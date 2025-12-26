Decora cualquier rincón de casa con la lámpara de pie de Ikea perfecta para salones minimalistas y acogedores

Con una base de madera maciza, es capaz de transformar el ambiente de tu hogar. Además, está rebajada por tiempo limitado

La iluminación es para el hogar lo que unos vaqueros para el armario o una crema hidratante para la rutina facial: un básico imprescindible con el poder de transformar por completo el ambiente de cualquier estancia. Elegir bien el tipo de luz marca la diferencia entre un espacio funcional y otro que invita a quedarse.

Si prefieres una luz fría, esta resulta ideal para zonas de trabajo o estudio. En cambio, si eres del team luces indirectas, las tiras LED y las lámparas de apoyo se convierten en grandes aliadas. Distribuyen la luz de forma suave y difuminada, crean un ambiente cálido a la vez que acogedor y evitan la fatiga visual.

En este contexto, Ikea ha lanzado una lámpara de pie que completa cualquier rincón de la casa, perfecta para un espacio de lectura o para acompañar en el salón. Ahora se puede encontrar en oferta por tiempo limitado.

Con un 16% de descuento, ahorra 10 euros si perteneces al club Ikea Family.

Lámpara de pie LAUTERS, de Ikea. IKEA

Así es la lámpara de pie

Este modelo destaca por una pantalla fabricada a partir de botellas PET recicladas y una base de fresno macizo que aporta resistencia.

Está diseñada para ofrecer una luz tenue y agradable, que se distribuye de manera uniforme. La practicidad también juega un papel clave: cuenta con una altura regulable de entre 119 y 151 centímetros para adaptarse a cada espacio y permite ocultar el cable en la base, lo que ayuda a mantener el orden visual y evita cables a la vista.

Con un 16% de descuento, ahorra 10 euros si perteneces al club Ikea Family.

Diseño bonito y funcional. IKEA

Éxito entre los compradores

Se ha posicionado como un auténtico superventas entre los compradores. Según las valoraciones de quienes ya la han incorporado a su salón, la lámpara cuenta con una excelente nota media de 4,7 estrellas sobre 5. Entre los aspectos más destacados se repiten su diseño, la buena relación calidad-precio y la facilidad de montaje.

“¡Buena opción para cualquier rincón de la casa! Buena iluminación y diseño bonito”, “fácil de montar y muy bonita, queda preciosa en el salón” o “muy estilosa. Crea un ambiente muy agradable y acogedor”, dicen varios usuarios.

Dos modelos disponibles

Perteneciente a la línea LAUTERS, esta lámpara de pie está disponible en dos acabados que se adaptan a distintas preferencias decorativas. Puede encontrarse en tono madera natural o en marrón, ambos especialmente acertados para estilos minimalistas.

Si se busca un acabado claro y luminoso, característico del estilo nórdico, el modelo en madera natural es la opción ideal. Para ambientes con un aire más rústico o cálido, el acabado en marrón encaja a la perfección.

Con un 16% de descuento, ahorra 10 euros si perteneces al club Ikea Family.

Se puede encontrar en dos acabados. IKEA

Preguntas frecuentes sobre la lámpara de pie de Ikea

¿El descuento solo está disponible si perteneces al club Ikea Family?

Sí.

¿Cómo me uno al club Ikea Family?

Basta con registrarse en la web de Ikea. El proceso es rápido y completamente gratuito.

¿Incluye bombilla?

No, se vende por separado.

¿Cuánto mide el cable?

3,5 metros.

¿Hasta cuándo está disponible la oferta?

Hasta el 6 de enero.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.