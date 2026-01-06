Ofertaza en ‘gadgets’ deportivos para los que quieran montar su gimnasio en casa este año

Todo el material deportivo que necesitas para entrenar todos los grupos musculares a diario sin necesidad de salir de casa

Con la llegada del año nuevo, estos primeros días de enero los propósitos están más presentes que nunca: leer más, compartir más tiempo con la familia, cambiar de trabajo y, cómo no, la eterna asignatura pendiente: hacer más deporte. Mucha gente se propone ir más al gimnasio o se compra unas zapatillas de running con la intención de salir a correr a diario, aunque cuando uno se para a ver el tiempo que tiene disponible y los objetivos deportivos que se ha marcado, se da cuenta de que no es factible del todo.

Para evitar frustraciones causadas por la falta de tiempo, muchas personas han optado por una solución barata y efectiva para hacer más deporte todo el año: montar un gimnasio en casa. Aunque suene utópico, para tener todo lo necesario para hacer deporte en casa no necesitas una habitación enorme; basta con tener los elementos necesarios y un pequeño espacio en una habitación para poder utilizarlos.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado todos los gadgets necesarios para poder hacer todo tipo de entrenamientos en casa fácilmente, ya tengas solo 10 minutos antes de ducharte o para que puedas mantenerte en movimiento sin renunciar a ver tu serie favorita o a estar atento al trabajo mientras tu cuerpo está activo.

Comba ajustable

Una comba es de esos clásicos que nunca fallan cuando quieres activar el cuerpo rápido. Saltar a la comba es el ejercicio perfecto para calentar antes de realizar una rutina de entrenamiento.

Esterilla antideslizante

La esterilla es la base de casi cualquier ejercicio de suelo que hagas en casa. Es perfecta para hacer series de abdominales, para estirar después de entrenar y, al ser antideslizante, es perfecta para hacer yoga o pilates.

Plataforma regulable

Una plataforma de step es lo que necesitas para hacer ejercicios de pierna. Este modelo, además, se puede adaptar a diferentes alturas fácilmente para que lo acomodes de la forma que más te convenga según el ejercicio que quieras hacer.

Pelota de pilates

Si eres una gran amante del pilates, este tipo de pelota es perfecta para ejercicios suaves que ayudan a fortalecer el abdomen. La usas para mejorar la postura, estirar la espalda o añadir dificultad a movimientos básicos.

Bandas elásticas

Las bandas elásticas son un gadget muy versátil para hacer todo tipo de ejercicios de fuerza. Este kit de bandas incluye cinco diferentes que son perfectas para regular la intensidad en función de la resistencia que necesites en cada ejercicio. Además, incluye todo tipo de accesorios para utilizar puertas o muebles como resistencia en los ejercicios que lo puedan requerir.

Barra con resistencias elásticas

Esta es una opción similar a la anterior; lo único es que incluye una barra que te permite entrenar todo el cuerpo de la misma forma que lo harías en el gimnasio con máquinas grandes, sin necesidad de hacer un gran desembolso para poder hacer esos ejercicios en cualquier lugar fácilmente.

Tabla de flexiones multifuncional

Una de las cosas que más lesiones provoca es tener una mala técnica a la hora de hacer flexiones; por eso, utilizar una tabla te ayuda a variar las flexiones sin descuidar la posición correcta. Cambiar la posición de las manos te ayuda a trabajar distintos grupos musculares, lo que te hará ver mejores resultados en tu estado físico.

Rodillo abdominal con alfombrilla

El rodillo es un accesorio perfecto para fortalecer los abdominales. Además, este modelo viene en un kit que incluye una comba y unos soportes para hacer flexiones que pueden ser muy útiles si los usas de forma combinada con la tabla de flexiones.

Ejercitador de piernas y suelo pélvico

Lo mejor de este accesorio es que puede ser perfecto para utilizarlo como parte de tu rutina de entrenamiento o incluso mientras estás sentado trabajando o tumbado viendo la televisión.

Mancuernas ajustables

Las mancuernas ajustables se adaptan a tu nivel, a tu espacio y al peso que necesitas levantar para entrenar de forma efectiva. Funcionan perfectamente como kettlebell, mancuerna corta o barra larga y pueden combinar los discos de tal forma que se adapten al peso que necesitas levantar en cada serie de tu entrenamiento.

Cinta de correr plegable

En todo entrenamiento es de vital importancia incluir una parte de trabajo cardiovascular, por lo que esta cinta plegable, diseñada para caminar o correr, es perfecta para hacer este tipo de entrenamiento sin salir de casa mientras trabajas o ves las noticias o una película en la televisión.

Bicicleta estática

Para los amantes de la bici que no tienen mucho tiempo para salir de ruta, esta bici estática es una opción cómoda para entrenar el cardio a diario. Pedaleas mientras escuchas un pódcast, ves una serie o simplemente desconectas un rato al terminar un largo día de trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario tener experiencia previa para usar este tipo de productos?

No necesariamente. La mayoría de estos productos están pensados para realizar entrenamientos básicos y se adaptan a distintos niveles, así que si nunca has hecho deporte por tu cuenta, con un simple tutorial de YouTube podrás empezar a entrenar en casa fácilmente.

¿Estos gadgets pueden sustituir el gimnasio tradicional?

Depende de cómo entrenes, pero utilizando estos accesorios puedes entrenar todos los músculos del cuerpo adaptando la intensidad a tu estado físico y a tus objetivos.

¿Son fáciles de guardar después de usarlos?

Ese es uno de sus puntos fuertes: los usas, los recoges y el espacio vuelve a la normalidad en cuestión de minutos una vez acabes de entrenar.

