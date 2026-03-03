FC Barcelona - Atlético de Madrid: horario y dónde ver la semifinal de la Copa del Rey
Tras el desigualado encuentro de ida (4-0), culés y colchoneros se enfrentan en el Camp Nou para decidir el primer finalista de la Copa
Uno, dos, tres y cuatro. Fueron los goles que, como en una tormenta perfecta, endosó el Atlético de Madrid al Barcelona el pasado 12 de febrero durante el encuentro de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Este martes, menos de un mes después, y con las dinámicas bien diferentes, el Barça busca la heroica en el Camp Nou para darle la vuelta al 4-0 y remontar una eliminatoria que parecía vista para sentencia en los vestuarios del Metropolitano. Al choque llega más entonado que nunca la estrella culé, Lamine Yamal, que anotó este fin de semana ante el Villarreal su primer hat-trick como futbolista profesional. Cabe recordar que el Barça es el vigente campeón de la competición y que el Atlético de Madrid no levanta la Copa del Rey desde 2013, cuando necesitó la prórroga para derrotar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (2-1).
FC Barcelona - Atlético de Madrid
Horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey
Todos los partidos de la competición se pueden seguir en directo a través de La1 (TVE) y Movistar+.
Todos los resultados de la Copa del Rey
