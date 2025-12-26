Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
ESTILO DE VIDA

Decora cualquier rincón de casa con la lámpara de pie de Ikea perfecta para salones minimalistas y acogedores

Con una base de madera maciza, es capaz de transformar el ambiente de tu hogar. Además, está rebajada por tiempo limitado

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre una lámpara de pie de Ikea que arrasa en ventas.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Ir a los comentarios

La iluminación es para el hogar lo que unos vaqueros para el armario o una crema hidratante para la rutina facial: un básico imprescindible con el poder de transformar por completo el ambiente de cualquier estancia. Elegir bien el tipo de luz marca la diferencia entre un espacio funcional y otro que invita a quedarse.

Si prefieres una luz fría, esta resulta ideal para zonas de trabajo o estudio. En cambio, si eres del team luces indirectas, las tiras LED y las lámparas de apoyo se convierten en grandes aliadas. Distribuyen la luz de forma suave y difuminada, crean un ambiente cálido a la vez que acogedor y evitan la fatiga visual.

En este contexto, Ikea ha lanzado una lámpara de pie que completa cualquier rincón de la casa, perfecta para un espacio de lectura o para acompañar en el salón. Ahora se puede encontrar en oferta por tiempo limitado.

Esta lámpara de pie de Ikea arrasa en ventas.
COMPRA POR 49,99€ EN IKEA

Así es la lámpara de pie

Este modelo destaca por una pantalla fabricada a partir de botellas PET recicladas y una base de fresno macizo que aporta resistencia.

Está diseñada para ofrecer una luz tenue y agradable, que se distribuye de manera uniforme. La practicidad también juega un papel clave: cuenta con una altura regulable de entre 119 y 151 centímetros para adaptarse a cada espacio y permite ocultar el cable en la base, lo que ayuda a mantener el orden visual y evita cables a la vista.

Esta lámpara de pie de Ikea está rebajada por tiempo limitado.
Éxito entre los compradores

Se ha posicionado como un auténtico superventas entre los compradores. Según las valoraciones de quienes ya la han incorporado a su salón, la lámpara cuenta con una excelente nota media de 4,7 estrellas sobre 5. Entre los aspectos más destacados se repiten su diseño, la buena relación calidad-precio y la facilidad de montaje.

“¡Buena opción para cualquier rincón de la casa! Buena iluminación y diseño bonito”, “fácil de montar y muy bonita, queda preciosa en el salón” o “muy estilosa. Crea un ambiente muy agradable y acogedor”, dicen varios usuarios.

Dos modelos disponibles

Perteneciente a la línea LAUTERS, esta lámpara de pie está disponible en dos acabados que se adaptan a distintas preferencias decorativas. Puede encontrarse en tono madera natural o en marrón, ambos especialmente acertados para estilos minimalistas.

Si se busca un acabado claro y luminoso, característico del estilo nórdico, el modelo en madera natural es la opción ideal. Para ambientes con un aire más rústico o cálido, el acabado en marrón encaja a la perfección.

Esta lámpara de pie de Ikea es ideal para los estilos más minimalistas.
Preguntas frecuentes sobre la lámpara de pie de Ikea

¿El descuento solo está disponible si perteneces al club Ikea Family?

Sí.

¿Cómo me uno al club Ikea Family?

Basta con registrarse en la web de Ikea. El proceso es rápido y completamente gratuito.

¿Incluye bombilla?

No, se vende por separado.

¿Cuánto mide el cable?

3,5 metros.

¿Hasta cuándo está disponible la oferta?

Hasta el 6 de enero.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de diciembre de 2025.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
Más información

