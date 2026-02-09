La huelga del ferrocarril, sin incidentes reseñables y pendiente de una nueva reunión

A las 11.00 de la mañana, hay convocada una nueva reunión en el Ministerio de Transportes con los sindicatos para buscar un acercamiento

La huelga de trabajadores ferroviarios, que comenzó a las doce de la noche, continúa su curso sin incidentes reseñables y con la vista puesta en la reunión que mantendrán a las 11 de la mañana las partes por si hubiera un acercamiento, según han informado fuentes sindicales.

Los trabajadores ferroviarios están convocados por los sindicatos del sector a secundar tres jornadas de huelga de 24 horas a partir de esta madrugada para exigir “un cambio estructural en la seguridad” del ferrocarril, tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

De momento, ni sindicatos ni Renfe han dado datos de la huelga. Desde CC OO y Semaf han dicho a EFE que se están cumpliendo los servicios mínimos. Mientras, desde Renfe en Cataluña han asegurado que no se están cumpliendo estos servicios e incluso han recomendado a los viajeros que busquen otros medios de transporte.

Sobre las nueve de la mañana, se espera que se conozcan más detalles sobre esta convocatoria de huelga, que a priori está transcurriendo sin incidentes reseñables, salvo los trenes que no circulan por esta movilización.

A las 11.00 de la mañana, hay convocada una nueva reunión en el Ministerio de Transportes con los sindicatos para buscar un acercamiento. Se prevé que el ministro, Óscar Puente, que se encuentra de viaje, no sea el que acuda en esta ocasión al encuentro en representación del Gobierno, según las fuentes sindicales.

La movilización ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia entre este lunes y el próximo miércoles 11 de febrero, así como reducir la frecuencia de los servicios de cercanías.