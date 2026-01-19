Adiós a gastar de más en calefacción con el panel reflectante que se pone tras cada radiador por menos de 20 euros

Así es el panel reflectante para los radiadores que aumentará el bienestar térmico de tu vivienda.

Minimiza la pérdida de calor en cada uno de los calefactores de pared de tu vivienda con esta solución práctica, plegable, recortable y de muy fácil instalación

La cuesta de enero suele hacerse eterna para la mayoría de los mortales. Y uno de los gastos recurrentes que más esfuerzo implica mantener a raya es el consumo del gas usado en la vivienda. Sobre todo, si se cuentan con radiadores instalados en cada estancia. Por ello, en EL PAÍS Escaparate intentamos dar con soluciones económicas para bajar la factura final y ahorrar unos preciados euros. En el caso que nos ocupa, uno de los productos estrella de este invierno son los paneles reflectantes para radiadores colocados tras ellos. En Amazon, hemos encontrado el que ostenta el de mejor relación calidad-precio.

En el gigante del comercio electrónico, y solo el mes pasado, ya se han vendido más de 100 unidades de este accesorio superventas que retiene y devuelve el calor emitido por los radiadores de pared proporcionando un bienestar térmico más rápido y a bajo coste —ahorrando en la factura final hasta un 15%—. Además, su calificación media no para de aumentar (4,5 sobre 5 estrellas) y tiene asociado un descuento superior al 10%.

Ahora, con un 13% de descuento.

Vista frontal del panel reflectante para radiadores de pared. CORTESÍA DE AMAZON

Panel reflectante para el radiador: aislante con grosor de varios milímetros

“Cumple muy bien su función, se nota mucho menos la pérdida de calor en los radiadores”, comenta, muy satisfecho, uno de sus usuarios. Su aislamiento térmico, lo fácil que es de instalarlo y la calidad de sus materiales lo convierten en todo un éxito de ventas y en un producto muy fiable para evitar el derroche de calor junto a las paredes. “Tiene el tamaño adecuado para el alto de los radiadores, es fácil de manejar y colocar”, dice otro.

Y es que, pese a haber otros posibles remedios para no malgastar en calefacción, como la solución perfecta y que apenas ocupa espacio o la elección de un calefactor de bajo consumo , esta lámina reflectante es capaz de actuar como barrera y “conservar hasta un 95% del calor expedido sin ser absorbida por la pared más próxima”, según afirma el fabricante. Gracias al grosor de tres milímetros y al material empleado en su confección: una lámina de aluminio con un núcleo especial de burbuja.

Ahora, con un 13% de descuento.

Este panel reflectante mide 5 metros de largo y puede plegarse a conveniencia. CORTESÍA DE AMAZON

Lámina reflectante para el radiador con un lote de almohadillas autoadhesivas

Por tanto, este método ayudará a contener el gasto energético —al funcionar como un espejo térmico que devuelve el calor hacia el interior de la habitación— sin apenas sobresalir por los márgenes traseros del radiador. Ello se debe a que este tipo de láminas ligeras se pueden cortar con unas simples tijeras para conseguir el tamaño deseado en cada momento.

Siendo de gran utilidad en radiadores colocados en paredes exteriores o en viviendas peor aisladas energéticamente, ya sea por su antigüedad o ubicación determinada. Además, esta lámina de aluminio aislante cuenta con 5 metros de extensión y abarca el tamaño estándar de tres radiadores sin dificultad, aunque todo dependerá del número de elementos que conformen cada uno de ellos. Con todo, es un producto liviano que se puede plegar cuando ya no se use y guardar en un cajón.

Ahora, con un 13% de descuento.

Panel reflectante térmico para radiadores con un grosor de tres milímetros. CORTESÍA DE AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.