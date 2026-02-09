Los sindicatos desconvocan la huelga de trenes desde este martes

Los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga de trenes a partir de mañana martes en todo el sistema ferroviario después de haberse celebrado la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes. Según han confirmado fuentes sindicales a este periódico, los representantes de los trabajadores han tomado la decisión de anular el llamamiento a la huelga que también estaba previsto para martes y miércoles. Todavía queda por ver qué ocurrirá con otros sindicatos que no estaban en las mesas de negociación, como CGT.

La jornada había comenzado con 350 servicios de alta velocidad cancelados hasta el miércoles (entre Renfe, Iryo y Ouigo), y los trayectos de cercanías con un grado de cumplimiento, en algunos casos, por debajo de la horquilla del 75% al 50% en servicios mínimos estipulados (del 33% al 66% en Rodalies). En el segmento de la media distancia, Renfe tenía 683 servicios suspendidos, lo que ha situado el número total de trenes cancelados en alrededor de un millar sin tener en cuenta el impacto en Cercanías y Rodalies.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación.]