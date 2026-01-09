Estos son los beneficios de utilizar deshumidificadores en casa en invierno

Los deshumidificadores ayudan a que la ropa se seque más rápido dentro de la casa.

Esta clase de dispositivos no solo combaten la humedad eficientemente, también pueden ayudar a crear un ambiente más cálido

Durante los meses más fríos la humedad se convierte en un problema mayor en casa, así que buscar soluciones para controlarla no es un asunto de poca importancia. Existen diferentes trucos y consejos caseros que pueden ayudar, pero si hablamos de una alternativa efectiva, entonces un buen deshumidificador es una de las mejores opciones.

Estos aparatos combaten la humedad, evitando la condensación en las ventanas y, por supuesto, mejorando el ambiente en general del lugar en el que vivimos. Durante el invierno, además, ofrecen otros beneficios que no solo afectan a la salud, sino también al bolsillo. A continuación queremos contarte cuáles son las ventajas de contar con uno de estos dispositivos durante esta época.

Qué es un deshumidificador

Es un dispositivo eléctrico que se utiliza principalmente para minimizar la humedad en un espacio cerrado: una habitación, el baño, el salón, etc.

Cuáles son los beneficios de tener un deshumidificador en invierno

Durante los meses en los que las temperaturas bajan, la humedad también puede ser un problema en el hogar. Estas son algunas de las razones por las que agradecerás contar con uno de estos dispositivos.

La ropa se seca más rápido: es muy útil para acelerar el secado de las prendas que se extienden en interiores, especialmente cuando llueve. Por si fuera poco, también evita ese desagradable olor a humedad en los textiles.

Mejora la calidad del aire: minimiza la cantidad de ácaros, moho o bacterias. Esto se traduce en que el aire que se respira es más saludable. Además, también favorece la sensación de un ambiente más cálido.

Ahorro energético: un lugar más seco tiende a calentarse más rápido, pudiendo optimizar los sistemas de calefacción.

Protege la casa: ayuda a evitar el deterioro de la pintura, madera y muebles. Al plantar cara a la humedad, disminuye la probabilidad de hongos y moho en zonas como el baño, los techos y las paredes.

Menor grado de condensación: minimiza la acumulación de agua en las ventanas. Por si fuera poco, puede ayudar a reducir las alergias, los problemas respiratorios y los resfriados relacionados con ambientes fríos.

Estas son las mejores ofertas de deshumidificadores en Amazon

Seleccionamos algunos de los descuentos más destacados de la plataforma de comercio electrónico. Podrás encontrar opciones para diferentes presupuestos.

Deshumidificador pequeño

Es perfecto para el baño o habitaciones de menor tamaño, además de que es uno de los más económicos. Incorpora diferentes luces LED, función de apagado automático y un asa que permite transportarlo fácilmente. Cuenta con un tanque de 1,2 l y puede extraer hasta 400 ml de agua por día.

27% de descuento, ahorra 16 euros.

Deshumidificador EasyAcc. © Amazon

Deshumidificador silencioso

Este aparato, en condiciones de 30 °C y 80 % de humedad relativa, puede extraer hasta 560 ml de agua al día. Incorpora un modo de funcionamiento silencioso en el que las luces se apagan y el ruido es inferior a 35 dB. Su temporizador tiene diferentes niveles de configuración y cuenta con una función de descongelación automática.

25% de descuento, ahorra 20 euros.

Deshumidificador silencioso. © Amazon

Deshumidificador con pantalla digital

Incluye una práctica pantalla en la que se puede apreciar la humedad relativa en forma de porcentaje. Cuenta con un tanque de 1,6 l y puede extraer hasta 16 l de agua por día, aunque también tiene un sistema de drenaje automático.

44% de descuento, ahorra 75 euros.

Deshumidificador con pantalla digital. © Amazon

Deshumidificador con temporizador de 24 horas

Posee un tanque con capacidad de 2 l y puede extraer hasta 12 l de agua al día. Incorpora tres modos de funcionamiento, entre los que destacamos el que está diseñado para ayudarte a secar la ropa. Su temporizador es un gran aliado para utilizarlo por la noche o durante un tiempo prolongado.

33% de descuento, ahorra 50 euros.

Deshumidificador con temporizador. © Amazon

Deshumidificador que extrae 20 litros de agua al día

Una de las opciones más potentes, ya que incorpora un tanque de 2,5 l y puede acumular hasta 20 l de agua al día. Es de bajo consumo energético, su funcionamiento es muy sencillo y es ideal para sótanos, dormitorios o salones.

30% de descuento, ahorra 48,54 euros.

Deshumidificador Colaze. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre los deshumidificadores

¿Consumen mucha electricidad?

No. Aunque todo depende del modelo, estos dispositivos son generalmente de bajo consumo.

¿Es bueno utilizarlos durante el invierno?

Sí. En esta época la humedad puede aumentar por la falta de ventilación y las lluvias, así que es una buena manera de combatirla.

¿Dónde se debe colocar el deshumidificador?

En aquellas estancias de mayor humedad: los baños, los sótanos o los dormitorios.

¿Son ruidosos?

No. Este punto también se relaciona con el modelo del aparato, pero normalmente cuentan con sistemas de baja emisión de ruido.

