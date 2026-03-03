Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
copa del rey

FC Barcelona - Atlético de Madrid: horario y dónde ver la semifinal de la Copa del Rey

Tras el desigualado encuentro de ida (4-0), culés y colchoneros se enfrentan en el Camp Nou para decidir el primer finalista de la Copa

Lamine Yamal regatea a Matteo Ruggeri durante el encuentro de ida celebrado en el Metropolitano.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Barcelona BCN
Atlético ATM
La 1

Uno, dos, tres y cuatro. Fueron los goles que, como en una tormenta perfecta, endosó el Atlético de Madrid al Barcelona el pasado 12 de febrero durante el encuentro de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Este martes, menos de un mes después, y con las dinámicas bien diferentes, el Barça busca la heroica en el Camp Nou para darle la vuelta al 4-0 y remontar una eliminatoria que parecía vista para sentencia en los vestuarios del Metropolitano. Al choque llega más entonado que nunca la estrella culé, Lamine Yamal, que anotó este fin de semana ante el Villarreal su primer hat-trick como futbolista profesional. Cabe recordar que el Barça es el vigente campeón de la competición y que el Atlético de Madrid no levanta la Copa del Rey desde 2013, cuando necesitó la prórroga para derrotar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (2-1).

FC Barcelona - Atlético de Madrid

Horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey

Todos los partidos de la competición se pueden seguir en directo a través de La1 (TVE) y Movistar+.

Todos los resultados de la Copa del Rey

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 9,99€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_