantes para 550 puestos de maquinista, lo que pone en guardia al resto de operadoras ante el riesgo de fuga de un personal clave para sus actividades. La oferta forma parte del plan de empleo previsto por la pública para un ejercicio en que pretende incrementar la plantilla en 2.000 efectivos.

Renfe se vale de la tasa de reposición ordinaria y también de la adicional que ha sido autorizada tras el acuerdo del pasado mes de febrero entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos de maquinistas. Ese pacto, para reforzar los servicios ferroviarios e incrementar el gasto en mantenimiento de las infraestructuras, sirvió para la desconvocatoria de una huelga en el sector tras los accidentes de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Los objetivos de esta nueva oferta de empleo son atender el relevo generacional en la compañía, asegurarse el mantenimiento de la plantilla de conductores y la prestación de los servicios “en condiciones de máxima seguridad y calidad”, se explica desde Renfe. Los candidatos a ingresar en la operadora deberán tener licencia y diploma de conducción de vehículos ferroviarios.

El período de inscripción estará abierto hasta el día 24 de marzo y los detalles sobre la oferta de empleo se encuentran en la página web de Renfe.

Alta tensión entre los rivales

En febrero del año pasado se dio una situación parecida a la actual con el anuncio de 470 plazas de conductor. Entonces, como en años anteriores, la OPE provocó fuertes distorsiones en el mercado al convertirse en reclamo para el personal de los rivales en la alta velocidad y compañías de mercancías. De Renfe llaman la atención las condiciones sociolaborales mientras que los rivales tratan de acercarse en lo económico. La empresa maneja una bolsa de aspirantes a maquinistas a la espera de estas oportunidades, al tiempo que capta personal procedente de escuelas propias, pero las fugas de personal entre los rivales son inevitables.

Las contrataciones de Renfe motivaron resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en las que se exige a la pública lanzar preavisos con un mínimo de tres meses de antelación sobre sus ofertas de empleo, y publicar cada inicio de año sus necesidades de personal de conducción. Todo ello para que los competidores puedan anticiparse en la búsqueda de personal y la retención de sus maquinistas.

En la comunicación sobre la necesidad de refuerzos emitida el pasado mes de enero no pudo incluirse la tasa adicional pactada un mes después con los sindicatos en el marco de la huelga, lo que distorsiona los objetivos de contratación. Cinco años atrás, el colectivo de operadoras de mercancías pidió a Renfe que circunscribiera sus contrataciones al personal de la bolsa de empleo (disponible para todo el sector) y al que sale de las escuelas. Se trató de evitar, sin éxito, que los conductores de empresas que actúan en los mercados liberalizados de carga y viajeros tuvieran la posibilidad de acudir a las OPEs si no era dejando previamente sus compañías.